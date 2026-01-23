Estados Unidos

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

En los siguientes días la luna, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta, nos enseñará dos de sus fases durante la semana, de acuerdo con lo estipulado en su calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por diferentes culturas para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario Lunar 2026

Este será el calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después de la luna nueva
Después de la luna nueva viene el cuarto creciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna Nueva:

Actualmente y desde el pasado 18 de Enero de 2026, estamos en la fase de luna nueva, esto indica que el satélite natural que rodea nuestro planeta no será visible, ya que se hallará exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada solamente su cara oculta.

Para hacer aún más desafiante admirarla en estos momentos, la luna nueva sale y se pone con el sol y solo aparece durante el día. Pero no todo es malo para aquellos que gustan mirar al firmamento, esta fase es un momento excelente para contemplar el cielo oscuro.

Cuarto creciente:

Para la siguiente semana, toda vez que concluya la luna nueva, la fase será la de cuarto creciente. Esto implica que el astro se ubicará en un cuarto de su recorrido mensual, por lo que podemos observar la mitad de su cara iluminada.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la tierra.

Si la tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

Donald Trump dijo que una

