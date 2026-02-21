Estados Unidos

Detuvieron al streamer estadounidense Adonis Live en Rumania por noquear a un joven en pleno vivo tras recibir insultos y un escupitajo

Las autoridades de Bucarest lo arrestaron luego de que el creador de contenido protagonizara una pelea durante una transmisión, un hecho que generó repercusión internacional y mantiene en vilo a sus seguidores

El streamer estadounidense Adonis Live fue detenido en Bucarest tras protagonizar un violento incidente en plena transmisión en vivo, lo que ha desatado una ola de reacciones y mantiene en vilo a sus seguidores y a la audiencia internacional. La noticia, que involucra a una figura reconocida en el ámbito de los viajes y el contenido digital, ha puesto a Rumania en el centro de la atención mediática.

¿Por qué fue detenido Adonis Live en Rumania y cuál es su estado actual?

El viernes 20 de febrero de 2026, Adonis Live, creador de contenido nacido en Estados Unidos, fue arrestado por las autoridades rumanas en Bucarest. El hecho ocurrió en la céntrica Piața Romană, durante una de sus habituales transmisiones en vivo. Según los reportes, la detención tuvo lugar inmediatamente después de que protagonizara una violenta pelea en la vía pública.

El estado actual de Adonis es de detención preventiva. Los medios internacionales, como TMZ y el Times of India, informaron que las autoridades locales investigan el incidente bajo la figura de asalto. Por el momento, los organismos oficiales de Rumania no han difundido declaraciones públicas detalladas sobre el curso legal que seguirá el caso. La falta de información concreta por parte de las autoridades mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato del streamer.

¿Cómo se desarrolló el incidente durante la transmisión en vivo y cuál fue la reacción de Adonis?

El conflicto se desató en el marco de una transmisión en vivo, donde Adonis Live interactuaba con residentes de Bucarest. El video, ampliamente difundido en redes sociales, muestra los momentos previos y posteriores a la confrontación. Todo comenzó cuando un joven local se acercó a Adonis, iniciando una discusión verbal. Durante el intercambio, el streamer pidió al hombre que “se aleje”, mientras la tensión aumentaba.

En un punto crítico del enfrentamiento, Adonis llamó al local “perro rumano”, lo que intensificó el choque verbal. Segundos después, el joven rumano, según reportes y testimonios visuales, presuntamente escupió al streamer. La respuesta fue inmediata: Adonis lanzó varios puñetazos, derribando al hombre al suelo. La secuencia quedó registrada en la transmisión y en videos que luego circularon en distintas plataformas.

Las imágenes también muestran a Adonis solicitando a los transeúntes que llamen a la policía. Personas presentes se acercaron rápidamente para intervenir tras la agresión. El joven agredido fue atendido por personal médico en el lugar, ya que se negó a ser trasladado a un hospital.

¿Quién es Adonis Live y cuál ha sido su trayectoria como creador de contenido?

Adonis Live, cuyo nombre real es Adonis, es un streamer estadounidense conocido en línea como Adoniscrashboom. Con base en Nueva York, ha ganado notoriedad por sus contenidos de viajes, especialmente en Europa y el Reino Unido, y por abordar temas de cultura, citas y vida cotidiana. Su cuenta de Instagram supera los 92,000 seguidores, destacándose por las “street interviews” y la documentación de experiencias urbanas.

En la biografía de su canal de YouTube, Adonis expresa su deseo de convertirse en mejor comunicador. Relata una evolución personal desde la danza hasta la creación de contenido informativo y entrevistas. Su paso por la temporada 10 de America’s Got Talent en 2015 le otorgó visibilidad internacional: recibió el visto bueno de los cuatro jueces durante las audiciones, aunque fue eliminado en la etapa de cortes.

Durante su estadía en Rumania, Adonis había compartido en sus redes segmentos sobre la vida local, incluyendo entrevistas callejeras, gastronomía y productos del cuidado de la piel. Estos registros anteceden al incidente que derivó en su detención.

¿Qué consecuencias legales enfrenta Adonis Live y cuál es el estado actual de la investigación?

Las consecuencias legales para Adonis Live aún se están definiendo. La policía rumana llegó al lugar tras la llamada de los testigos y procedió a detener al streamer. El hombre agredido, aunque recibió atención médica en el sitio, rechazó el traslado hospitalario. Los reportes señalan que la investigación se encuadra como un caso de asalto, pero hasta el momento las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre las medidas que tomarán.

El proceso se mantiene bajo reserva, y no hay información pública sobre posibles cargos formales, audiencias o la eventual liberación de Adonis. La falta de declaraciones oficiales mantiene la atención mediática y la expectativa entre sus seguidores sobre el desenlace judicial.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales y qué publicó Adonis tras el incidente?

Luego de la detención, Adonis Live utilizó su cuenta de X (@Adonisboom) para publicar un breve clip de la película The Equalizer 2, protagonizada por Denzel Washington.

Junto al video, escribió un mensaje críptico, difícil de interpretar para muchos de sus seguidores.

Este mensaje generó desconcierto y diversas reacciones en la comunidad digital. Antes del incidente, Adonis había mantenido una actividad constante en Instagram, mostrando entrevistas y aspectos de la vida cotidiana en Bucarest, lo que contrastó con el tono de sus publicaciones posteriores a la pelea.

