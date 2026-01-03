Donald Trump frenó un acuerdo de semiconductores de una empresa bajo control extranjero vinculado a China

U.S. President Donald Trump shows a signed executive order classifying fentanyl as 'weapon of mass destruction' during a Mexican Border Defense Medal presentation in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., December 15, 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que obliga a la empresa HieFo, con sede en Delaware y controlada por un ciudadano chino, a desinvertir en las operaciones de semiconductores que había adquirido en 2024 a la compañía estadounidense EMCORE, con sede en Nueva Jersey.

Según el documento, la medida se fundamenta en preocupaciones de "seguridad nacional“ para la administración del mandatario estadounidense.

La orden prohíbe a HieFo conservar cualquier propiedad o derecho sobre los activos vinculados al diseño, fabricación y procesamiento de obleas de chips adquiridos a EMCORE. El decreto anula la transacción, que se cerró en abril de 2024, y otorga a HieFo un plazo de hasta 180 días para completar la desinversión.

Trump argumentó en la orden que existen “pruebas fidedignas” de que HieFo, pese a estar registrada en Delaware, está bajo control de un ciudadano de la República Popular China y podría “llevar a cabo acciones que amenacen la seguridad nacional de EEUU” a través de esta adquisición.

La decisión refuerza el endurecimiento de Washington sobre las inversiones chinas en sectores estratégicos estadounidenses como los semiconductores, la manufactura avanzada y la inteligencia artificial, en un contexto de creciente competencia con Beijing.

El presidente estadounidense anunció el pasado 8 de diciembre que su administración autorizó a Nvidia a exportar sus chips de inteligencia artificial H200 a determinados clientes en China y otros países, bajo condiciones diseñadas para proteger los intereses de seguridad nacional del país norteamericano.

Esta decisión representa un cambio respecto a las restricciones que Washington había impuesto en los últimos años para limitar el acceso de Beijing a semiconductores avanzados utilizados en sistemas de inteligencia artificial.

Trump difundió la noticia a través de un mensaje en Truth Social, donde afirmó que el líder chino, Xi Jinping, “respondió positivamente” al ser informado del plan. Además, el mandatario estadounidense señaló en su publicación que “el 25% será pagado a los Estados Unidos de América”.

Funcionarios del gobierno consultados por medios estadounidenses no aclararon de inmediato si ese 25% corresponde a un impuesto, una tarifa u otro mecanismo financiero.

El mandatario indicó que el Departamento de Comercio está ultimando los lineamientos que regularán las exportaciones de chips de inteligencia artificial, y precisó que el mismo enfoque se aplicará a otras empresas tecnológicas estadounidenses como AMD e Intel, también fabricantes de procesadores para sistemas de computación avanzada. “Será bajo condiciones que permitan continuar con una fuerte seguridad nacional”, escribió Trump.

El chip H200 de Nvidia, presentado hace dos años como sucesor del H100, se caracteriza por una mayor capacidad de memoria de alto ancho de banda, componente esencial para entrenar modelos de inteligencia artificial a gran escala.

Un informe del Instituto for Progress publicado el domingo señala que el H200 ofrece un desempeño casi seis veces superior al del H20, el semiconductor más avanzado que se puede exportar legalmente a China tras la reversión de una prohibición previa. Según el documento, el acceso al H200 permitiría a laboratorios chinos construir supercomputadoras de IA con capacidades similares a las de las instalaciones líderes en Estados Unidos, aunque con un costo operativo mayor.

(Con información de EFE)