EEUU comenzó oficialmente a vender petróleo venezolano: completó las primeras transacciones por 500 millones de dólares

Donald Trump mantuvo un diálogo privado con Delcy Rodríguez sobre el futuro de la industria petrolera de Venezuela (Europa Press)

Estados Unidos concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo de 2.000 millones de dólares alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington, informó este miércoles un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters.

Según detalló la fuente del medio, se prevén más operaciones en los próximos días y semanas. Los ingresos de las ventas iniciales, valorados en unos 500 millones de dólares, permanecen en cuentas bancarias controladas por el Gobierno estadounidense, conforme a una orden emitida el viernes.

La cuenta principal se encuentra en Qatar, señaló una fuente de la industria familiarizada con el plan. El país árabe funciona como lugar neutral para el manejo de los fondos, bajo la supervisión de Estados Unidos y sin riesgo de incautación. El medio Semafor fue el primero en informar sobre la finalización de estas ventas.

Cabe recordar que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el país venderá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano en colaboración con empresas de Estados unidos, como parte de un acuerdo energético negociado tras la captura de Nicolás Maduro. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que se trata de “un acuerdo energético histórico con Venezuela que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”.

Rogers agregó que el equipo de Trump facilita conversaciones con compañías petroleras “listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”.

Donald Trump se reunió con altos ejecutivos de empresas del sector petrolero (Europa Press)

“Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”, señaló el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado este miércoles en su red Truth Social.

En ese sentido, detalló los temas del contacto internacional: “Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”.

La semana pasada, Trump se reunió con altos ejecutivos de empresas del sector y su administración presentó una estrategia para vender millones de barriles de petróleo venezolano sancionado y controlar las ganancias, recurriendo a inversiones de compañías estadounidenses para reactivar la infraestructura.

Según el gobierno norteamericano, las ganancias se repartirán entre venezolanos, empresas estadounidenses y el propio gobierno federal, quedando bajo discreción de Washington. El presidente Trump indicó que los fondos destinados a Venezuela se usarán exclusivamente en la compra de productos fabricados en Estados Unidos.

“Conocen los riesgos”, afirmó Trump sobre las petroleras estadounidenses. “Existen riesgos. Vamos a ayudarlos. Se lo vamos a poner muy fácil. Van a estar ahí por mucho tiempo. Vamos a estar ahí, juntos, por mucho, mucho tiempo”.

El petrolero Ionic Anax, fletado por Chevron, es visto cerca del puerto de Bajo Grande en el lago de Maracaibo, Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia)

Estados Unidos mantiene fuertes sanciones al petróleo venezolano en el marco de sus esfuerzos para impulsar reformas en el régimen y el sector de recursos naturales del país sudamericano.

Frente a este panorama, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, señaló que los activos de la empresa fueron confiscados en dos oleadas anteriores de nacionalizaciones en Venezuela y advirtió que reingresar al país “requeriría cambios bastante significativos respecto a lo que hemos visto históricamente aquí y a la situación actual del Estado”. Woods calificó el país como “ininvertible” hasta que se implementen reformas en el sistema legal y la estructura comercial, según recogió CNN.

El petróleo crudo venezolano fue ofrecido esta semana a refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos con una prima respecto a los barriles canadienses competidores, según reportaron dos operadores del sector a Reuters.

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela (Associated Press/Matías Delacroix)

El crudo Merey-16 de Venezuela se ofreció para entrega en la Costa del Golfo con un descuento de cerca de 6 dólares por barril respecto de los futuros del Brent, mientras que el West Canadian Select en Houston se liquidó con un descuento de aproximadamente 12,50 dólares respecto del Brent el martes.

Las empresas comerciales Vitol y Trafigura alcanzaron acuerdos la semana pasada con el gobierno estadounidense para colaborar en la comercialización del petróleo venezolano almacenado, días después de que el régimeninterino de Caracas autorizara la exportación de hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

(Con información de Reuters)