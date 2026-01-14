Estados Unidos registró una leve recuperación económica impulsada por el consumo navideño y la estabilidad laboral

Las compras navideñas impulsaron el repunte económico reciente en Estados Unidos (Reuters)

La economía de Estados Unidos registró un repunte entre mediados de noviembre y principios de enero, impulsado principalmente por el aumento de las compras navideñas.

El más reciente Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) reportó un crecimiento calificado de “ligero” a “modesto” en la mayoría de los distritos, según informó Europa Press.

De las 12 regiones bajo la jurisdicción de la Fed, ocho reportaron expansión, tres permanecieron sin cambios y una experimentó un retroceso moderado, lo que supuso una mejora respecto a reportes anteriores donde predominaban variaciones mínimas.

El gasto de los consumidores fue el principal motor de este avance, con una concentración del crecimiento en familias de ingresos altos, que incrementaron sus compras en artículos de lujo, viajes y actividades de ocio. Por el contrario, los hogares de rentas bajas o medias mostraron mayor sensibilidad a los precios y restringieron el consumo de bienes y servicios no esenciales.

La Reserva Federal de Minneapolis citó a un propietario de restaurante en Montana, quien afirmó: “Los clientes con mayor poder adquisitivo siguen gastando y acudiendo con frecuencia”, mientras que los de menores ingresos “definitivamente están restringiendo su gasto, salen menos o muestran mayor preocupación por los precios”, publicó Reuters.

El mercado laboral se mantuvo estable, con una generación de empleo prácticamente invariable respecto al informe anterior. Las contrataciones respondieron mayormente a la necesidad de cubrir vacantes existentes, sin creación significativa de nuevos puestos. Persistieron dificultades para encontrar personal en áreas como ingeniería y salud.

La tasa de desempleo bajó levemente y se situó en 4,4%, mientras que el índice de precios al consumidor creció 2,7% en diciembre frente al año anterior.

En este contexto, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en una franja de entre 3,50% y 3,75%, decisión que el Comité Federal de Mercado Abierto adoptó con nueve votos a favor y tres en contra. Los miembros disidentes consideraron que la inflación sigue siendo un riesgo más relevante que la desaceleración del empleo.

Las condiciones bancarias mejoraron, con mayor demanda de tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y créditos empresariales. Al mismo tiempo, la venta de viviendas, la construcción y la actividad crediticia general se moderaron.

En el sector industrial, cinco distritos reportaron crecimiento y seis registraron caídas, mientras que la demanda de servicios no financieros se mantuvo estable o con un leve aumento.

En el ámbito agrícola, las condiciones permanecieron sin cambios, salvo en el distrito de Atlanta, donde se observó una disminución asociada a la menor demanda internacional de materias primas. La producción y demanda de energía continuaron estables o con descensos marginales.

La perspectiva de los contactos consultados por la Reserva Federal fue definida como “moderadamente optimista”, con previsión de un crecimiento económico de “ligero a moderado” en los próximos meses.

Los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés en la reunión de los días 27 y 28 de enero.

Los contratos de futuros sugieren que no habría nuevos movimientos antes de junio, cuando concluye el mandato de Jerome Powell como presidente de la entidad.

Donald Trump reiteró su intención de nombrar a un titular de la Fed alineado con su visión de reducir de manera considerable el costo del crédito a corto plazo.

(Con información de Reuters)