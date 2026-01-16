Wall Street cerró mixto una semana en la que marcó nuevos récords

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El mercado de Wall Street cerró la jornada del viernes prácticamente sin variaciones, tras una sesión marcada por la volatilidad y en vísperas de un fin de semana largo. Los principales índices, entre ellos el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones, culminaron la semana con pérdidas, reflejando la cautela de los inversores ante varios factores económicos y políticos.

Durante la sesión, las acciones de los fabricantes de chips destacaron al alza, con el índice de semiconductores SOX extendiendo las ganancias que ya había registrado el jueves, situando a este sector como uno de los pocos con desempeño positivo en el día.

En el ámbito financiero, los grandes bancos presentaron resultados mayoritariamente sólidos a lo largo de la semana. Sin embargo, las acciones del sector se vieron presionadas tras conocerse la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió limitar al 10% los tipos de interés de las tarjetas de crédito durante un año. Esta intención generó inquietud sobre el posible impacto en los márgenes del sistema bancario.

Los inversores también siguieron de cerca las declaraciones de Trump en torno a la continuidad de Kevin Hassett como asesor económico. Según las palabras del presidente, existe la posibilidad de que Hassett permanezca en su puesto actual, lo que llevó a los mercados a reducir las expectativas de que sea nombrado sucesor del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell.

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el S&P 500 retrocedió 5,01 puntos, equivalente a un 0,07%, situándose en 6.939,46 puntos. El Nasdaq Composite perdió 15,60 puntos, también un 0,07%, hasta las 23.514,42 unidades. Por su parte, el Dow Jones descendió 87,13 puntos, lo que representa una baja del 0,18%, cerrando en 49.355,31 puntos. Todos los índices mencionados finalizaron la semana en terreno negativo.

La atención de los inversores se centra ahora en la próxima semana, cuando se intensificará la temporada de resultados con la publicación de informes clave de compañías como Netflix, Johnson & Johnson e Intel. Mientras tanto, la cautela predominó en el mercado, ya que muchos prefirieron evitar grandes movimientos antes del fin de semana largo, debido al cierre de la bolsa el lunes por la festividad de Martin Luther King Jr.

Acciones europeas se ven presionadas por las empresas de lujo y las mineras

Personas trabajando en el parqué de la bolsa Euronext, en el distrito financiero de La Défense, París, Francia. REUTERS/Benoit Tessier

Las acciones europeas cerraron la semana bajo presión, afectadas por la debilidad de los títulos de empresas de lujo y mineras, en una jornada marcada por el inicio de una intensa temporada de resultados y el nerviosismo ante las recientes tensiones geopolíticas. El índice paneuropeo STOXX 600 finalizó estable en 614,38 puntos, con una caída del 3,2% en el índice del lujo, lo que representó su mayor retroceso diario desde principios de octubre. Entre los valores más afectados destacó Richemont, que perdió un 5,4% tras el recorte de la recomendación de BofA Global Research, que bajó su calificación de “comprar” a “neutral” y sugirió a los inversores esperar debido a las elevadas valoraciones observadas tras el reciente repunte de la compañía suiza de joyería.

Según declaraciones de Michael Field, estratega jefe de renta variable europea de Morningstar, recogidas por Reuters, “la renta variable europea ya no es barata, pero tampoco está cara. Dicho esto, el margen de seguridad que tenían antes los inversores ha desaparecido”.

A pesar del retroceso registrado este viernes, el STOXX 600 acumuló su quinta subida semanal consecutiva, la racha positiva más prolongada desde mayo de 2025. El índice alcanzó varios máximos históricos durante la semana, impulsado principalmente por el buen desempeño de las empresas vinculadas a las materias primas, después de que los precios de los metales preciosos y el crudo ascendieran significativamente al inicio de la semana, en respuesta al clima de tensión geopolítica en torno a Irán y Venezuela. El viernes, la reducción de esas tensiones se reflejó en una caída del 1,9% en los valores mineros.

(Con información de Reuters)