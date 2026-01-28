Marco Rubio dijo que la transición en Venezuela “no puede durar para siempre”: “Hay mucho trabajo por hacer”

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, durante su audiencia en el Congreso (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles ante el Senado que la Administración de Donald Trump no tiene planes de ejecutar nuevas operaciones militares en Venezuela, pero dejó claro que Washington mantiene abierta esa posibilidad si surgen amenazas directas a sus intereses de seguridad.

En una audiencia dedicada a explicar la estrategia estadounidense tras la operación del 3 de enero en el país caribeño, Rubio insistió en que la prioridad actual no es una escalada militar, aunque recalcó que el presidente, como comandante en jefe, “nunca descarta sus opciones” frente a eventuales riesgos.

“Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, declaró Rubio ante los legisladores. Sin embargo, aclaró que esa posición no implica una renuncia absoluta al uso de la fuerza.

“Si aparece una fábrica de drones iraníes y amenaza a nuestras fuerzas en la región, el presidente conserva la opción de eliminarla”, ejemplificó durante su comparecencia.

Rubio testifica ante senadores sobre la estrategia de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro, destacando metas de estabilidad, prosperidad y democracia en Venezuela (REUTERS/Nathan Howard)

Según explicó, el énfasis actual está puesto en un proceso político distinto al que predominó durante más de una década de estancamiento diplomático. “Todo se está desarrollando en una trayectoria muy diferente en este momento”, sostuvo.

Rubio también abordó el debate sobre el rol del Congreso en eventuales operaciones militares. Al ser consultado sobre si la Administración informaría a los legisladores en caso de una nueva acción armada, respondió que no se prevé una operación sostenida que implique una presencia prolongada de fuerzas estadounidenses en Venezuela. Por ese motivo, señaló que no considera necesario un aviso previo al Capitolio en el escenario que hoy maneja la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia defendió además la legalidad y la naturaleza de la operación del 3 de enero, que culminó con el derrocamiento y la captura del narco dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos requeridos por la Justicia estadounidense por cargos vinculados al narcotráfico. Según Rubio, no se trató de una guerra ni de una ocupación, sino de una acción judicial.

“No fue la ocupación de un país extranjero, sino una operación para arrestar a dos personas buscadas por la Justicia de Estados Unidos”, argumentó.

Rubio responde preguntas de los senadores sobre la estrategia estadounidense en Venezuela y subraya que, aunque no se planean nuevos ataques (REUTERS/Nathan Howard)

En ese contexto, aseguró que la presencia militar estadounidense en Venezuela es mínima y se limita a los infantes de Marina encargados de la seguridad de la embajada. Añadió que una nueva acción armada, lejos de facilitar los objetivos políticos, podría resultar contraproducente. “Una acción militar haría retroceder los otros objetivos. Eso no ayuda a la transición ni a la recuperación”, afirmó, al tiempo que reiteró que una intervención solo se consideraría ante una amenaza que, según dijo, “no anticipamos en este momento”.

Durante la audiencia, Rubio situó la política hacia Venezuela dentro de un marco histórico más amplio y mencionó procesos de transición democrática en otros países.

“Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo”, señaló, en alusión a la etapa posterior a la muerte de Francisco Franco en 1975. Aclaró que no puede ofrecer plazos exactos para el caso venezolano, aunque remarcó que la transición “no puede durar para siempre”.

El senador de EE. UU. Steve Daines (R‑MT) se acerca a las senadoras Jeanne Shaheen (D‑NH) y al senador James Risch (R‑ID) mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, testifica ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Estado estimó que en un período de “tres, cuatro o cinco meses” debería observarse un avance sustancial respecto de la situación actual. “Probablemente podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno”, dijo, en referencia al despliegue diplomático, incluida la embajadora. También enfatizó la diferencia entre mantener contactos telefónicos con Delcy Rodríguez, y desarrollar un trabajo más profundo con autoridades locales y la sociedad civil.

“Antes de esto, la situación estaba estancada. Habíamos pasado 14 años intentando cambiar la dinámica en Venezuela”, sostuvo Rubio, quien consideró que el momento actual abre una oportunidad inédita. “Esta es la primera vez en más de una década que vemos la posibilidad de cambiar las condiciones de la sociedad”, afirmó, destacando como objetivos centrales la recuperación de la vida cívica y económica del país.

En relación con el escenario político interno venezolano, Rubio indicó que la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, “puede formar parte” del proceso de transición. No obstante, reconoció que el control efectivo de las armas y de las instituciones del Estado sigue en manos del aparato heredado del chavismo.

Marco Rubio dijo que la líder opositora María Corina Machado “puede formar parte” del proceso de transición (REUTERS/Kylie Cooper)

“Nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen”, expresó ante los senadores.

El jefe de la diplomacia estadounidense detalló que el objetivo final de la Administración Trump es lograr “una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”. Como señal de cooperación inicial, mencionó la discusión sobre una reforma de la Ley de Hidrocarburos que, según dijo, estaría “erradicando algunas restricciones de Chávez” en el sector energético.

“Probablemente no está yendo lo suficientemente lejos, pero es un gran paso en comparación a unas semanas atrás”, evaluó. “No va a cambiar de un día para otro, pero estamos mucho mejor que hace unas semanas”, añadió.

Rubio también resaltó que, por primera vez en más de dos décadas, existen conversaciones formales sobre la lucha contra el narcotráfico y sobre la influencia de actores externos como Irán, China y Rusia.

“Hay algunos tropiezos y escollos, pero hemos establecido una relación respetuosa y productiva en esta fase de estabilización”, afirmó. En ese marco, precisó que los ingresos derivados de la venta de petróleo se depositan actualmente en una cuenta en Qatar, aunque adelantó que en el futuro serán administrados desde Estados Unidos por el Departamento del Tesoro.

Marco Rubio resaltó que, por primera vez en más de dos décadas, existen conversaciones formales sobre la lucha contra el narcotráfico y sobre la influencia de actores externos como Irán, China y Rusia (REUTERS/Jonathan Ernst)

Al ser interrogado sobre eventuales acusaciones contra Delcy Rodríguez, Rubio aclaró que la jefa del régimen chavista no ha sido imputada por narcotráfico ante la Justicia estadounidense, a diferencia de Maduro. Dijo estar al tanto de versiones que circulan en informes, pero subrayó que, hasta el momento, no existe una acusación formal en su contra.

La audiencia estuvo marcada por un incidente cuando un manifestante interrumpió la sesión desde la tribuna, exhibiendo una pancarta y gritando “manos fuera de Venezuela y de Cuba”. Agentes de seguridad retiraron al hombre por la fuerza, mientras el presidente del Comité de Exteriores, el senador republicano Jim Risch, advirtió que sería vetado del recinto por un año.

