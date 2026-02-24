Estados Unidos

Trump ratificó que podría atacar Irán si fracasan las negociaciones nucleares: “Será un muy mal día para ese país”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que prefiere resolver el conflicto por vías diplomáticas, pero que la opción militar permanece sobre la mesa

Trump se dirige a los asistentes en la Casa Blanca en un evento que reconoce a las familias de personas fallecidas por delitos cometidos por extranjeros (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país está preparado para derrotar a Irán en caso de una confrontación militar si las negociaciones en curso no logran un acuerdo y advirtió que, de fracasar el diálogo, el desenlace sería devastador para el régimen iraní.

Si no hacemos un acuerdo, será un muy mal día para ese país y, muy tristemente, para su gente”, escribió Trump en Truth Social, al tiempo que subrayó que la decisión sobre un eventual ataque recae exclusivamente en su persona.

El presidente estadounidense salió al cruce de versiones publicadas por medios como The Washington Post, The Wall Street Journal y Axios, que señalaron que el general Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, habría advertido sobre los riesgos de una operación militar a gran escala contra Irán. De acuerdo con estos reportes, Caine y otros funcionarios del Pentágono habrían expresado preocupación por la posibilidad de bajas estadounidenses y aliadas, carencias de municiones y el peligro de quedar atrapados en un conflicto prolongado.

Trump calificó estas informaciones como “100 por ciento incorrectas” y acusó a los medios de distorsionar deliberadamente la situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, publica un tuit desmintiendo "noticias falsas" sobre la postura del general Daniel Caine respecto a una posible guerra con Irán y reafirmando su autoridad.

“El General Caine, como todos nosotros, preferiría evitar la guerra, pero si se toma la decisión de actuar militarmente contra Irán, opina que será algo que se ganará con facilidad”, afirmó el mandatario en su publicación.

Añadió que Caine “no ha hablado de no atacar Irán, ni siquiera de los falsos ataques limitados que he leído”, y destacó que, en caso de una orden, el general “liderará el ataque” con la convicción de obtener la victoria.

En la misma declaración, Trump elogió el papel de Caine en la operación “Martillo de medianoche”, que según el presidente destruyó instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní mediante bombardeos de B-2.

Él solo sabe ganar y, si recibe la orden, será quien encabece la ofensiva”, aseguró.

Medios como The Washington Post citaron a funcionarios que alertaron sobre la falta de apoyo internacional y el riesgo de agotar las defensas aéreas estadounidenses en un eventual conflicto.

The Wall Street Journal informó que tanto Caine como otros altos mandos habrían advertido sobre las posibles bajas y la posibilidad de que la intervención estadounidense se prolongue más allá de lo previsto. Axios, por su parte, señaló que asesores presidenciales como Steve Witkoff y Jared Kushner han insistido en priorizar la vía diplomática antes de optar por la acción militar.

John Daniel Caine comparece ante
John Daniel Caine comparece ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EEUU (REUTERS/Nathan Howard)

La tensión entre Washington y Teherán se mantiene elevada, con un despliegue militar masivo estadounidense en Medio Oriente, que incluye dos portaaviones, más de una docena de buques y una considerable fuerza aérea en la región. Al mismo tiempo, continúan las negociaciones con Irán, cuyo próximo capítulo está previsto para el jueves, según fuentes oficiales.

Trump reiteró que su prioridad es alcanzar un acuerdo que limite el programa nuclear iraní, restrinja el alcance de los misiles y ponga fin al respaldo de Teherán a grupos armados en la región.

Preferiría un acuerdo, pero si no lo logramos, la respuesta será contundente”, advirtió. El presidente recordó que fue él quien puso fin al pacto nuclear anterior en 2018 y que, desde entonces, ha mantenido una postura intransigente ante las ambiciones nucleares iraníes.

La administración estadounidense insiste en que cualquier ataque sería decidido por el propio presidente y que las evaluaciones militares internas no implican divisiones en la cúpula castrense. Trump reiteró que las informaciones difundidas por la prensa carecen de fundamento y buscan influir en la opinión pública sobre una posible intervención militar.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste y la comunidad internacional sigue atenta al desenlace de las negociaciones y a la posibilidad de una escalada bélica, en un contexto marcado por el aumento de la presión sobre el régimen iraní y la intensificación de la presencia militar estadounidense en la región.

(Con información de AFP)

