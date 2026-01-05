Wall Street registra fuertes alzas impulsadas por las petroleras tras la captura de Maduro en Venezuela

Las acciones de Chevron se dispararon 5% en Wall Street tras el anuncio del plan de Trump para que petroleras estadounidenses reconstruyan la industria de Venezuela, aunque analistas advierten que tomará años aumentar la producción. (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

Las acciones subieron en la sesión matinal del lunes en Wall Street, dando inicio a la primera semana completa del nuevo año, lideradas por las empresas energéticas y tecnológicas.

A mitad mañana, el S&P 500 subía un 0,8 %. El Dow Jones Industrial Average subía un 1,4 %, a las 10:55 a. m., hora del este. El Nasdaq Composite subió un 1 %.

Los mercados de Asia y Europa registraron en su mayoría subidas.

Las empresas energéticas y el mercado petrolero fueron el centro de atención después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro en una redada realizada durante el fin de semana. El precio del crudo estadounidense subió un 1,4 %, hasta los 58,13 dólares por barril. El precio del crudo Brent, el estándar internacional, subió un 1,2 %, hasta los 61,50 dólares por barril.

El presidente Donald Trump ha presentado un plan para que las empresas petroleras estadounidenses ayuden a reconstruir la industria petrolera de Venezuela. Chevron subió un 5 % y Exxon Mobil un 2 %, lo que las convirtió en algunas de las empresas con mayores ganancias del mercado.

Tras años de abandono y sanciones internacionales, la industria petrolera de Venezuela se encuentra en mal estado. Podrían pasar años y ser necesarias importantes inversiones antes de que la producción pueda aumentar de forma espectacular. Sin embargo, algunos analistas esperan que su producción actual de alrededor de 1,1 millones de barriles diarios pueda duplicarse o triplicarse con bastante rapidez.

El complejo refinador de Amuay de la petrolera estatal PDVSA. Tras años de abandono y sanciones, la industria petrolera venezolana se encuentra en mal estado y podría requerir inversiones masivas antes de aumentar su producción actual de 1,1 millones de barriles diarios. (REUTERS/Carlos García Rawlins)

Los grandes bancos también obtuvieron sólidas ganancias. JPMorgan Chase subió un 3,4 % y Bank of America un 2,6 %.

Wall Street también está atento al sector tecnológico, ya que la industria inicia su feria comercial anual CES en Las Vegas. Nvidia subió un 0,3 % e Intel un 2 %.

Los inversores están especialmente interesados en los avances en inteligencia artificial o IA. El sector llevó al mercado en general a una serie de récords en 2025, ante las expectativas de que la IA seguirá impulsando los avances y los beneficios de una amplia gama de empresas tecnológicas. Las últimas novedades sobre IA de influyentes empresas tecnológicas podrían ayudar a aclarar si las grandes inversiones compensan los posibles riesgos financieros.

Empresas como Nvidia han estado invirtiendo fuertemente en esta tecnología, mientras que los inversores de Wall Street han convertido a estas empresas en algunas de las más valiosas del mundo. Sus desmesuradas valoraciones impulsan ahora gran parte del movimiento de los principales índices.

El oro subió un 2,8 % y el precio de la plata se disparó un 8 %. Estos activos suelen considerarse refugios seguros en tiempos de agitación geopolítica. Los metales han alcanzado precios récord durante el último año en medio de las persistentes preocupaciones económicas provocadas por los conflictos y las guerras comerciales.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables en el mercado de bonos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 4,18 % desde el 4,19 % del viernes por la noche. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que se mueve más en consonancia con las expectativas sobre lo que hará la Reserva Federal, cayó al 3,46 % desde el 3,48 % del viernes por la noche.

Wall Street recibirá esta semana varias actualizaciones económicas que también serán observadas por la Fed a la hora de determinar su política de tipos de interés.

El lunes, el Instituto de Gestión de Suministros publicó su índice manufacturero de diciembre, que muestra que el sector siguió contrayéndose. Más importante aún, el grupo empresarial publicará el miércoles su informe de diciembre sobre el sector servicios. El sector servicios constituye la mayor parte de la economía estadounidense y creció, aunque solo ligeramente, durante la mayor parte de 2025.

Los informes sobre el mercado laboral que se publicarán a finales de esta semana, que incluyen datos actualizados sobre las ofertas de empleo y el empleo en general, serán objeto de mayor atención por parte de la Fed. El banco central ha estado sopesando la ralentización del mercado laboral frente a los riesgos de aumento de la inflación a la hora de decidir si recorta los tipos de interés. Recortó su tipo de referencia tres veces a finales de 2025, pero la inflación se ha mantenido por encima de su objetivo del 2 %, lo que ha hecho que la Fed se muestre más cautelosa.

Wall Street sigue esperando que la Fed mantenga los tipos estables en su próxima reunión a finales de enero.

(Con información de AP)