Infografías: el impacto de la histórica tormenta invernal en Estados Unidos y qué se espera para los próximos días

Una tormenta invernal de gran magnitud afecta al noreste y al sur de Estados Unidos desde el viernes 23 de enero de 2026. El sistema ha provocado acumulaciones históricas de nieve y hielo, interrumpe el suministro eléctrico en cientos de miles de hogares y altera la vida cotidiana de millones de personas. Catorce estados y el Distrito de Columbia han declarado el estado de emergencia, según información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

De acuerdo con reportes del NWS, la tormenta genera cortes de energía a gran escala, cancelaciones de vuelos y advertencias de frío extremo en amplias regiones del país. El DOE informó que las condiciones climáticas severas dificultan las tareas de restauración de servicios básicos y la circulación vehicular. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y recomiendan a la población limitar los desplazamientos mientras persiste el fenómeno.

Este evento ocurre en un contexto de alertas previas emitidas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el NWS, que anticiparon la llegada de una masa de aire ártico con potencial para generar nevadas excepcionales y acumulaciones peligrosas de hielo. Según The New York Times, tormentas similares han puesto a prueba la infraestructura energética y de transporte en años anteriores, lo que motivó la activación temprana de planes de contingencia oficiales.

¿Qué zonas están bajo alerta por la tormenta invernal y cuáles son las acumulaciones reportadas?

El sistema invernal se extiende desde las Montañas Rocosas hasta la costa del Atlántico, con impactos significativos en Oklahoma, Ohio, Nueva York, Maine y el Valle de Tennessee. El Servicio Meteorológico Nacional reporta acumulaciones de nieve superiores a 45 centímetros (18 pulgadas) en el noreste, con registros locales de hasta 60 centímetros (24 pulgadas) en Maine y Nueva Hampshire.

En el sur, la combinación de lluvia, hielo y bajas temperaturas produce capas de hielo de más de 2,5 centímetros (una pulgada) en Luisiana, Arkansas y Mississippi. El NWS advierte que incluso acumulaciones menores pueden generar riesgos importantes para la infraestructura y la movilidad.

Según The New York Times, Alex Lamers, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo, explicó que “pequeñas variaciones en la trayectoria de la tormenta pueden modificar sustancialmente la distribución de nieve e hielo”, lo que obliga a mantener actualizadas las alertas meteorológicas para la población.

¿Cuántos hogares y negocios permanecen sin electricidad por la tormenta?

La acumulación de hielo sobre árboles y tendidos eléctricos ocasiona cortes de energía que afectan a más de 880.000 usuarios en Tennessee, Texas, Luisiana y Mississippi, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos. El DOE declaró el estado de emergencia en la red eléctrica del Atlántico Medio y Texas, permitiendo la movilización de recursos federales para la restauración del servicio.

El organismo detalla que las bajas temperaturas dificultan las tareas de reparación y que se han desplegado cuadrillas de emergencia en coordinación con autoridades estatales. PowerOutage.com, citado por The New York Times, informa que algunos condados reportan interrupciones superiores al 60% de los hogares y negocios.

El DOE indicó en un comunicado oficial que la restauración del suministro eléctrico es una prioridad, mientras las condiciones meteorológicas sigan afectando los trabajos en campo.

¿Cómo afecta la tormenta al transporte y cuáles son las consecuencias para los viajeros?

La tormenta invernal obliga a cancelar más de 10.700 vuelos en todo el país, con especial impacto en los aeropuertos del noreste y la región del Atlántico Medio, según la Administración Federal de Aviación (FAA). Las aerolíneas recomiendan revisar el estado de los vuelos antes de acudir a las terminales, ya que el número de cancelaciones varía por hora en función de la evolución de la tormenta.

En el ámbito terrestre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) emite alertas por condiciones peligrosas en rutas cubiertas de hielo y nieve. El NWS advierte sobre visibilidad reducida y solicita evitar desplazamientos no esenciales. Las cuadrillas de emergencia trabajan en despejar las principales carreteras, aunque el hielo persistente limita la eficacia de los equipos de mantenimiento.

The New York Times informa que las temperaturas extremas y la acumulación de hielo dificultan la labor de los equipos de emergencia y complican la movilidad en zonas urbanas y rurales.

¿Qué temperaturas extremas se están registrando y qué riesgos implican?

El NWS reporta temperaturas mínimas por debajo de -18 °C (0 °F) en las Grandes Llanuras y el noreste, con sensaciones térmicas inferiores a -29 °C (-20 °F) en algunas áreas. La NOAA advierte que el aire ártico alcanza regiones del sur como Houston y Nueva Orleans, donde se emiten advertencias por frío peligroso.

Las autoridades insisten en la importancia de protegerse ante el riesgo de hipotermia y congelamiento de tuberías. El NWS prevé que los récords de temperatura mínima podrían superarse en varios estados durante los próximos días, conforme la masa de aire polar se desplaza por el territorio.

Según The New York Times, la persistencia del frío extremo y del hielo puede prolongar la interrupción de servicios y dificultar la recuperación de las infraestructuras críticas.

¿Qué medidas han adoptado las autoridades para responder a la emergencia?

El Departamento de Energía de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional lideran la coordinación federal de la respuesta. El DOE declara el estado de emergencia en las regiones críticas y autoriza la asistencia técnica y logística a los estados afectados. El secretario de Energía afirmó que los recursos federales están disponibles para las necesidades de infraestructura.

El NWS mantiene actualizaciones constantes de los pronósticos y ajusta las alertas en tiempo real. El Departamento de Transporte refuerza los equipos de respuesta en los corredores prioritarios y solicita a la ciudadanía que siga las indicaciones locales para minimizar riesgos.

Las autoridades citadas por The New York Times y AP News subrayan como prioridad la restauración de servicios y la protección de la población ante el frío y el hielo acumulado.

¿Qué se espera para los próximos días y cómo impacta la tormenta a la población?

El NWS y la Administración Federal de Emergencias (FEMA) anticipan que las labores de recuperación continuarán durante la semana y que la tormenta invernal se mantendrá activa, con efectos directos al menos hasta el 31 de enero. Las áreas más afectadas seguirán registrando acumulaciones de nieve y hielo, mientras persisten las condiciones de frío extremo en el noreste y el sur del país.

Las escuelas y oficinas públicas en los estados bajo emergencia han anunciado cierres temporales, y las autoridades recalcan la necesidad de limitar los desplazamientos. Se mantiene la recomendación de utilizar los canales oficiales para acceder a información sobre cortes de energía, estado de carreteras y servicios disponibles.

La población enfrenta riesgos de salud por el frío intenso y la exposición prolongada, así como complicaciones en el acceso a transporte y servicios básicos. El DOE y el NWS advierten que la normalización de la situación dependerá de la evolución meteorológica y de la capacidad para restablecer el suministro eléctrico y despejar las vías de comunicación en los próximos días, mientras se pronostican bajas temperaturas y posibles nuevas precipitaciones hasta el 31 de enero.