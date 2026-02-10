Trump recibirá a Netanyahu para resolver sus diferencias sobre Irán y la Junta de la Paz

Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante un encuentro oficial en Mar -a- Lago, (Florida, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Benjamín Netanyahu llegará hoy a Washington para protagonizar mañana una compleja reunión con Donald Trump destinada a terminar con sus diferencias respecto a las negociaciones con Irán y la integración de la Junta de la Paz.

Será un cónclave difícil y con final abierto.

El presidente de Estados Unidos negocia un acuerdo con Irán que implicaría contener su proyecto nuclear y acortar el rango de sus misiles de balísticos.

En cambio, el premier israelí planteará a Trump que no se puede confiar en Irán y que la Casa Blanca debería lanzar un ataque relámpago para terminar con la capacidad nuclear y bélica de Teherán.

Steve Witkoff -enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente- y Jared Kushner -yerno de Trump- se reunieron la semana pasada en Jerusalén con Netanyahu, y todo quedó en un callejón sin salida.

Cuando concluyó el encuentro, la oficina de prensa del gobierno israelí explicitó la posición de Netanyahu ante los enviados de Trump: “Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas”, sostuvo el comunicado oficial.

Horas después, Netanyahu anunciaba que viajaba a DC para una reunión con Trump, frente al fracaso de las negociaciones con Witkoff y Kushner.

En primer plano se observan a Kushner y Witkoff, y más atrás aparece Trump durante un encuentro con Netanyahu en Mar -a- Lago, (Florida, Estados Unidos)

El premier israelí libró una guerra contra Irán para destruir su proyecto nuclear, que fue apoyada por Estados Unidos cuando Teherán ya estaba bajo asedio enemigo. En ese oportunidad, Trump anunció que la capacidad atómica iraní había quedado diezmada.

Meses más tarde, el régimen de los Ayatollahs inició un proceso de reconstrucción de sus instalaciones nucleares, y Estados Unidos propuso una negociación diplomática en lugar de desatar un nuevo conflicto armado en Medio Oriente.

Netanyahu rechazó la estrategia de la Casa Blanca, y amenazó con lanzar un ataque unilateral contra Teherán, si Estados Unidos no cancelaba las negociaciones con Irán.

La reunión de mañana en el Salón Oval tiene como principal objetivo político encontrar un punto de contacto entre la iniciativa diplomática de Trump y la propuesta bélica de Netanyahu.

Donald Trump en la inauguración de la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

Las diferentes posiciones que exhiben Trump y Netanyahu sobre un eventual acuerdo con Irán se profundizan con la creación y la integración de la denominada Junta de la Paz.

El líder republicano incluyó a Turquía y Qatar a la Junta de la Paz, dos enemigos regionales de Israel. En este contexto, Netanyahu no tiene intenciones de sumarse al foro multilateral creado por Trump, pese a las presiones constantes que recibe desde la Casa Blanca.

Cuando se firmaron las actas constitutivas de la Junta de la Paz, Israel no envió a ningún representante a la ceremonia oficial en Davos. Y tampoco tiene previsto participar de la primera sesión formal de la Junta, que Trump convocó para la semana próxima en DC.

La Junta de la Paz surgió por una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, y su principal objetivo es ejecutar una hoja de ruta para lograr la reconstrucción de Gaza.

Sería una situación atípica que Israel, tras sufrir los ataques de Hamas desde Gaza, no participe de su reconstrucción para evitar futuros atentados de la organización terrorista palestina.

Hasta anoche, Netanyahu mantenía su posición política de soslayar la existencia de la Junta de la Paz.

Invitación oficial enviada por la Casa Blanca para la sesión inaugural de la Junta de la Paz que sesionará en Washington, (Estados Unidos)

En este contexto, los tironeos diplomáticos entre DC y Jerusalén se agravaron el domingo pasado por la postura unilateral de Israel de avanzar sobre Cisjordania, que es territorio palestino.

Netanyahu puso en jaque los Acuerdos de Oslo y la agenda regional de Estados Unidos para liderar un plan que puede desembocar en la anexión de Cisjordania.

Turquía, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fijaron su posición en contra de Israel, y exigieron que Netanyahu retroceda respecto a sus ambiciones políticas en Cisjordania.

El premier israelí no tiene intenciones de retroceder y su movimiento geopolítico en Cisjordania también será tratado en la reunión con Trump, que todavía no ha fijado posición pública.

El presidente de Estados Unidos y Netanyahu se conocen desde el siglo pasado y han tenido una profunda relación personal. Mañana, en la Casa Blanca, ese vínculo de treinta años será puesto a prueba.