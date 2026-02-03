Estados Unidos

Un estado de EEUU emite advertencia por el descenso del suministro de agua

El último relevamiento oficial encendió señales de alerta tras un cambio marcado en las condiciones climáticas del invierno

La caída abrupta en los niveles de nieve en California durante el segundo monitoreo de febrero generó alertas entre las autoridades estatales a cargo de la gestión de agua, quienes advirtieron que la situación podría afectar a millones de habitantes y sectores productivos en los próximos meses. El fenómeno, ocurrido durante una etapa clave del invierno, impacta directamente en la provisión de agua que depende del deshielo para abastecer ciudades y actividades agrícolas. La importancia del dato radica en que las condiciones actuales pueden definir la disponibilidad de agua durante el verano, un periodo históricamente seco en el estado.

Según el Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR), el relevamiento realizado el 2 de febrero mostró que la acumulación de nieve en las principales cordilleras del estado representa apenas el 59% del promedio histórico para la fecha. Este descenso se produjo en menos de un mes, ya que el primer control de enero había arrojado un 89% respecto del promedio, de acuerdo con la información difundida por el organismo estatal y recogida por Newsweek. El DWR remarcó que la nieve en la Sierra Nevada y otras zonas montañosas aporta cerca del 30% del suministro anual de agua en California.

Los antecedentes recientes muestran que, tras varios años de sequía, California salió oficialmente de esa condición en enero de 2026, como reportó el U.S. Drought Monitor y confirmó el gobierno estatal. No obstante, los especialistas mantienen la vigilancia sobre el comportamiento de las precipitaciones y el almacenamiento hídrico, conscientes de la volatilidad que caracteriza al clima regional.

¿Cuál es el estado actual del manto nival en California?

El monitoreo realizado por el DWR el 2 de febrero de 2026 determinó que el nivel promedio de nieve acumulada en el estado cayó a un 59% de los registros habituales para esta época. Este descenso abrupto se atribuye a una serie de tormentas invernales iniciales seguidas por un periodo prolongado de temperaturas cálidas y ausencia de nuevas precipitaciones. La cifra contrasta con el 89% registrado a principios de enero, lo que refleja una pérdida significativa en menos de treinta días. El manto nival es considerado por las autoridades como un reservorio natural esencial para garantizar el suministro de agua durante los meses más secos.

Andy Reising, responsable de la unidad de pronóstico de nieve y agua del DWR, explicó en el comunicado oficial recogido por Newsweek: “Después de las tormentas al inicio del año, las condiciones cálidas y secas han hecho que los avances iniciales se hayan estancado o incluso se hayan reducido ligeramente”. Reising señaló además que ya han transcurrido dos tercios de los meses más productivos en cuanto a acumulación de nieve y que, cuanto más se prolongue la sequía, más difícil será alcanzar los niveles necesarios para el verano.

¿Por qué es relevante la acumulación de nieve para el suministro de agua?

La nieve almacenada en la Sierra Nevada y otras cadenas montañosas cumple un papel determinante en el ciclo hídrico de California. Según el DWR, el deshielo de este manto provee aproximadamente el 30% del agua utilizada anualmente en el estado, abasteciendo tanto a zonas urbanas como a áreas agrícolas. Un descenso en el nivel de nieve implica menos agua disponible en los meses siguientes, lo que podría traducirse en restricciones para el riego, el consumo doméstico o la industria si la situación se agrava. La agencia estatal destaca que el monitoreo constante permite anticipar posibles escenarios y adoptar medidas preventivas.

¿Cómo evolucionaron los valores de nieve respecto a años anteriores?

El invierno anterior mostró una tendencia similar a la registrada en 2026. De acuerdo con informes del DWR, el manto nival en enero de 2025 representaba el 108% del promedio histórico, pero descendió al 67% hacia finales de ese mes debido a la falta de nuevas nevadas. En ese ciclo, la acumulación logró recuperarse hasta alcanzar el 90% del promedio en marzo, gracias a precipitaciones tardías. Las autoridades remarcan que, si bien existen antecedentes de recuperación, la evolución depende de la llegada de tormentas adicionales en lo que resta de la temporada invernal.

¿Cuál es la situación de los principales embalses y reservorios?

Los datos oficiales del DWR muestran que, pese a la merma en la acumulación de nieve, los embalses más importantes del estado presentan niveles superiores al promedio para esta época del año. Lake Shasta y Lake Oroville, los dos mayores reservorios de California, se ubican en el 122% y el 136% de sus promedios históricos respectivamente. El monitoreo estatal indica que la mayoría de los grandes embalses superan el promedio, con la excepción de Castaic Lake en el sur de California, que se encuentra al 98% de su nivel habitual para la fecha. El DWR atribuye estos valores al impacto de tres inviernos consecutivos con acumulaciones de nieve superiores al promedio y a una gestión eficiente de los recursos hídricos.

¿California sigue bajo condiciones de sequía?

Tras una sequía prolongada que afectó severamente al estado entre 2020 y 2022, California logró salir oficialmente de esa condición en enero de 2026, según reportó el U.S. Drought Monitor y comunicó el gobierno estatal. De acuerdo con el último mapa del organismo, California es el único estado de Estados Unidos que no presenta áreas clasificadas como “anormalmente secas” ni afectadas por sequía. Las autoridades advierten que el monitoreo debe mantenerse, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente en función de las precipitaciones y la acumulación nival durante el resto del invierno.

¿Qué acciones implementan las autoridades ante el descenso del manto nival?

El Departamento de Recursos Hídricos de California mantiene un programa de monitoreos constantes y publica informes periódicos sobre el estado del manto nival y los embalses. El próximo relevamiento oficial de nieve está previsto para el 2 de marzo de 2026. Las autoridades estatales insisten en la necesidad de anticipar posibles restricciones o ajustes en la gestión del agua si la tendencia actual se mantiene. Entre las medidas adoptadas en los últimos años se cuentan la ampliación de la infraestructura de almacenamiento, la optimización de la gestión de recursos y campañas para el uso responsable del agua.

¿Qué impacto tiene esta situación en la población y los sectores productivos?

El descenso en los niveles de nieve obliga a autoridades, agricultores y usuarios urbanos a prestar atención al desarrollo de la temporada. El DWR indica que, si bien la situación de los embalses es favorable gracias a la gestión y a los inviernos anteriores, una prolongación del periodo seco podría modificar el panorama. El monitoreo constante permitirá definir si son necesarias restricciones o cambios en la asignación de recursos hídricos, especialmente en las regiones más dependientes del deshielo. El seguimiento de los informes oficiales y las previsiones meteorológicas será clave para anticipar posibles impactos en la vida cotidiana y en la producción.

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas?

Las próximas semanas serán determinantes para definir la disponibilidad de agua durante el verano. Las autoridades del DWR y los organismos federales mantienen el monitoreo activo y prevén publicar nuevos datos tras el siguiente relevamiento de nieve en marzo. El estado actual de los embalses brinda cierto margen de seguridad, aunque la atención permanece en la evolución del clima y en la llegada de nuevas nevadas.

