The Washington Post anunció la salida de su director ejecutivo Will Lewis

Will Lewis, ex director ejecutivo de The Washigton Post (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Washington Post anunció este sábado la salida inmediata de su director ejecutivo, Will Lewis, días después de los despidos que hubo en el diario capitalino.

Según informó el propio periódico, Jeff D’Onofrio, hasta ahora director financiero, fue designado como sucesor de Lewis. Estas decisiones responden a la caída de suscriptores y la disminución de ingresos en la empresa.

Además, ya habían atravesado varias etapas de recortes de costos durante los últimos años, al igual que otros periódicos estadounidenses.

Will Lewis comunicó su salida a través de un correo electrónico dirigido al personal. En el mensaje, explicó que consideraba que era el momento adecuado para dejar el cargo.

Un comunicado del Post se limitó a señalar que D’Onofrio sustituía a Lewis “con efecto inmediato”.

The Washington Post anunció la salida inmediata de su director ejecutivo, Will Lewis (Reuters)

Por su parte, Matt Murray, editor ejecutivo, comunicó por videoconferencia a los empleados que los recortes serían “significativos” y precisó en un mensaje interno que las medidas implican reducciones importantes en la redacción y alcanzan a casi todos los departamentos de noticias.

El plan de ajuste contempla el cierre de la sección de Deportes, la reubicación de parte del equipo periodístico en la sección de reportajes, la eliminación de la cobertura de libros y la reducción de corresponsalías y enviados especiales en el extranjero.

A su vez, la nueva orientación editorial priorizará cobertura de política, seguridad nacional, negocios, ciencia, salud, tecnología, clima y periodismo de investigación.

La empresa explicó que el objetivo es reposicionarse en áreas estratégicas para recuperar el equilibrio financiero y fortalecer su influencia periodística.

Matt Murray detalló que The Washington Post registró pérdidas financieras durante un periodo prolongado y no logró responder a las expectativas de su público lector.

La nueva estrategia editorial priorizará la cobertura de política, negocios, ciencia y salud (Reuters)

Por otro lado, informó que el tráfico de búsqueda en internet del diario se redujo a casi la mitad en los últimos tres años. Además, indicó que en los últimos cinco años disminuyó la cantidad de artículos publicados diariamente, lo que impactó en el alcance y la visibilidad digital de la publicación.

Como parte de la reestructuración, el diario reducirá el número de periodistas asignados en el extranjero, redefiniendo las prioridades en la cobertura informativa.

La reorganización también implica cambios en la distribución de tareas dentro del equipo de redacción y la reasignación de periodistas a nuevas áreas temáticas.

Las medidas adoptadas buscan garantizar la continuidad y el impacto del periódico en un entorno de cambios acelerados en la industria de los medios.

