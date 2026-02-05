Miles de residentes en un estado de EEUU bajo vigilancia por inundaciones repentinas debido al deshielo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundaciones repentinas por embalses de hielo en Nebraska hasta el 18 de febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió este jueves una advertencia para cientos de miles de habitantes en Nebraska ante el aumento del riesgo de inundaciones repentinas por la formación de embalses de hielo en los ríos Platte, Elkhorn y Loup. El aviso, que se extiende hasta el lunes, responde al rápido ascenso de las temperaturas en la región y afecta a comunidades situadas en zonas bajas y ribereñas, de acuerdo con el parte oficial publicado el 5 de febrero de 2026.

Según el NWS Omaha/Valley, la alerta incluye a varios condados del este, noreste y sureste de Nebraska, entre ellos Douglas, Sarpy, Saunders y Washington. El organismo precisó que el repentino deshielo posterior a una ola de frío ha generado condiciones propicias para la acumulación de hielo en los cauces fluviales, lo que podría derivar en crecidas inesperadas del nivel del agua. Newsweek informó que la advertencia fue emitida tras detectar temperaturas superiores a las habituales en esta época.

La vigilancia responde a una combinación de factores climáticos atípicos para la zona. Durante las dos últimas semanas, la región experimentó temperaturas bajo cero que favorecieron la formación de capas gruesas de hielo. El brusco cambio a valores cercanos o superiores a los 15℃ (60℉) incrementó el riesgo de que el hielo se fragmente y forme obstrucciones, lo que puede provocar inundaciones súbitas, según el NWS Climate Prediction Center y el reporte de Newsweek.

¿Por qué se producen los embalses de hielo en Nebraska en febrero de 2026?

Los embalses de hielo (ice jams) surgen cuando grandes bloques de hielo se desprenden y se acumulan en tramos de un río, obstaculizando el flujo normal del agua. Esto genera un aumento rápido del nivel aguas arriba y puede causar inundaciones sin previo aviso, según la definición técnica del NWS. Aunque suelen presentarse hacia el final del invierno o en primavera, el fenómeno se ha adelantado este año debido a la inusual subida de las temperaturas, informó Newsweek.

La meteoróloga Laurel McCoy, del NWS Omaha/Valley, explicó al medio que “el hielo se fragmenta y se atasca, formando una presa temporal. El agua se acumula detrás y puede desbordar los márgenes del río de manera abrupta”. El organismo advirtió que no es posible anticipar con exactitud el lugar ni el momento en que se formará un embalse de hielo, razón por la cual la vigilancia abarca una zona extensa.

Las temperaturas superiores a lo habitual provocaron el deshielo rápido y la formación de peligrosos embalses de hielo en los ríos Platte, Elkhorn y Loup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué zonas de Nebraska están bajo alerta por inundaciones?

De acuerdo con el NWS Omaha/Valley, la advertencia de inundaciones por embalses de hielo incluye a los condados de Butler, Dodge, Douglas, Sarpy, Saunders, Washington, Antelope, Colfax, Cuming, Madison, Pierce, Platte, Stanton y Cass. Las autoridades aconsejan prestar atención a quienes viven o trabajan en zonas cercanas a los ríos mencionados, ya que la formación de un embalse puede elevar el nivel del agua entre 30 y 90 centímetros (1 a 3 pies) en pocos minutos, según los parámetros institucionales del NWS.

El comunicado oficial indica que, aunque no se ha registrado movimiento significativo del hielo, las condiciones actuales favorecen la posibilidad de que se produzcan embalses en cualquier momento. El organismo recomienda monitorear los avisos oficiales y preparar planes de evacuación para actuar con rapidez si la situación lo requiere.

¿Cuáles son los riesgos y daños potenciales de los embalses de hielo?

Los embalses de hielo pueden causar daños considerables tanto a viviendas como a infraestructuras. El NWS detalla que este fenómeno suele provocar inundaciones repentinas que pueden afectar casas, negocios, carreteras, puentes y sistemas de defensa contra inundaciones. Además, existe riesgo de erosión en las riberas de los ríos y posibles cortes en los servicios públicos.

Newsweek resaltó que estos eventos se presentan con mayor frecuencia en el Medio Oeste, el Noreste y partes de Alaska. En Nebraska, la combinación de clima frío extremo seguido de un rápido deshielo incrementa la susceptibilidad a estos episodios. Las inundaciones ocasionadas por embalses de hielo suelen producirse sin lluvias previas y con escasa antelación, lo que dificulta la preparación de las comunidades afectadas.

La alerta afecta a comunidades ribereñas de los condados Douglas, Sarpy, Saunders, Washington y otros, según el NWS Omaha/Valley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades de Nebraska?

El Servicio Meteorológico Nacional y los servicios de emergencia locales emitieron recomendaciones específicas para la población en riesgo. Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:

Consultar de forma regular los avisos y pronósticos oficiales del NWS y autoridades locales.

Preparar un plan de evacuación que contemple rutas alternativas hacia zonas elevadas y seguras.

Proteger objetos de valor y documentos importantes ubicándolos en áreas altas de la vivienda o el negocio.

Mantener comunicación con familiares y vecinos, especialmente en zonas donde el acceso pueda verse comprometido en caso de inundación.

El NWS Omaha/Valley subrayó que “la formación de un embalse de hielo podría provocar aumentos repentinos en el nivel del agua y una situación de inundación rápida”. La agencia aconseja actuar con rapidez ante cualquier señal de crecida y no esperar hasta último momento para evacuar.

¿Cuánto durará el riesgo de inundaciones en Nebraska por embalses de hielo?

Según el NWS Climate Prediction Center, las temperaturas en el centro de Estados Unidos se mantendrán por encima del promedio hasta el 18 de febrero de 2026. Este pronóstico prolonga el periodo de riesgo para la formación de embalses de hielo en los ríos de Nebraska y obliga a mantener activas las medidas de prevención durante los siguientes días.

El NWS Omaha/Valley actualiza de forma continua la información sobre el estado de los ríos y las condiciones meteorológicas. Las autoridades han desplegado equipos de observación en puntos críticos y mantienen la coordinación con los servicios de emergencia estatales y municipales para ejecutar evacuaciones o cierres de rutas si la situación lo exige.

Los embalses de hielo en Nebraska pueden elevar el nivel del agua entre 30 y 90 centímetros en pocos minutos, poniendo en riesgo a viviendas e infraestructuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactan los embalses de hielo en Nebraska y qué se espera en los próximos días?

La presencia de embalses de hielo en los ríos de Nebraska representa una amenaza para la seguridad de miles de personas y genera incertidumbre en varias comunidades. Las autoridades recalcan la necesidad de vigilancia constante y preparación ante posibles escenarios de emergencia. El NWS prevé que la inestabilidad climática continuará durante la primera quincena de febrero, de modo que no se descartan nuevas advertencias o ampliaciones del área bajo vigilancia.

El monitoreo constante de los niveles de los ríos y la comunicación oportuna de los avisos oficiales serán determinantes para reducir el impacto de las inundaciones. La colaboración entre organismos meteorológicos y autoridades locales busca salvaguardar a la población y minimizar los daños a la infraestructura regional.