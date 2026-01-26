Más de 200 millones de estadounidenses están bajo alertas por frío extremo mientras la tormenta invernal cobró 11 vidas

Durante la noche del domingo, se pronosticó que los 48 estados contiguos tendrían su temperatura mínima promedio más fría —menos 12.3 grados Celsius— desde enero de 2014. (Weather.gov)

Más de 200 millones de estadounidenses se encuentran bajo algún tipo de alerta por clima frío este lunes, mientras una colosal tormenta invernal continúa azotando el noreste del país con fuertes nevadas, dejando a su paso al menos 11 muertos, más de 836.000 hogares sin electricidad y condiciones peligrosamente gélidas que se extienden desde Montana hasta la Costa del Golfo.

La semana laboral comenzó con nuevas nevadas sobre el noreste bajo los últimos coletazos de la tormenta que trajo hielo, apagones, carreteras intransitables, vuelos cancelados y frío ártico a gran parte del sur y este de Estados Unidos. Las acumulaciones de nieve superaron los 30 centímetros en una franja de más de 2.100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, paralizando el tráfico, cancelando vuelos y provocando cierres masivos de escuelas.

Una persona se abriga mientras camina por la orilla del Lago Michigan en la playa Montrose en Chicago, el domingo 25 de enero de 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

En algunos de los lugares más afectados se pronosticaban hasta 60 centímetros de nieve. En Falmouth, Massachusetts, a una hora al sur de Boston, la nieve caía copiosamente y la ciudad estaba prácticamente cerrada. “Siento que el universo nos puso en una gran pausa con toda esta nieve”, dijo la ministra local Nell Fields, quien tuvo que palear solo para poder sacar a su perro.

Las temperaturas no solo son frías, sino peligrosamente bajas. Durante la noche del domingo, se pronosticó que los 48 estados contiguos tendrían su temperatura mínima promedio más fría —menos 12.3 grados Celsius— desde enero de 2014, según cálculos del ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Ryan Maue. Las sensaciones térmicas están por debajo de cero en algunos puntos, lo que puede provocar congelamiento en la piel expuesta en cuestión de minutos.

Una persona cruza una calle durante una tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (AP Photo/Matt Rourke)

Las Advertencias de Frío Extremo se extienden hasta la Costa del Golfo, una región no acostumbrada a estas condiciones climáticas severas. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, advirtió en una conferencia de prensa el domingo que aunque las precipitaciones habían cesado, “eso no significa que el peligro haya pasado”. Ya se considera la peor tormenta de hielo en Mississippi desde 1994, con el mayor despliegue registrado de químicos derretidores de hielo: 750.000 litros, además de sal y arena para tratar las carreteras heladas.

El balance de víctimas continúa aumentando. Las autoridades de Tennessee reportaron tres muertes relacionadas con el clima, sumándose a fallecimientos en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que al menos cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre el sábado mientras las temperaturas se desplomaban, aunque las causas de muerte permanecen bajo investigación. En Luisiana, dos hombres murieron por hipotermia relacionada con la tormenta.

Un hombre cruza una calle mientras practica esquí de fondo en un sendero peatonal el domingo 25 de enero de 2026, en Cincinnati. (AP Photo/Joshua A. Bickel)

El transporte sigue severamente afectado. Más de 12.000 vuelos fueron cancelados el domingo y casi 20.000 sufrieron retrasos, según FlightAware.com, convirtiendo esta jornada en la de mayor número de cancelaciones desde la pandemia de COVID-19. Aeropuertos en Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey estaban entre los más afectados, con impactos que se espera continúen durante el lunes.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York suspendió el servicio del tren S en Brooklyn, mientras que los trenes F y R operan con retrasos severos debido a la acumulación de nieve. Amtrak canceló al menos cinco trenes en el noreste debido a problemas de disponibilidad de equipos.

La NBA pospuso partidos en Memphis y Milwaukee debido a condiciones de viaje peligrosas. Los Dallas Mavericks intentaron volar dos veces a Milwaukee pero las condiciones no lo permitieron. Docenas de partidos de baloncesto universitario también fueron reprogramados durante el fin de semana.

Se observa hielo durante un evento de clima invernal, el domingo 25 de enero de 2026, en Kennesaw, Georgia. (AP Photo/Mike Stewart)

Entre los incidentes más graves, un avión se estrelló el domingo por la noche en un aeropuerto de Maine con ocho personas a bordo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga las causas del accidente, ocurrido en medio de las condiciones climáticas extremas.

Los cortes de energía alcanzaron su punto máximo el domingo con más de 1.000.000 de clientes afectados. Aunque las cifras han disminuido gradualmente, la magnitud de los daños a la infraestructura eléctrica sugiere que muchas comunidades podrían permanecer sin servicio durante varios días.

En total, 20 estados y el Distrito de Columbia han declarado el estado de emergencia ante lo que los meteorólogos consideran uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos.