Estados Unidos

Quiénes son los mexicanos que no necesitan entrevista presencial para sacar la visa en 2026

Las familias deberán anticipar traslados y nueva preparación documental ante los trámites migratorios

La entrevista consular presencial es
La entrevista consular presencial es requisito indispensable para la mayoría de solicitantes de visa estadounidense desde el 1 de octubre de 2025 (Archivo)

Desde el 1 de octubre de 2025, la entrevista consular presencial vuelve a ser requisito general para la gran mayoría de solicitantes de visa estadounidense.

Esta medida incluye menores de 14 años y mayores de 79, quienes antes no debían hacer entrevista para la visa.

La exención automática por edad ha sido eliminada y solo permanecen excepciones específicas definidas por categoría de visa o tipo de renovación.

Quiénes están excentos de entrevista para la visa

Las renovaciones de visa B-1/B-2,
Las renovaciones de visa B-1/B-2, tarjeta de cruce fronterizo y visa H-2A están exentas de entrevista únicamente si se cumplen estrictos requisitos de elegibilidad REUTERS/Jose Luis González
  • Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 hasta NATO-6, o TECRO E-1
  • Solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial
  • Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 o una Tarjeta/Foil de Cruce Fronterizo (BBBCC/BBBCV para solicitantes mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, cuando la visa anterior fue emitida con validez total en el momento de la expedición y el solicitante tenía al menos 18 años de edad
  • Solicitantes que renueven una visa H-2A dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, cuando la visa anterior fue emitida con validez total en el momento de la expedición y el solicitante tenía al menos 18 años de edad.

Para ser elegible para la exención de entrevista, los solicitantes también deben cumplir ciertos criterios, entre los que se incluyen que él o ella:

  • solicite en su país de nacionalidad o residencia habitual (excepto los solicitantes de visas diplomáticas y ciertas visas oficiales)
  • nunca haya sido rechazado para una visa (a menos que dicho rechazo haya sido superado o eximido)
  • y no tenga inelegibilidad aparente o potencial.

Es imprescindible consultar la información actualizada del consulado correspondiente antes de iniciar cualquier trámite.

Solicitar documentos para viajar en
Solicitar documentos para viajar en 2026 implicará nuevos costos y condiciones tanto para el pasaporte mexicano como para la visa estadounidense de no inmigrante (REUTERS)

Hasta la entrada en vigor de la nueva norma, los menores de 14 y mayores de 79 años podían obtener la visa sin asistir a entrevista, amparados en una exención automática.

Con la modificación, tanto niños como adultos mayores son tratados como solicitantes independientes y, por regla general, deberán comparecer en persona ante el consulado.

Existen, sin embargo, excepciones vigentes a la obligación de entrevista.

Por ejemplo, la renovación de la visa debe realizarse dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, la visa anterior debió haber sido emitida con validez completa en su momento y el solicitante debe ser mayor de 18 años.

¿Qué hago si quiero sacar la visa para mi hijo?

Las familias con niños y adultos mayores deben prever que, salvo contadas circunstancias, se les solicitará realizar la entrevista.

Menores de 14 años y
Menores de 14 años y mayores de 79 ya no contarán con exención automática y deberán acudir presencialmente al consulado para la visa de Estados Unidos (Foto: Google)

Es indispensable revisar los requisitos específicos publicados por el consulado local, preparar la documentación pertinente y anticipar los tiempos de espera y traslados necesarios.

Entre las dudas frecuentes tras este cambio destaca la vigencia de la medida: la actualización del Departamento de Estado, fechada el 18 de septiembre de 2025, entra en vigor el 1 de octubre de 2025 y sustituye todas las guías anteriores.

Para confirmar si aplica alguna excepción, se debe revisar cuidadosamente la documentación del solicitante y consultar los criterios difundidos oficialmente por el consulado asignado.

Si bien persisten algunas exenciones para casos definidos, cada trámite requiere atención individualizada, ya que la decisión final sobre una entrevista consular corresponde siempre a la autoridad local y puede aplicarse incluso cuando concurren todos los requisitos de excepción.

