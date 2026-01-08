Estados Unidos

Marco Rubio informó al G7 sobre la captura de Maduro y destacó la prioridad de una transición ordenada en Venezuela

La reunión incluyó la presentación de información sobre las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe previas a la aprehensión del dictador y abordó también temas relacionados con la cooperación internacional contra el narcoterrorismo

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, debate con integrantes del G7 la operación que detuvo a Nicolás Maduro en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 sobre las “operaciones antinarcóticos en el Caribe” y el operativo que culminó con la detención del ex líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio subrayó que la prioridad del país norteamericano es “garantizar una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela”.

El funcionario estadounidense compartió detalles en la reunión sobre los operativos militares realizados por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe desde agosto de 2025, previos a la captura de Maduro, quien actualmente está recluido en una prisión federal de Nueva York.

Tras la captura de Maduro, la administración del presidente Donald Trump continuó dando información sobre el procedimiento que llevará adelante en busca de la democracia en Venezuela y Rubio asumió la tarea de detallar estos operativos a la comunidad internacional.

Además del tema venezolano, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 expresaron su respaldo a las negociaciones en curso para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, es escoltado mientras se dirige al Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick de Manhattan, el 5 de enero (REUTERS/Adam Gray)

Más temprano este mismo miércoles, Rubio enumeró las tres fases que tendrán que llevar adelante las autoridades de Venezuela para la transición política en el país.

El funcionario de Trump justificó la política de presión sobre el régimen venezolano señalando que “el primer paso es la estabilización del país“: “No queremos que caiga en el caos”.

En ese contexto, describió la llamada “cuarentena” impuesta a Venezuela como un elemento clave: “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, sostuvo.

Como ejemplo de este enfoque, Rubio mencionó las recientes incautaciones marítimas: “Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó.

Rubio detalló una operación inédita: la toma de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que serán vendidos a precios de mercado y no con los descuentos previos. Subrayó que los fondos generados serán gestionados internacionalmente para asegurar la transparencia y el bienestar ciudadano: “Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

“La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, indicó.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Además, adelantó el impulso de un proceso de reconciliación política: “Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, concluyó Rubio.

La secuencia culmina en una etapa definitiva que consolidaría la transformación política interna del país: “Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle”, concluyó el secretario de Estado norteamericano.

El martes, Rubio felicitó a Ecuador y Argentina por ser considerados aliados clave en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

Durante una charla telefónica entre el secretario de Estado estadounidense y el canciller argentino, Pablo Quirno, ambas naciones “discutieron sobre la operación militar llevada a cabo en Venezuela”, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado difundido este martes.

(Con información de EFE)

