Donald Trump alertó que el régimen iraní trabaja en el desarrollo de misiles que podrían alcanzar Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos (Kenny Holston/vía REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que Irán busca desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense y acusó a Teherán de intentar reconstruir su programa nuclear, que fue blanco de ataques estadounidenses el año pasado.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump afirmó: “Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a los Estados Unidos de América”.

Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones de alto nivel sobre el programa atómico iraní y otros asuntos, incluido el desarrollo de misiles.

Trump manifestó que prefiere la vía diplomática, pero advirtió que está dispuesto a recurrir a la fuerza si las conversaciones no tienen éxito. “Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia, pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que es por lejos (Irán), tenga un arma nuclear”, enfatizó.

La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA, por sus siglas en inglés) indicó en 2025 que Irán podría desarrollar un misil balístico intercontinental viable para 2035 “si Teherán decide buscar esa capacidad”, aunque no confirmó si esa decisión ya fue tomada.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, habla durante una reunión antes del quinto aniversario del asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, en un ataque estadounidense en Bagdad, en Teherán, el 1 de enero de 2025 (REUTERS/Archivo)

Actualmente, el régimen de iraní dispone de misiles balísticos de corto y mediano alcance, con una llegada de hasta 3.000 kilómetros, según el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. El territorio continental de Estados Unidos se encuentra a más de 9.656 km. del extremo occidental de Irán.

Washington y Teherán ya completaron dos rondas de negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Estados Unidos insistió en que las autoridades de la República Islámica no debe enriquecer uranio y buscó abordar el programa de misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados en la región, demandas que Teherán rechazó. Irán niega perseguir el desarrollo de armas nucleares.

En 2025, Trump ordenó ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes y después aseguró que el programa atómico de Teherán había sido destruido. El martes, acusó a Irán de querer “empezar todo de nuevo” y de perseguir nuevamente sus “siniestras ambiciones nucleares”.

El presidente estadounidense desplegó una importante fuerza militar en Medio Oriente, con dos portaaviones, más de una docena de barcos, numerosos aviones de combate y otros recursos en la región. A su vez, advirtió con recurrir a la fuerza si las negociaciones no logran un nuevo acuerdo, las cuales continuarán el próximo jueves.

El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (C, al frente) y su delegación acompañante parten hacia el lugar de las conversaciones bilaterales en Mascate, Omán, el 6 de febrero de 2026 (Europa Press)

En su discurso, Trump también mencionó que trabaja para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania y reiteró su afirmación de que puso fin a otras ocho guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Además, elogió la decisión de la OTAN de destinar el cinco por ciento del PIB a defensa, una medida adoptada tras la presión ejercida por su administración. El mandatario no hizo referencias a China y sólo mencionó brevemente a Rusia.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó el martes que su país no desarrollará armas nucleares en ningún caso, pero aseguró que Irán nunca renunciará a la tecnología atómica.

“Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo”, expresó Araqchí en la red social X, a un día de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos.

El jefe negociador de Irán afirmó que participará el jueves en la ronda de negociaciones con Estados Unidos en Ginebra “con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”. “El acuerdo está al alcance de la mano, pero solo si se da prioridad a la diplomacia”, aseguró.

(Con información de AFP)