Estados Unidos se acerca a los mil casos de sarampión en 26 estados

Estados Unidos se acerca a los mil casos de sarampión confirmados en 26 estados según datos de los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos enfrenta un repunte significativo en los casos de sarampión, con cifras que se acercan al umbral de los 1.000 contagios confirmados en 26 estados, según datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta situación marca la tercera vez en ocho años que el país se aproxima a esa cifra, reflejando una tendencia preocupante en la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

En lo que va del año, se han registrado 982 casos de sarampión en diversas regiones del país. Los estados afectados abarcan desde Arizona, California, Florida y Georgia hasta Nueva York, Texas, Utah y Wisconsin, sumando un total de 26 jurisdicciones donde el virus ha logrado establecer presencia. Solamente en la última semana, los CDC han informado al menos 72 nuevas infecciones, lo que refuerza la percepción de que el brote se mantiene activo y con capacidad de diseminación.

El alcance geográfico del sarampión no solo es amplio, sino que también resulta en un desafío sanitario para autoridades locales y nacionales ante la dificultad de contener la transmisión en comunidades con distintos niveles de cobertura vacunal. La mayoría de los casos reportados se concentran en poblaciones donde la vacunación no se encuentra generalizada o es insuficiente, permitiendo al virus circular y propagarse con mayor facilidad.

¿Cómo se distribuyen los casos de sarampión según el estado de vacunación en Estados Unidos?

La mayoría de los casos de sarampión en Estados Unidos se reporta en personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato clave que emerge de los reportes de los CDC es la correlación directa entre la falta de vacunación y la incidencia del sarampión. Aproximadamente el 94 % de los casos corresponden a personas que no han sido vacunadas o cuyo estado de vacunación es desconocido. El 3 % adicional se ha detectado en individuos que solo recibieron una dosis de la vacuna triple vírica, conocida como MMR (sarampión, paperas y rubéola), mientras que el restante 4 % corresponde a personas completamente vacunadas con las dos dosis recomendadas.

La autoridad sanitaria federal mantiene sus recomendaciones en torno a la aplicación de dos dosis de la vacuna MMR: la primera debería administrarse entre los 12 y los 15 meses de edad, y la segunda, entre los cuatro y seis años. Los datos de los CDC indican que una dosis otorga una eficacia del 93 %, incrementándose al 97 % con la pauta completa de dos dosis.

A pesar de estos altos niveles de protección, el brote actual demuestra que cualquier brecha en la cobertura vacunal puede abrir la puerta a la reaparición del sarampión, especialmente en el contexto de movimientos antivacunas o dificultades de acceso a servicios de salud.

¿Qué papel han jugado los brotes en Texas y Carolina del Sur en la expansión reciente del sarampión?

El actual aumento de casos de sarampión en Estados Unidos encuentra uno de sus focos más importantes en Carolina del Sur, donde un brote iniciado el año pasado ha sumado 962 casos hasta la última actualización, de acuerdo con autoridades de salud estatales. Este brote representa la mayor parte de los contagios reportados en el país en lo que va del año.

Por otro lado, Texas ha sido epicentro de otro brote relevante. Hace poco más de un año, se detectaron los primeros casos en el oeste del estado. Las infecciones pronto se extendieron a condados cercanos y, eventualmente, se propagaron a otras partes de Estados Unidos. Especialistas en salud pública advierten que si se establece que los brotes en otros estados están conectados con el de Texas, podría significar que el virus ha circulado localmente durante un año completo. Este escenario pondría en riesgo el estatus de “eliminación” del sarampión en el país, una designación que implica la ausencia de transmisión endémica.

¿Cuál ha sido el impacto de los brotes recientes en la mortalidad y cómo se compara con la tendencia histórica del sarampión en Estados Unidos?

Los expertos advierten que el descenso de la vacunación y la movilidad internacional acentúan el riesgo de brotes de sarampión en la población (Unsplash)

El año pasado, Estados Unidos registró 2.281 casos de sarampión, la cifra nacional más alta en 33 años. Este incremento de contagios estuvo acompañado por la primera aparición de muertes relacionadas con el sarampión en una década. Se reportaron dos fallecimientos de niños en edad escolar no vacunados en Texas, así como la muerte de un adulto no vacunado en Nuevo México.

Estos datos reflejan la vulnerabilidad de las personas no inmunizadas frente a complicaciones graves de la enfermedad, y subrayan la importancia de mantener altas tasas de vacunación para evitar el retorno de escenarios que ya se consideraban superados en la salud pública estadounidense.

¿Cómo han evolucionado las tasas de vacunación MMR en niños estadounidenses tras la pandemia?

Las estadísticas recientes de los CDC muestran una tendencia descendente en la cobertura vacunal entre niños pequeños. Durante el ciclo escolar 2024-2025, el 92,5 % de los niños de kínder recibió la vacuna MMR. Este valor es inferior al 92,7 % del periodo anterior y se ubica por debajo del 95,2 % registrado en el ciclo 2019-2020, justo antes del impacto de la pandemia de COVID-19.

La disminución de las tasas de vacunación ha generado preocupación entre los especialistas, ya que una cobertura inferior al umbral del 95 % favorece la aparición de brotes, al reducir la llamada inmunidad comunitaria. A esto se suma la movilidad de la población y los viajes internacionales, aunque los CDC solo han detectado seis casos importados en lo que va del año.

El descenso sostenido en la vacunación y los brotes recientes han reavivado el debate sobre estrategias de prevención, la necesidad de campañas informativas y el rol de las autoridades para garantizar el acceso y la confianza en las vacunas.