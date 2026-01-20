Más de 100 vehículos chocaron en cadena y paralizaron una autopista clave en EEUU

Más de cien vehículos colisionaron en la autopista I-196 de Michigan durante una tormenta de nieve, provocando el cierre total de la vía por más de ocho horas. (Facebook/ Chicago & Midwest Storm Chasers)

Más de cien vehículos estuvieron implicados en una colisión múltiple en la autopista I-196 en el oeste de Michigan, un incidente que interrumpió el tráfico y movilizó a equipos de emergencia locales y estatales. El choque, que afectó a conductores particulares y transportistas el lunes 19 de enero, ocurrió en un tramo clave de la vía cerca de Zeeland Township, en las afueras de Grand Rapids, durante condiciones meteorológicas adversas. Este evento destaca por el volumen de vehículos involucrados y la magnitud de la respuesta de las autoridades.

Según información de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa y de la Policía Estatal de Michigan, citada por NBC News, el incidente obligó a cerrar ambos sentidos de la autopista durante más de ocho horas. Las autoridades utilizaron autobuses escolares para evacuar a los conductores atrapados y trasladarlos a un centro de refugio temporal. El uso de recursos logísticos y la coordinación interinstitucional respondieron a la necesidad de garantizar la seguridad de los afectados y el restablecimiento de la circulación en una de las rutas más transitadas de la región.

La situación se desarrolló en un contexto de advertencias meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que había alertado sobre la posibilidad de precipitaciones de nieve efecto lago y baja visibilidad. Análisis previos de medios como The New York Times y CBS News indican que el área del accidente ya había experimentado condiciones similares en jornadas recientes, lo que llevó a reforzar las recomendaciones para evitar desplazamientos en la zona.

¿Qué pasó en la autopista I-196 de Michigan?

El lunes 19 de enero, una serie de colisiones en cadena generó el cierre completo de la autopista I-196 entre las salidas de Hudsonville y Zeeland, de acuerdo con los reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa. El choque comenzó poco después de las 10 de la mañana, cuando la visibilidad descendió bruscamente por la presencia de nieve y ráfagas de viento.

Según NBC News, el accidente involucró aproximadamente a 100 vehículos, incluidos entre 30 y 40 camiones de carga. Imágenes difundidas por medios locales mostraron camiones semirremolque atravesados y automóviles detenidos en las cunetas, mientras los equipos de emergencia despejaban la vía. El operativo de evacuación incluyó el uso de autobuses escolares de Hudsonville High School y de la empresa Max Transit para transportar a los conductores y pasajeros a un centro de refugio temporal. La policía pidió a los automovilistas permanecer dentro de sus vehículos hasta recibir instrucciones de los rescatistas.

El accidente múltiple en la I-196 involucró entre 30 y 40 camiones de carga y dejó a conductores y pasajeros atrapados bajo condiciones meteorológicas extremas. (Facebook)

¿Cuáles fueron las causas y el contexto meteorológico del accidente?

Las condiciones meteorológicas adversas fueron determinantes en la génesis del accidente, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La zona oeste de Michigan experimentó tasas de precipitación de nieve de hasta media pulgada por hora (aproximadamente 1,3 cm), lo que redujo la visibilidad y complicó el manejo. El NWS había advertido sobre el riesgo de “blancos totales, deslizamientos y accidentes múltiples”, especialmente en la franja oeste del estado, como reportó NBC News.

La tormenta estuvo asociada a una masa de aire ártico que afectó a varios estados del medio oeste y noreste de Estados Unidos, con temperaturas bajo cero y ráfagas de viento que aumentaron el peligro en las rutas cercanas a los Grandes Lagos. El contexto meteorológico también impactó en otros estados, con nieve registrada en el sur de Florida y en regiones del este de Georgia, según The New York Times.

¿Cuántos heridos resultaron y cuál fue la magnitud de la respuesta de emergencia?

Los reportes de la Policía Estatal de Michigan y de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, citados por CBS News, indicaron que entre nueve y doce personas sufrieron lesiones de distinta consideración. Ningún fallecimiento fue reportado hasta la reapertura de la vía. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región, donde recibieron atención médica.

La magnitud del operativo de emergencia requirió la intervención de servicios de bomberos, ambulancias y empresas de remolque como Grand Valley Towing. “Enviamos más de una docena de grúas para agilizar la reapertura de la autopista”, explicó Jeff Westveld, gerente de la empresa, en declaraciones recogidas por ABC News. El cierre total de la I-196 se extendió durante aproximadamente ocho horas, mientras los equipos trabajaban en la remoción de vehículos y la limpieza de la vía.

Equipos de emergencia y autoridades de Michigan utilizaron autobuses escolares y municipales para evacuar a los afectados hacia un centro de refugio temporal en Hudsonville High School. (Facebook)

¿Cómo se organizó la evacuación y qué medidas fueron implementadas?

La evacuación de los conductores y pasajeros atrapados en la autopista se realizó mediante autobuses escolares y unidades de transporte municipal. Una vez trasladados a Hudsonville High School, los afectados pudieron contactar a familiares, solicitar ayuda o gestionar su retorno a casa. De acuerdo con NBC News, la policía y los bomberos recomendaron a quienes permanecían en la zona del accidente no abandonar sus vehículos hasta recibir indicaciones precisas de los rescatistas.

El operativo de traslado y asistencia fue coordinado por la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa y la Policía Estatal de Michigan, en colaboración con autoridades municipales y empresas de transporte. Equipos médicos y de emergencias permanecieron en el lugar hasta que la circulación quedó restablecida.

¿Qué recomendaciones y advertencias emitieron las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró la importancia de seguir las advertencias oficiales y evitar viajes innecesarios en zonas afectadas por condiciones invernales extremas. “No se recomienda viajar cerca y al oeste de la US 131 durante la mañana y la tarde”, informó el organismo, según NBC News. La alerta se mantuvo vigente en toda la región oeste de Michigan y otras áreas afectadas por el frente frío.

Las autoridades recordaron que la combinación de nieve, viento y temperaturas bajo cero incrementa el riesgo de accidentes viales, especialmente en autopistas cercanas a los lagos. La experiencia del accidente en la I-196 refuerza las recomendaciones de extremar precauciones y atender las indicaciones de los servicios meteorológicos y de tránsito.

Las condiciones de nieve efecto lago y baja visibilidad, advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional, fueron clave en el origen de este accidente masivo en el oeste de Michigan. (Fcaebook)

¿Cuál es la situación de la autopista y qué se espera para los próximos días?

La autopista I-196 fue reabierta a la circulación alrededor de las 18:00 horas del lunes, tras el retiro de los vehículos y la limpieza del tramo afectado, de acuerdo con CBS News. Algunas zonas de la vía continuaron bajo vigilancia mientras equipos de mantenimiento realizaban tareas preventivas ante la previsión de nuevas nevadas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la región de los Grandes Lagos permanecerá bajo la influencia de aire ártico, con posibilidad de nuevas precipitaciones de nieve efecto lago. Equipos de emergencia y mantenimiento vial permanecen en alerta para responder a posibles incidentes adicionales.

El cierre prolongado de la I-196 y la magnitud del accidente afectaron la movilidad y la logística local, con impacto en residentes, empresas de transporte y servicios. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la atención a las advertencias oficiales y reducir los desplazamientos durante episodios de clima invernal severo.