Estados Unidos

Wall Street cerró mixto una semana en la que marcó nuevos récords

Los principales índices, entre ellos el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones, culminaron la semana con pérdidas, reflejando la cautela de los inversores ante varios factores económicos y políticos

Guardar
Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El mercado de Wall Street cerró la jornada del viernes prácticamente sin variaciones, tras una sesión marcada por la volatilidad y en vísperas de un fin de semana largo. Los principales índices, entre ellos el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones, culminaron la semana con pérdidas, reflejando la cautela de los inversores ante varios factores económicos y políticos.

Durante la sesión, las acciones de los fabricantes de chips destacaron al alza, con el índice de semiconductores SOX extendiendo las ganancias que ya había registrado el jueves, situando a este sector como uno de los pocos con desempeño positivo en el día.

En el ámbito financiero, los grandes bancos presentaron resultados mayoritariamente sólidos a lo largo de la semana. Sin embargo, las acciones del sector se vieron presionadas tras conocerse la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió limitar al 10% los tipos de interés de las tarjetas de crédito durante un año. Esta intención generó inquietud sobre el posible impacto en los márgenes del sistema bancario.

Los inversores también siguieron de cerca las declaraciones de Trump en torno a la continuidad de Kevin Hassett como asesor económico. Según las palabras del presidente, existe la posibilidad de que Hassett permanezca en su puesto actual, lo que llevó a los mercados a reducir las expectativas de que sea nombrado sucesor del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell.

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el S&P 500 retrocedió 5,01 puntos, equivalente a un 0,07%, situándose en 6.939,46 puntos. El Nasdaq Composite perdió 15,60 puntos, también un 0,07%, hasta las 23.514,42 unidades. Por su parte, el Dow Jones descendió 87,13 puntos, lo que representa una baja del 0,18%, cerrando en 49.355,31 puntos. Todos los índices mencionados finalizaron la semana en terreno negativo.

La atención de los inversores se centra ahora en la próxima semana, cuando se intensificará la temporada de resultados con la publicación de informes clave de compañías como Netflix, Johnson & Johnson e Intel. Mientras tanto, la cautela predominó en el mercado, ya que muchos prefirieron evitar grandes movimientos antes del fin de semana largo, debido al cierre de la bolsa el lunes por la festividad de Martin Luther King Jr.

Acciones europeas se ven presionadas por las empresas de lujo y las mineras

Personas trabajando en el parqué
Personas trabajando en el parqué de la bolsa Euronext, en el distrito financiero de La Défense, París, Francia. REUTERS/Benoit Tessier

Las acciones europeas cerraron la semana bajo presión, afectadas por la debilidad de los títulos de empresas de lujo y mineras, en una jornada marcada por el inicio de una intensa temporada de resultados y el nerviosismo ante las recientes tensiones geopolíticas. El índice paneuropeo STOXX 600 finalizó estable en 614,38 puntos, con una caída del 3,2% en el índice del lujo, lo que representó su mayor retroceso diario desde principios de octubre. Entre los valores más afectados destacó Richemont, que perdió un 5,4% tras el recorte de la recomendación de BofA Global Research, que bajó su calificación de “comprar” a “neutral” y sugirió a los inversores esperar debido a las elevadas valoraciones observadas tras el reciente repunte de la compañía suiza de joyería.

Según declaraciones de Michael Field, estratega jefe de renta variable europea de Morningstar, recogidas por Reuters, “la renta variable europea ya no es barata, pero tampoco está cara. Dicho esto, el margen de seguridad que tenían antes los inversores ha desaparecido”.

A pesar del retroceso registrado este viernes, el STOXX 600 acumuló su quinta subida semanal consecutiva, la racha positiva más prolongada desde mayo de 2025. El índice alcanzó varios máximos históricos durante la semana, impulsado principalmente por el buen desempeño de las empresas vinculadas a las materias primas, después de que los precios de los metales preciosos y el crudo ascendieran significativamente al inicio de la semana, en respuesta al clima de tensión geopolítica en torno a Irán y Venezuela. El viernes, la reducción de esas tensiones se reflejó en una caída del 1,9% en los valores mineros.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

accioneswall streetbolsa de valores

Últimas Noticias

Estados Unidos criticó el acercamiento comercial entre Canadá y China

El acuerdo, anunciado por el primer ministro Mark Carney, incluye beneficios agrícolas para su país

Estados Unidos criticó el acercamiento

Donald Trump aseguró que quedó “muy impresionado” con María Corina Machado

El mandatario estadounidense calificó a Machado como una mujer “que respeta mucho” y relató detalles del encuentro, destacando el gesto de la política venezolana de entregarle su medalla del Premio Nobel

Donald Trump aseguró que quedó

Spotify sube el precio de sus planes en Estados Unidos desde febrero

El ajuste anunciado por la plataforma impactará a los abonos pagos y comenzará a aplicarse con los ciclos de facturación del próximo mes, según la comunicación oficial enviada a los clientes

Spotify sube el precio de

El Pentágono apuesta por una fuerza de inteligencia artificial total

Con nuevos proyectos piloto y una visión de innovación sin precedentes, la estrategia militar busca anticiparse a cualquier riesgo y redefinir sus operaciones tecnológicas

El Pentágono apuesta por una

Retiran más de 330.000 minirefrigeradores por riesgo de fuego y cortocircuito

Autoridades ordenaron suspender el uso inmediato tras registrarse incidentes vinculados a fallas eléctricas internas con daños materiales

Retiran más de 330.000 minirefrigeradores
DEPORTES
Contra cuatro rivales y a

Contra cuatro rivales y a pura potencia: la espectacular volcada que fue nominada a la mejor del año en la NBA

Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

TELESHOW
Susana Giménez llegó a Punta

Susana Giménez llegó a Punta del Este para una breve estadía antes de viajar a Europa para celebrar su cumpleaños

Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump reveló quiénes integrarán

Donald Trump reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de Gaza

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez