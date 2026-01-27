Estados Unidos

Donald Trump dijo que el régimen de Venezuela aceleró la liberación de presos políticos

Organizaciones de DDHH y familiares de los detenidos han cuestionado las cifras del chavismo, advirtieron que decenas de opositores continúan en prisión y señalaron que no se ha difundido una lista de las personas excarceladas

Donald Trump dijo que el régimen de Venezuela aceleró la “liberación” de presos políticos (AP foto/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Venezuela está “liberando” presos políticos a “un ritmo acelerado” y agradeció al régimen de Delcy Rodríguez por lo que calificó como “un importante gesto humanitario”. Sin embargo, organizaciones independientes y familiares de detenidos cuestionan la transparencia del proceso y advierten que la cifra real de excarcelados es mucho menor a la reportada oficialmente.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump celebró el avance del proceso de excarcelaciones en Venezuela y aseguró que espera que en las próximas semanas “aumente el ritmo” de liberaciones.

Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”, escribió.

El presidente estadounidense agradeció al chavismo por “acceder a este importante gesto humanitario”.

El pronunciamiento de Trump coincidió con el anuncio realizado por el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien aseguró que más de 800 personas habían sido excarceladas.

El mensaje de Donald Trump en su red Truth Social

Pese a los anuncios oficiales, el proceso está envuelto en controversia. La ONG Foro Penal, una de las principales organizaciones de seguimiento de presos políticos en Venezuela, señaló que sus propios registros no coinciden con las cifras difundidas.

Según Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, desde diciembre solo han podido verificar 383 liberaciones, y apenas 266 desde el anuncio de una “gran excarcelación” el 8 de enero.

No coincide con ninguna de las cifras que hemos estado registrando”, declaró Himiob, quien insistió en que decenas de familiares permanecen acampando fuera de los centros de detención sin información clara sobre el destino de sus allegados.

El Foro Penal y otras ONG denuncian que cientos de opositores y manifestantes siguen encarcelados, incluidos dirigentes políticos, estudiantes, activistas y ciudadanos detenidos durante protestas y operativos de represión. También han señalado que el régimen de Delcy Rodríguez se ha negado a proporcionar listados oficiales y a permitir la verificación independiente de las excarcelaciones.

Familiares de detenidos se concentran frente a la sede policial de la Zona 7, en Caracas, a la espera de noticias sobre liberaciones anunciadas por el chavismo (REUTERS)

Cabello, por su parte, rechazó estos cuestionamientos y sostuvo que “no tenemos que consultar” a las ONG sobre la gestión de los liberados.

El proceso de excarcelaciones se produce en medio de la presión internacional y las negociaciones entre el chavismo y Washington. Tras su llegada al poder, Delcy Rodríguez ha firmado acuerdos con Estados Unidos para facilitar el acceso al petróleo venezolano y ha reiterado el compromiso con la “estabilización” del país. Sin embargo, la liberación de presos políticos ha avanzado de forma irregular y muchos familiares denuncian que la opacidad y la arbitrariedad siguen marcando el proceso.

La situación de derechos humanos en Venezuela continúa siendo motivo de preocupación para organismos internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido transparencia y garantías para que las excarcelaciones no sean utilizadas como herramienta de negociación política o propaganda. Según estos grupos, muchos de los liberados habían sido detenidos sin debido proceso, y las liberaciones no han ido acompañadas de reformas judiciales ni de garantías de no repetición.

La situación de derechos humanos en Venezuela sigue bajo escrutinio internacional, mientras Amnistía Internacional y Human Rights Watch reclaman transparencia y garantías en los procesos de excarcelación

La evolución del proceso de liberaciones será determinante para el futuro político de Venezuela y para la normalización de las relaciones con la comunidad internacional. Por ahora, las diferencias entre los datos oficiales y los reportes de las organizaciones independientes mantienen el foco sobre la situación de los presos políticos y la necesidad de una verificación transparente y creíble de cada caso.

(Con información de EFE y Europa Press)

