Wall Street cerró con pérdidas un año marcado por las ganancias

Las acciones cayeron levemente en una sesión de pocas operaciones en el último día de 2025, otro año destacado para los mercados

Operadores trabajan en el parqué
REUTERS/Brendan McDermid

Los principales índices de Wall Street cerraron la última sesión bursátil de 2025 con caídas, aunque el balance anual mostró sólidas ganancias impulsadas por la euforia en torno a la inteligencia artificial y pese a las continuas incertidumbres arancelarias derivadas de la política comercial del presidente Donald Trump.

El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq culminaron su tercer año consecutivo de avances, marcando máximos históricos durante el ejercicio.

El Dow Jones consiguió además su octava subida mensual seguida, una racha no vista desde el periodo 2017-2018. El apetito por los valores vinculados a la inteligencia artificial fue un factor central en este repunte, destacando el desempeño de Nvidia, cuyo valor en bolsa aumentó cerca de un 40% durante el año, lo que permitió a la compañía convertirse en la primera empresa cotizada en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares.

Por su parte, el índice de servicios de comunicación fue el segmento más rentable dentro del S&P 500, impulsado principalmente por la subida del 65% registrada por Alphabet.

Durante el último trimestre, el S&P 500 avanzó un 2,35%, el Nasdaq sumó un 2,57% y el Dow Jones un 3,59%. Sin embargo, en la sesión final del año, el S&P 500 perdió 50,37 puntos, equivalente a un 0,73%, hasta situarse en 6.847,18 puntos. El Nasdaq Composite cedió 178,03 puntos, o un 0,76%, hasta 23.241,05 unidades, y el Dow Jones cayó 301,95 puntos, un 0,62%, cerrando en 48.065,11 puntos.

Un árbol de Navidad se ve afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

La última semana estuvo marcada por una cuarta sesión consecutiva de descensos, una situación poco habitual dada la expectativa de una “remontada de Papá Noel”, tendencia estacional en la que el S&P 500 suele registrar alzas en los últimos días del año y los primeros de enero, según el Almanaque del Operador Bursátil.

La fortaleza de los mercados estadounidenses en 2025 representó una recuperación notable desde los mínimos alcanzados en abril, cuando los denominados aranceles del “Día de la Liberación” implementados por Donald Trump provocaron turbulencias en los mercados globales.

Para el próximo año, la evolución de las tasas de interés de la Reserva Federal será determinante, debido a que los recientes datos económicos y las previsiones de un relevo en la presidencia del banco central, con un tono potencialmente más expansivo, han llevado a los inversores a anticipar nuevos recortes de tipos.

Los volúmenes de negociación resultaron inferiores a lo habitual durante la semana, acortada por las festividades de fin de año y el cierre de los mercados el jueves por la celebración del Año Nuevo.

