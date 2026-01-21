Una tormenta invernal amenaza con afectar a millones de personas en Estados Unidos

La tormenta invernal Fern amenaza con acumular grandes cantidades de hielo y nieve en el sur y este de Estados Unidos entre el 23 y el 26 de enero. (AP Foto/Matt Rourke)

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos han advertido sobre una tormenta invernal que amenaza con provocar acumulaciones sin precedentes de hielo y nieve en el sur y el este del país entre el 23 y el 26 de enero, lo que podría afectar a millones de residentes. El fenómeno, identificado como tormenta Fern, obligará a poner en marcha medidas de emergencia para proteger a la población, la infraestructura y los servicios esenciales a lo largo de una amplia franja que abarca desde Texas hasta las Carolinas y Tennessee.

Según reportes de Newsweek y proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los efectos de la tormenta comenzarán a sentirse desde la noche del jueves 22 de enero. Los pronósticos oficiales anticipan que las ciudades más expuestas son Dallas, Atlanta, Charlotte, Oklahoma City y Little Rock, donde se esperan interrupciones en el suministro eléctrico, dificultades en el tránsito vehicular y cancelaciones de vuelos.

Las autoridades han subrayado que la magnitud de la tormenta Fern no tiene precedentes recientes en la región. De acuerdo con los datos reunidos por Newsweek, la última vez que se registró un evento comparable fue en febrero de 1994, cuando una tormenta de hielo dejó millones de usuarios sin energía y paralizó la movilidad en el sureste del país durante varios días.

¿Dónde y cuándo afectará la tormenta Fern?

La proyección meteorológica indica que la tormenta Fern impactará principalmente entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero de 2026. Las áreas de mayor riesgo se encuentran en el norte de Texas, el centro y este de Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Según Newsweek, el evento comenzará con precipitaciones desde la noche del jueves, aumentando en intensidad durante el fin de semana.

El NWS ha emitido alertas de tormenta invernal para buena parte del sur y el este del país, con énfasis en el corredor interestatal I-20 y en sectores urbanos densamente poblados. La agencia advierte que el hielo podría acumularse en capas superiores a 2,5 centímetros (1 pulgada), un umbral que ya implica riesgo de caída de tendidos eléctricos y árboles.

La tormenta también afectará el tráfico aéreo y terrestre, según Newsweek. Las principales aerolíneas han anunciado la posibilidad de cancelaciones y desvíos en rutas con destino y origen en Texas, Georgia, las Carolinas y Tennessee. El NWS recomendó a los residentes evitar desplazamientos innecesarios durante el fin de semana para reducir riesgos.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte riesgos de apagones masivos y bloqueos viales por acumulaciones históricas de hielo en Texas, las Carolinas y Tennessee. (AP Foto/Joshua A. Bickel)

¿Qué ciudades estarán bajo mayor amenaza?

Las proyecciones meteorológicas recopiladas por Newsweek sitúan a Dallas, Shreveport, Atlanta y Charlotte entre las ciudades con mayor nivel de advertencia debido al riesgo de acumulaciones de hielo y nieve. Otras ciudades que podrían sufrir impactos importantes son Tulsa, Oklahoma City, Little Rock, Fort Worth, Hot Springs, Memphis, Nashville, Knoxville, Raleigh, Asheville, Greensboro, Huntsville, Bowling Green y Richmond.

De acuerdo con el meteorólogo Dylan Federico, citado por Newsweek, “una tormenta de hielo destructiva y potencialmente catastrófica se pronostica para el sur este fin de semana”. Federico recomendó a la población “prepararse como si se acercara un huracán”, en referencia a la necesidad de contar con suministros, agua y sistemas de calefacción alternativos ante la posibilidad de cortes de energía prolongados.

En la ciudad de Dallas, el NWS anticipa acumulaciones de nieve de hasta 18 centímetros (7 pulgadas) y hielo en niveles capaces de interrumpir el servicio eléctrico y el tránsito. En Memphis y Nashville, se esperan hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve, mientras que en Arkansas el pronóstico señala más de 30 centímetros (12 pulgadas) en algunas zonas.

¿Qué riesgos presenta la tormenta Fern para la infraestructura?

El principal riesgo para la infraestructura está asociado al peso del hielo sobre tendidos eléctricos y árboles. Según el NWS, “la acumulación de más de una pulgada de hielo puede derribar tendidos eléctricos y provocar apagones masivos”. Las autoridades municipales y estatales han activado planes de emergencia para responder a incidentes de caída de árboles, interrupciones en el suministro de agua potable y bloqueo de carreteras.

El impacto sobre la infraestructura también incluye la posibilidad de daños en tuberías y sistemas de calefacción, especialmente ante la llegada de una masa de aire ártico posterior a la tormenta. Newsweek informó que el centro de Texas podría registrar temperaturas bajo cero durante aproximadamente 60 horas, mientras que el norte de Texas permanecería por debajo del punto de congelación hasta 90 horas consecutivas.

El NWS advirtió que las condiciones de riesgo podrían prolongarse más allá de la tormenta inicial, debido a la persistencia de las bajas temperaturas. Los servicios de emergencia han recomendado a los residentes proteger tuberías expuestas, resguardar animales domésticos y plantas, y asegurar generadores de energía.

Ciudades como Dallas, Atlanta, Charlotte, Oklahoma City y Little Rock enfrentan riesgo inminente de cancelaciones de vuelos y cortes de suministro eléctrico. (Foto, Derek Gee/The Buffalo News vía AP)

¿Qué medidas han recomendado las autoridades ante la llegada de la tormenta Fern?

Las autoridades federales y estatales han emitido una serie de recomendaciones orientadas a reducir el impacto de la tormenta. El NWS y los meteorólogos consultados por Newsweek instan a la población a abastecerse con alimentos no perecederos, agua potable y combustible. Además, se recomienda cargar dispositivos electrónicos, almacenar ropa de abrigo y revisar el funcionamiento de equipos de calefacción.

El meteorólogo Dylan Federico aconsejó a la población de las ciudades bajo alerta que “compren alimentos no perecederos, agua, gasolina y carguen dispositivos. Protejan tuberías, plantas, mascotas y personas, y poden ramas vulnerables cercanas a propiedades valiosas”. Estas medidas buscan minimizar los daños personales y materiales en caso de cortes de energía y restricciones de movilidad.

La NWS ha publicado actualizaciones periódicas en sus redes sociales, junto con mapas y modelos predictivos sobre el avance de la tormenta Fern. El organismo enfatiza que la trayectoria exacta y la intensidad de las precipitaciones todavía pueden experimentar cambios, por lo que recomendó seguir canales oficiales para información actualizada.

¿Cómo impactará la tormenta Fern en los servicios básicos y la movilidad?

De acuerdo con los informes de Newsweek y las alertas del NWS, los servicios básicos como electricidad, agua potable y transporte estarán en riesgo en las zonas afectadas. Las empresas eléctricas han advertido que la restauración del suministro podría demorar varios días en los casos más graves, especialmente si las temperaturas impiden el deshielo del hielo acumulado en cables y transformadores.

El tránsito terrestre sufrirá interrupciones en autopistas principales como la I-20 y la I-10, donde se prevé que el hielo y la nieve dificulten el paso de vehículos particulares, camiones y servicios de emergencia. Además, las cancelaciones y retrasos en vuelos nacionales e internacionales afectarán la conectividad durante el fin de semana y posiblemente la semana siguiente.

El NWS reiteró la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse en resguardo hasta que las autoridades confirmen la seguridad de las vías y el restablecimiento de los servicios.

El NWS emitió alertas de tormenta invernal y recomienda a los residentes evitar desplazamientos en zonas del corredor I-20 y áreas urbanas densamente pobladas. (AP Photo/Joshua A. Bickel)

¿Qué se espera después del paso de la tormenta Fern?

Las autoridades meteorológicas y los organismos de emergencia mantendrán el monitoreo de la situación en tiempo real a través de canales oficiales y redes sociales. La restauración de la normalidad en los servicios eléctricos y de transporte dependerá de la rapidez con que se logre despejar el hielo y reparar los daños en la infraestructura.

El NWS continuará publicando actualizaciones y recomendaciones para la población, mientras que los gobiernos estatales y locales ajustarán sus planes de respuesta en función de la evolución del fenómeno. La prioridad será garantizar el acceso a servicios esenciales y prevenir incidentes derivados de las bajas temperaturas y la acumulación de hielo.

La experiencia de eventos previos, según recopilaciones de Newsweek, indica que la colaboración entre autoridades y población resulta clave para superar los efectos de tormentas invernales de esta magnitud.