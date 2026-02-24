Trump defenderá ante el Capitolio su programa político y económico, a pocos meses de elecciones clave en Estados Unidos

ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un discurso ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 4 de marzo de 2025 (Reuters)

(Washington, Estados Unidos) Donald Trump ingresará hoy a las 9.00 PM (hora del este) al Capitolio para pronunciar un largo discurso que tiene como principal objetivo defender su agenda política y económica, en un momento de su mandato atravesado por cuestionamientos legales a su programa arancelario y al borde de un conflicto bélico con Irán.

A principios de noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos, y su resultado se asumirá como una respuesta directa al programa de gobierno que lidera Trump desde la Casa Blanca.

En su discurso de esta noche, Trump hará un balance de su gestión apuntando a construir un discurso político que permita al partido republicano mantener el control de ambas cámaras del Capitolio.

Trump no tiene reelección y una derrota en los comicios de medio término podría debilitar su futura agenda política e iniciar una puja de poder entre los republicanos rumbo a los comicios presidenciales de 2028.

“Será un discurso largo, porque tenemos mucho de qué hablar”, adelantó anoche el Presidente de los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump y su jefa de Gabinete Susie Wiles dialogan en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

A Trump no le gusta practicar sus apariciones públicas, aunque asuma que marcarán su paso por la historia política de los Estados Unidos.

No lo hizo durante los debates presidenciales que protagonizó contra Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris, y tampoco lo hará antes de arribar al Capitolio para fijar su posición política y económica en horario prime time.

La ausencia de ensayos previos de Trump es compensada por su sistemática minuciosidad al momento de redactar los discursos que considera clave para su gestión en el Salón Oval.

Ross Worthington está a cargo de la redacción de los discursos presidenciales. Asesora a Trump desde hace más de diez años, y tiene bajísimo perfil: es muy difícil encontrar una foto de él junto al líder republicano.

Sobre las ideas básicas de Worthington trabajaron Susie Wiles -jefa de gabinete-, Stephen Miller -subjefe de gabinete-, Karoline Leavitt -secretaria de prensa- y Steven Cheung, director de comunicaciones.

El discurso está dividido por capítulos y tiene una idea central: cuando se cumplen los 250 años de la Independencia, Estados Unidos “volvió a brillar” por la gestión de Trump.

Desde esta perspectiva, el Presidente defenderá su programa arancelario y cuestionará el fallo de la Corte que lo consideró ilegal, rescatará su agenda contra la inmigración ilegal pese a las críticas de la oposición, y asegurará que la economía doméstica mejoró desde su llegada a la Casa Blanca.

Vladimir Putin y Donald Trump durante la cumbre que protagonizaron en Anchorage, (Alaska)

Trump protagonizará su discurso en el Congreso cuando se cumplen cuatro años de la invasión de Rusia a Ucrania. El jefe de Estado hará alusión a este conflicto que cambió el tablero internacional, y a continuación insistirá con su rol de pacificador a nivel global.

En este contexto, Trump repasará sus gestiones para terminar la guerra en Ucrania, acordar el cese del fuego en Gaza y promover acuerdos de paz en África y Asia.

América Latina es una pieza importante de la agenda de política exterior de Trump, y es muy probable que en su discurso refiera a la captura del dictador Nicolás Maduro, al proceso de transición que ejecuta Delcy Rodríguez bajo sus órdenes y al cerco que montó sobre Cuba.

Y a pocas horas de la reunión entre Steve Witkoff -enviado especial para Medio Oriente- y Jared Kushner-yerno del presidente- con el canciller iraní Abas Araqchi para encontrar un acuerdo que evite la guerra con Teherán, Trump aprovechará ese escenario global para enviar un ultimatum al líder religioso Alí Khamenei.

El Capitolio de Estados Unidos, escenario del discurso de Trump sobre el State of Union

Trump decidió que su discurso de esta noche en el Capitolio debe reforzar la idea de la necesidad de consolidar un cambio político y económico profundo que sólo él puede conducir.

Ya está pensando en su legado histórico.