¿Cuánto dinero cuesta tramitar la visa americana en el 2026?

Solicitar documentos para viajar en 2026 podría implicar nuevos costos y condiciones tanto para el pasaporte mexicano como para la visa estadounidense de no inmigrante.

El pasaporte mexicano subirá sus precios según la vigencia, mientras que en Estados Unidos la tarifa de solicitud de visa estadounidense B1/B2 continuará por el momento en USD 185. Sin embargo, a esto podría sumarse un cargo adicional, el llamado Visa Integrity Fee, cuya fecha de implementación todavía no se ha confirmado por las autoridades.

¿Cuánto cuesta la Visa en 2026?

Para quienes buscan la visa estadounidense de no inmigrante para turismo o negocios, el costo principal será de USD 185 por solicitante en 2026. Este pago obligatorio no admite devolución y debe realizarse antes de agendar la cita en la embajada o consulado.

La Visa Integrity Fee fue aprobada por legislación federal en 2025 y se aplicará únicamente si se aprueba el trámite de la visa y se emite el documento. Este cargo no sustituye la tarifa inicial; solo se sumará en caso de aprobación.

En México, el pasaporte mexicano actualizó sus costos desde este 2026 (Jovani Pérez/Infobae México)

Cabe indicar que el procedimiento de cobro y la fecha exacta de entrada en vigor todavía no han sido oficialmente comunicados, ya que requieren coordinación entre distintas agencias estadounidenses.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026?

Por otra parte, en México, el pasaporte mexicano actualizó sus costos desde este 2026. El trámite dentro del país contempla tarifas diferenciadas según la vigencia del documento: el pasaporte de un año, solo disponible para menores, mantiene un costo específico; las versiones de tres, seis y diez años varían de acuerdo con la edad y condición del solicitante.

Pasaporte por 1 año: 920 pesos

Pasaporte por 3 años: 1,795 pesos

Pasaporte por 6 años: 2,440 pesos

Pasaporte por 10 años: 4,280 pesos

Además, se ofrecen tarifas reducidas para ciertos grupos, incluyendo personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que cumplan con los requisitos legales. Aquellos que soliciten el documento en consulados de México en Estados Unidos deberán abonar la cuota correspondiente en dólares, ajustada según la vigencia seleccionada. También se aplican descuentos a adultos mayores que realizan el trámite en el extranjero.

La Embajada de EEUU en México reveló las consecuencias de mentir o usar documentos falsos en una solicitud de visa. (Infobae/Jesús Aviles)

¿Cómo tramitar la visa en 2026?

El primer paso consiste en llenar en línea el formulario DS-160, cuya conclusión genera una hoja de confirmación con código de barras, elemento esencial para continuar el procedimiento. Posteriormente, se realiza el pago de la tarifa de solicitud siguiendo las instrucciones proporcionadas por el sistema de citas consulares; este pago debe completarse antes de programar las entrevistas.

A continuación, se agendan generalmente dos citas: una destinada a la toma de datos biométricos y otra para la entrevista presencial con el oficial consular. Es imprescindible acudir puntualmente a la entrevista, presentar toda la documentación solicitada y responder de forma clara sobre el motivo del viaje.

Si la solicitud es aprobada, se realiza el pago correspondiente a la emisión y el pasaporte se entrega más adelante con la visa americana estampada. Para quienes buscan obtener este documento en 2026, resulta fundamental planificar y cumplir cada etapa de manera organizada, considerando los costos y requisitos vigentes.