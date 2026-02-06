Estados Unidos

Más de 60 personas fueron rescatadas de una telecabina en una estación de esquí de Nueva York tras una falla

El incidente obligó a desplegar un operativo de emergencia en altura que se extendió durante varias horas y requirió técnicas especializadas de descenso con cuerdas

El fallo mecánico en la
El fallo mecánico en la góndola Northwoods de Gore Mountain dejó a 67 personas atrapadas a más de 20 metros de altura durante cinco horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo de emergencia se desplegó el miércoles 4 de febrero en la estación de esquí Gore Mountain, al norte de Nueva York, después de que un fallo mecánico provocara la detención del sistema de góndolas y dejara a 67 personas atrapadas a más de 20 metros de altura durante cerca de cinco horas. La evacuación de los pasajeros, que incluyó a adultos y niños, requirió la intervención de equipos especializados y la aplicación de protocolos de rescate en altura, según confirmó la Associated Press.

De acuerdo con Associated Press, el incidente se originó por la desalineación de un conjunto de ruedas en la estructura de la góndola Northwoods, lo que activó de inmediato los sistemas automáticos de seguridad y forzó la detención total del mecanismo. La operación de rescate fue coordinada por la Autoridad Regional de Desarrollo Olímpico del Estado de Nueva York (ORDA) y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC), quienes emplearon técnicas de descenso controlado por cuerda para asistir a los afectados. La estación informó que no se registraron heridos durante el incidente.

La góndola es uno de los principales medios de elevación en Gore Mountain, una estación situada a unos 145 kilómetros al norte de Albany, que recibe miles de visitantes cada temporada. Según reportó WNYT, el personal de la estación y los guardabosques involucrados habían completado un entrenamiento específico sobre evacuaciones en góndolas en noviembre pasado, lo que permitió ejecutar los procedimientos de rescate con rapidez y precisión.

¿Qué causó el incidente en Gore Mountain?

El miércoles, poco después del mediodía, el sistema de la góndola Northwoods detectó una anomalía en el ensamblaje de una de sus ruedas, lo que activó el protocolo de seguridad y detuvo el trayecto de 20 cabinas con pasajeros, según Associated Press. El desperfecto dejó a los ocupantes suspendidos hasta 21 metros sobre la nieve, obligando a las autoridades a implementar una operación de rescate que se prolongó hasta aproximadamente las 14:00.

WNYT reportó que la temperatura en el área se mantuvo bajo cero, aunque las cabinas permanecieron cerradas y en condiciones adecuadas para proteger a los ocupantes del frío. No se reportaron lesiones ni episodios de hipotermia entre los evacuados.

Equipos de rescate especializados y
Equipos de rescate especializados y guardabosques lograron evacuar a adultos y niños mediante técnicas de descenso por cuerda, sin reportar heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se realizó el rescate de los pasajeros atrapados?

La evacuación fue ejecutada por equipos de operación de montaña de ORDA junto a nueve guardabosques del DEC, quienes ascendieron las torres de soporte para acceder a cada góndola afectada y aseguraron a los pasajeros con arneses antes de descenderlos uno por uno con cuerdas, de acuerdo con CNY Central.

La operación incluyó la participación de la patrulla de esquí de la estación, que colaboró en el apoyo y la logística del descenso. En total, 67 personas fueron evacuadas de 20 cabinas en un procedimiento que, según testigos citados por Associated Press, se desarrolló de forma ordenada y sin incidentes médicos.

“El rescate se realizó de manera muy profesional y nos orientaron durante toda la operación”, señaló Kevin Bolan, uno de los esquiadores afectados, en declaraciones recogidas por Associated Press.

¿Qué dijeron las autoridades tras el incidente?

La ORDA emitió un comunicado en el que precisó: “Nuestro equipo de operaciones de montaña ejecutó la evacuación y los huéspedes recibieron apoyo durante todo el proceso. La seguridad es nuestra máxima prioridad y nuestro personal está plenamente capacitado y experimentado para gestionar este tipo de situaciones”, informó la organización y lo recogió WNYT.

El DEC explicó que los guardabosques contaban con entrenamiento reciente sobre evacuaciones de góndolas, lo que facilitó el operativo. CNY Central señaló que este tipo de ejercicios se realiza anualmente para mantener la preparación ante emergencias similares.

La desalineación de un conjunto
La desalineación de un conjunto de ruedas activó los protocolos automáticos de seguridad y detuvo el sistema de góndolas en la estación de esquí de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La góndola de Gore Mountain volvió a operar normalmente?

Una vez completado el rescate, la góndola fue sometida a una inspección técnica exhaustiva. La ORDA aseguró que el sistema fue reparado y se realizaron pruebas de funcionamiento antes de reabrirlo al público al día siguiente. Según WNYT, no se detectaron daños estructurales adicionales y la estación retomó sus operaciones regulares tras la aprobación de los técnicos responsables.

¿Cuántas personas resultaron afectadas y cómo se gestionó la emergencia?

El incidente involucró a 67 esquiadores y visitantes que ocupaban 20 cabinas al momento de la avería, según cifras difundidas por Associated Press. La estación informó que ninguno de los pasajeros requirió atención médica tras el descenso y que se les ofreció asistencia para regresar a sus vehículos o continuar su estadía en el complejo.

La góndola Northwoods tiene capacidad para transportar hasta ocho personas por cabina y es uno de los principales medios de acceso a las pistas de Gore Mountain. El suceso no provocó daños materiales de consideración ni alteraciones en otras instalaciones del centro de esquí, según CNY Central.

Las condiciones bajo cero no
Las condiciones bajo cero no afectaron la salud de los pasajeros, ya que las góndolas mantenían un ambiente adecuado y no se registraron casos de hipotermia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades y cómo impacta a los usuarios?

Tras el incidente, la ORDA recomendó a los visitantes familiarizarse con los protocolos de seguridad y prestar atención a las indicaciones del personal durante el uso de góndolas y telesillas. La organización reiteró que los sistemas de seguridad funcionaron correctamente y que las inspecciones de rutina continuarán reforzándose.

El DEC recordó que los ejercicios periódicos de evacuación en góndolas forman parte de la capacitación anual de los guardabosques y que la colaboración entre agencias estatales y personal de la estación resultó clave para la resolución del incidente, según menciona Associated Press.

¿Cuál es el impacto para la estación y los visitantes tras el rescate?

La estación Gore Mountain permanece abierta y en funcionamiento, con todos sus servicios disponibles tras la reapertura del sistema de góndolas. El operativo demostró la importancia de la preparación y la respuesta coordinada ante emergencias en instalaciones de alta afluencia, de acuerdo con las autoridades y medios consultados.

Para los usuarios, el incidente no generó cambios en las condiciones de operación ni en los servicios habituales de la estación. Las autoridades reiteran la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones en casos de emergencia, así como de estar atentos a las comunicaciones oficiales ante cualquier eventualidad.

