Nueva advertencia por vientos fuertes afecta el área de Nueva York mientras aumentan las posibilidades de nevadas

La advertencia de ventisca en Nueva York incluye a Long Island y gran parte de Nueva Jersey por una tormenta invernal severa

En plena expectativa invernal, una advertencia de ventisca mantiene en alerta a los habitantes de la ciudad de Nueva York, Long Island y gran parte de Nueva Jersey. Las autoridades han activado un protocolo especial ante la inminente llegada de un temporal de nordeste, fenómeno que amenaza con alterar la rutina de millones de personas y paralizar la actividad urbana y suburbana. Se trata de una situación poco habitual en la ciudad, que no registraba un evento similar desde hace nueve años. La alerta se extiende de manera simultánea sobre los cinco distritos neoyorquinos, abarcando también el condado de Nassau y zonas clave de Nueva Jersey, lo que configura un escenario de riesgo generalizado para la región.

La advertencia responde a la previsión de una tormenta invernal intensa, capaz de combinar fuertes ráfagas de viento y una caída significativa de nieve. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que las condiciones esperadas cumplen con los parámetros técnicos para la emisión de una alerta de ventisca: acumulaciones de nieve que pueden oscilar entre 33 y 45 centímetros, junto a ráfagas de viento que alcanzarán hasta 88 kilómetros por hora. Estas circunstancias, potencialmente peligrosas, sitúan a la región en una franja de máxima vigilancia meteorológica, con especial atención en las áreas comprendidas desde el centro de Nueva Jersey hasta Long Island.

¿Cuánta nieve se espera y qué zonas serán más afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 33 y 45 centímetros de nieve y ráfagas de viento de hasta 88 kilómetros por hora en el área metropolitana (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Según información de diversos medios locales como Apple News TV y NBC New York, las proyecciones de acumulación de nieve han ido en aumento a medida que se acerca la llegada del temporal. Los pronósticos actuales anticipan que los cinco distritos de Nueva York, así como el centro de Nueva Jersey y el condado de Nassau, recibirán hasta 30 centímetros de nieve. En localidades más al este de Long Island y la costa de Jersey, las cifras podrían superar los 30 centímetros, con registros aún mayores en los sectores más expuestos al viento y la precipitación.

Para las zonas que quedan al norte y al oeste del epicentro de la tormenta, como partes del valle del Hudson, el norte de Nueva Jersey y Connecticut, las acumulaciones se estiman entre 12,7 y 20 centímetros. La intensidad máxima de la nevada podría alcanzar hasta 5 centímetros por hora, lo que agravaría la situación en las franjas horarias de mayor actividad. Estos valores sitúan a la tormenta como uno de los episodios más relevantes de la última década en la región.

¿Cuándo entra en vigor la alerta y cuánto tiempo durará?

La alerta de tormenta de nieve estará vigente desde las 6 a.m. del domingo hasta las 6 p.m. del lunes, abarcando las horas más críticas de la nevada

La vigencia y duración de la alerta están estrictamente delimitadas por las autoridades meteorológicas. La advertencia de tormenta de nieve entra en efecto a partir de las 6 de la mañana del domingo y se mantendrá activa hasta las 6 de la tarde del lunes. Durante este periodo, se espera que las condiciones sean particularmente adversas, con picos de intensidad entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional recalca que, debido a la severidad proyectada, la alerta no solo cubre la totalidad de la ciudad de Nueva York y Long Island, sino que se extiende a casi todo el corredor metropolitano, incluyendo amplias áreas de Nueva Jersey. Además, se han emitido alertas de tormenta invernal para los sectores del norte de Nueva Jersey y el valle del Hudson, lo que refuerza la recomendación de extremar las precauciones en toda la zona.

¿Por qué cambió el pronóstico desde el viernes?

Los cambios en los modelos meteorológicos han sido notorios desde el viernes por la mañana. Modelos europeos que inicialmente preveían un sistema más alejado de la costa ajustaron sus proyecciones, acercando la tormenta a la línea costera y alineándose con el modelo estadounidense, que desde el comienzo anticipó una nevada más agresiva. Este reajuste ha sido clave para elevar los totales esperados de nieve y confirmar el riesgo de ventisca en áreas densamente pobladas.

Las actualizaciones de los modelos han obligado a los equipos de meteorología a afinar constantemente los pronósticos y ajustar las alertas de acuerdo con la evolución del sistema. Este seguimiento en tiempo real permite anticipar mejor el alcance y la severidad del temporal.

¿Dónde se originó la tormenta y cuál es su recorrido?

El origen de la tormenta se rastrea a una baja presión en California que se desplaza hacia el Atlántico, intensificando la nevada al llegar la noche del domingo

El sistema de tormenta tiene su origen en una zona de baja presión situada sobre California. A medida que avanza hacia el este, esta baja presión cruza el país y se desplazará hacia la costa de Carolina del Norte el domingo. Al ingresar en el Atlántico, el fenómeno se intensificará, trayendo consigo nevadas de intensidad variable y ráfagas de viento del noreste sobre la zona triestatal.

La nieve llegará inicialmente con temperaturas apenas superiores al punto de congelación, lo que limitará las acumulaciones durante las primeras horas del domingo. Sin embargo, al caer la noche, el enfriamiento reforzará la intensidad de la nevada, con el grueso de la precipitación concentrándose entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

¿Cómo afectará la tormenta los desplazamientos y la seguridad vial?

El impacto en la movilidad será considerable. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que viajar durante el episodio puede ser peligroso e incluso potencialmente mortal. La combinación de nieve densa y ráfagas de viento reducirá la visibilidad a menos de 600 metros, generando condiciones de ventisca blanca y haciendo casi imposible transitar por las carreteras.

El domingo por la noche y la mañana del lunes se perfilan como los momentos más críticos, con fuertes nevadas y vientos que complicarán cualquier desplazamiento. Incluso cuando la nevada comience a disminuir el lunes, los vientos persistentes mantendrán el riesgo para los conductores y el transporte público.

¿Cuándo mejorarán las condiciones y qué se espera después de la tormenta?

El pronóstico de mejora indica que el sistema de tormenta empezará a alejarse el lunes por la tarde. A partir de ese momento, las condiciones comenzarán a estabilizarse y el martes se espera la llegada de cielos secos y soleados. Este cambio marcará el fin de un evento invernal que, por su intensidad, quedará registrado como uno de los más significativos de los últimos años para Nueva York y su área metropolitana.