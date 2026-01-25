Estados Unidos

Más de 700.000 hogares se ven afectados por cortes de electricidad en medio de la histórica tormenta invernal en EEUU

Tennessee es el estado más perjudicado, con más de 244.000 clientes sin luz; seguido por Texas y Luisiana

Miles de usuarios están sin electricidad en medio de la intensa tormenta de nieve (REUTERS/Bing Guan)

La tormenta invernal de gran magnitud provocó cortes de electricidad que afectaron -hasta el momento- a más de 700.000 hogares en Estados Unidos, especialmente en los estados del sur. El fenómeno meteorológico, que cubre dos tercios del país con hielo y nieve, dejó a miles de familias sin suministro eléctrico y generó alertas por parte de las autoridades ante el descenso de temperaturas previsto para los próximos días.

De acuerdo con el portal especializado poweroutage.us, Tennessee encabeza la lista de estados más perjudicados con más de 244.000 clientes sin luz. También se reportaron 134.000 hogares afectados en Texas y 119.000 en Luisiana. La situación es crítica en otros estados como Kentucky, donde casi 40.000 domicilios quedaron sin electricidad, mientras que en Georgia y Alabama la cifra supera los 10.000 en cada uno.

Las interrupciones se extendieron a Virginia, con más de 9.000 reportes, así como a Carolina del Norte y Virginia Occidental, que contabilizaron unos 6.500 y 3.000 hogares sin servicio respectivamente. En contraste, las ciudades de Washington y Baltimore no experimentaron fallos significativos en el suministro eléctrico.

Un hombre intenta empujar su auto en medio de la nieve, en Oklahoma (REUTERS/Eric Cox)

La tormenta, descrita por varios expertos como la mayor registrada hasta la fecha en Estados Unidos por su extensión, avanzó desde el sur y el medio oeste hacia el noreste, descargando importantes cantidades de hielo y nieve en la región del Medio Atlántico. Las condiciones adversas complicaron el tránsito en calles y carreteras desde Texas y Oklahoma hasta Pensilvania y Nueva York, dejando la movilidad restringida en amplias zonas urbanas y rurales.

Las autoridades advirtieron que se esperan temperaturas aún más bajas en los próximos días. Se pronostican mínimas de -15°C (5°F) en la costa este el martes, lo que mantiene el riesgo de formación de capas de hielo y aumenta la preocupación por el impacto en servicios e infraestructuras básicas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó a la población de más de 20 estados que evite salir de casa y aseguró que el Gobierno Federal trabaja junto a las compañías eléctricas para agilizar la reparación de la red.

Por su parte, el temporal también provocó cancelaciones masivas en el transporte aéreo. Según el sitio especializado FlightAware, el sábado se suspendieron cerca de 4.000 vuelos y el domingo la cifra superó los 10.000 en aeropuertos de todo el país. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington canceló el 99% de sus salidas programadas, mientras que los principales centros aeroportuarios de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia, Atlanta, Nueva York (JFK y LaGuardia), también registraron interrupciones significativas.

Miles de hogares están sin luz por la tormenta de nieve y el frío extremo (REUTERS/Bing Guan)

Las aerolíneas más afectadas fueron American Airlines, con más de 1.400 vuelos cancelados el domingo, lo que representó cerca del 45% de su programación. También Delta Air Lines y Southwest Airlines informaron más de 1.200 cancelaciones cada una, mientras que United Airlines y JetBlue reportaron más de 860 y 570 vuelos suspendidos respectivamente. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta amenazó a casi 180 millones de personas en un área que abarca desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra.

La respuesta coordinada entre los gobiernos estatales y federal busca restablecer el suministro eléctrico y garantizar la seguridad de los habitantes ante las condiciones climáticas extremas que continúan afectando a gran parte del territorio estadounidense.

