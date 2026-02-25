Estados Unidos

Donald Trump alertó que el régimen iraní trabaja en el desarrollo de misiles que podrían alcanzar Estados Unidos

En medio de la tensión en Medio Oriente, el mandatario estadounidense señaló que el armamento militar de Teherán posee misiles “que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero”

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos (Kenny Holston/vía REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que Irán busca desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense y acusó a Teherán de intentar reconstruir su programa nuclear, que fue blanco de ataques estadounidenses el año pasado.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump afirmó: “Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a los Estados Unidos de América”.

Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones de alto nivel sobre el programa atómico iraní y otros asuntos, incluido el desarrollo de misiles.

Trump manifestó que prefiere la vía diplomática, pero advirtió que está dispuesto a recurrir a la fuerza si las conversaciones no tienen éxito. “Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia, pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que es por lejos (Irán), tenga un arma nuclear”, enfatizó.

La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA, por sus siglas en inglés) indicó en 2025 que Irán podría desarrollar un misil balístico intercontinental viable para 2035 “si Teherán decide buscar esa capacidad”, aunque no confirmó si esa decisión ya fue tomada.

El líder supremo de Irán,
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, habla durante una reunión antes del quinto aniversario del asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, en un ataque estadounidense en Bagdad, en Teherán, el 1 de enero de 2025 (REUTERS/Archivo)

Actualmente, el régimen de iraní dispone de misiles balísticos de corto y mediano alcance, con una llegada de hasta 3.000 kilómetros, según el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. El territorio continental de Estados Unidos se encuentra a más de 9.656 km. del extremo occidental de Irán.

Washington y Teherán ya completaron dos rondas de negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Estados Unidos insistió en que las autoridades de la República Islámica no debe enriquecer uranio y buscó abordar el programa de misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados en la región, demandas que Teherán rechazó. Irán niega perseguir el desarrollo de armas nucleares.

En 2025, Trump ordenó ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes y después aseguró que el programa atómico de Teherán había sido destruido. El martes, acusó a Irán de querer “empezar todo de nuevo” y de perseguir nuevamente sus “siniestras ambiciones nucleares”.

El presidente estadounidense desplegó una importante fuerza militar en Medio Oriente, con dos portaaviones, más de una docena de barcos, numerosos aviones de combate y otros recursos en la región. A su vez, advirtió con recurrir a la fuerza si las negociaciones no logran un nuevo acuerdo, las cuales continuarán el próximo jueves.

El Ministro de Asuntos Exteriores
El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (C, al frente) y su delegación acompañante parten hacia el lugar de las conversaciones bilaterales en Mascate, Omán, el 6 de febrero de 2026 (Europa Press)

En su discurso, Trump también mencionó que trabaja para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania y reiteró su afirmación de que puso fin a otras ocho guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Además, elogió la decisión de la OTAN de destinar el cinco por ciento del PIB a defensa, una medida adoptada tras la presión ejercida por su administración. El mandatario no hizo referencias a China y sólo mencionó brevemente a Rusia.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó el martes que su país no desarrollará armas nucleares en ningún caso, pero aseguró que Irán nunca renunciará a la tecnología atómica.

“Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo”, expresó Araqchí en la red social X, a un día de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos.

El jefe negociador de Irán afirmó que participará el jueves en la ronda de negociaciones con Estados Unidos en Ginebra “con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”. “El acuerdo está al alcance de la mano, pero solo si se da prioridad a la diplomacia”, aseguró.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estado de la UniónDonald TrumpÚltimas Noticias Américarégimen iranímisilesMedio OrienteDIARepública Islámica

Últimas Noticias

Chicago presenta plan millonario para reconvertir el Soldier Field sin los Bears

Un proyecto de USD 630 millones busca transformar el estadio en un centro de espectáculos masivos, mientras la franquicia negocia su salida y la ciudad intenta mantener la relevancia del recinto

Chicago presenta plan millonario para

El FBI alerta sobre estafas con deepfakes que suplantan a líderes religiosos en Florida

La proliferación de videos manipulados con inteligencia artificial ha provocado que fieles sean engañados por perfiles falsos de pastores, desencadenando advertencias de autoridades y expertos en ciberseguridad en el estado

El FBI alerta sobre estafas

La primavera llega a Nueva York: la fecha clave para ver la ciudad florecer

La transición estacional ocurrirá cuando el Sol cruce el ecuador terrestre, ocasionando jornadas de igual duración diurna y nocturna, lo que influirá en los patrones climáticos y el ciclo natural en diversas regiones del país

La primavera llega a Nueva

Un juez federal declara en desacato al gobierno de Estados Unidos por traslado indebido de migrante mexicano

Una sentencia en Minnesota responsabiliza al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE por desobedecer una orden judicial y trasladar a Fernando Gutiérrez Torres fuera del estado, intensificando el escrutinio sobre las prácticas migratorias federales

Un juez federal declara en

Seis planetas se alinearán y serán visibles desde Chicago el 28 de febrero

La ciudad se prepara para una noche singular en la que la disposición de varios cuerpos celestes permitirá disfrutar de un fenómeno astronómico poco habitual, ideal para quienes buscan experiencias únicas de observación nocturna

Seis planetas se alinearán y

TECNO

El Pentágono apuesta por la

El Pentágono apuesta por la IA y acuerda con Elon Musk usar Grok en sistemas clasificados

Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus: llegará en marzo de 2026

Hacker se hospedó en hoteles de lujo pagando un céntimo la noche: cómo lo hizo

Cómo resolver fallos de conexión Bluetooth en dispositivos Apple

La IA dispara la velocidad de los ciberataques: cuatro veces más rápido

ENTRETENIMIENTO

Por qué la canción ‘Rosita’

Por qué la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro incomodó tanto a Cazzu y Nodal

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en un filme que mezclará acción real y animación

La vez que Paul McCartney demandó a los Beatles y John Lennon respondió con la canción “How Do You Sleep?”

‘El arte de Sarah’: la estafa de la vida real que pudo inspirar el K-drama de Netflix

Una extra de ‘Grey’s Anatomy’ criticó a Eric Dane tras su muerte: “Era un cobarde que abusaba de mí”

MUNDO

Japón denunció el arresto de

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia