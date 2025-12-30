Miles de personas en un estado de EEUU reciben alertas para permanecer en sus hogares por niveles de contaminación

Miles de residentes del norte de California recibieron advertencias por niveles no saludables de partículas PM2.5, según la EPA y el sistema AirNow. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas en zonas del norte de California recibieron el martes 30 de diciembre la recomendación de permanecer en sus hogares debido a que se detectaron niveles considerados “no saludables” de contaminación por partículas finas PM2.5, según el sistema oficial de monitoreo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). La advertencia afecta a residentes de Summerville, Lewiston, Hayfork y Weaverville, donde la calidad del aire alcanzó valores de riesgo para la salud pública.

De acuerdo con la EPA y su plataforma pública AirNow, los datos registrados por los monitores automáticos mostraron índices de calidad del aire en la categoría “Unhealthy” (rojo), es decir, una calidad del aire considerada “no saludable” para toda la población y especialmente riesgosa para grupos sensibles; esta categoría se asigna cuando el índice supera los 150 puntos en la escala AQI. Según la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), se trata de una situación que requiere medidas inmediatas de protección, sobre todo para grupos vulnerables como personas mayores, menores de edad y pacientes con enfermedades cardíacas o pulmonares.

En episodios anteriores, el norte de California ha experimentado incrementos bruscos de contaminación atmosférica asociados a incendios forestales y condiciones meteorológicas desfavorables, factores que suelen elevar la concentración de partículas PM2.5. La EPA y la CARB han implementado sistemas de alerta y protocolos de emergencia para informar rápidamente a la población sobre riesgos ambientales, usando plataformas digitales y redes locales de monitoreo.

¿Qué es la contaminación por PM2.5 y por qué preocupa en California?

Las partículas PM2.5 son diminutos fragmentos de materia con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos, según la EPA. Por su tamaño microscópico, pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al sistema sanguíneo. Diversos estudios oficiales han vinculado la exposición a estas partículas con aumentos en hospitalizaciones por afecciones respiratorias, agravamiento de enfermedades cardíacas y, en casos extremos, mortalidad prematura, de acuerdo con el Centro Nacional de Información sobre Salud Ambiental de los CDC.

En California, la presencia de PM2.5 suele asociarse tanto a fuentes naturales como a la actividad humana. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes y extensos durante los meses secos, generan grandes volúmenes de humo con altas concentraciones de partículas finas. Además, el tráfico vehicular y ciertas actividades industriales contribuyen a la acumulación de contaminantes atmosféricos, según la CARB.

Las localidades de Summerville, Lewiston, Hayfork y Weaverville figuran con calidad del aire en la categoría 'Unhealthy', superando los 150 puntos de AQI.

¿Cómo funciona el Índice de Calidad del Aire (AQI) y qué medidas se recomiendan?

El Índice de Calidad del Aire (AQI) es la herramienta oficial utilizada en Estados Unidos para informar a la ciudadanía sobre el nivel de contaminación y el riesgo sanitario asociado. El sistema clasifica la calidad del aire en seis categorías codificadas por colores, desde “Buena” (verde, 0-50 puntos) hasta “Peligrosa” (marrón, 301-500 puntos), según la EPA.

Un valor de AQI entre 151 y 200 (“Unhealthy”, rojo) implica que toda la población puede verse afectada , con especial énfasis en los grupos sensibles.

Las recomendaciones oficiales incluyen: Permanecer en interiores en áreas con ventilación adecuada. Evitar actividades físicas intensas al aire libre. Consultar las actualizaciones en plataformas oficiales como AirNow y Smoke Ready California .



La EPA aconseja: “Cuando se expone a estos niveles de partículas pequeñas, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares y los adultos mayores corren mayor riesgo de visitas a salas de emergencia o, en algunos casos, muerte”, según su portal institucional. También señala que incluso personas sanas pueden experimentar síntomas temporales como tos, irritación ocular, molestias en la garganta y dificultad para respirar.

¿Qué áreas están bajo advertencia y cómo se ha informado a la población?

Las localidades de Summerville, Lewiston, Hayfork y Weaverville figuran en el último reporte de la EPA con valores de AQI superiores a 150, umbral que activa la categoría “no saludable”. Según la plataforma AirNow —mantenida por la agencia federal—, los registros actualizados a las 6 de la mañana del 30 de diciembre mostraron “zonas rojas” en el norte de California, lo que llevó a la emisión inmediata de advertencias públicas.

La CARB y los servicios de salud locales han difundido mensajes a través de canales oficiales y medios de comunicación para instar a la población a acatar las recomendaciones. Según un vocero de la EPA, citado por Newsweek, “las personas deben monitorear de cerca los informes y tomar en serio las advertencias emitidas”.

La contaminación por partículas PM2.5 puede penetrar en pulmones y sistema sanguíneo, asociándose a enfermedades cardíacas y respiratorias, según los CDC.

¿Qué efectos puede tener la exposición a PM2.5 y qué grupos están en mayor riesgo?

Los riesgos sanitarios de la exposición a partículas PM2.5 han sido documentados en múltiples investigaciones de los CDC y la EPA. Entre los efectos agudos figuran:

Tos persistente y disnea.

Irritación ocular, nasal y de garganta.

Sensación de opresión en el pecho.

En personas con enfermedades crónicas, la exposición puede desencadenar crisis asmáticas, insuficiencia respiratoria o agravar trastornos cardiovasculares, de acuerdo con la CARB. Los niños, los adultos mayores, las embarazadas y quienes ya presentan afecciones pulmonares integran los grupos de mayor vulnerabilidad.

¿Cuáles son las fuentes oficiales de información y cómo puede la población seguir las actualizaciones?

Las plataformas oficiales de la EPA (airnow.gov) y la Junta de Recursos del Aire de California (arb.ca.gov) ofrecen datos en tiempo real sobre la calidad del aire, mapas interactivos y recomendaciones específicas según la ubicación.

La EPA insta a consultar regularmente estas fuentes antes de salir al exterior o programar actividades al aire libre, especialmente en días con alertas activas. Además, el programa Smoke Ready California brinda guías para protegerse de la exposición al humo y a las partículas finas, incluyendo consejos para mejorar la ventilación en interiores y el uso de mascarillas especiales.

El Índice de Calidad del Aire (AQI) clasifica los riesgos sanitarios de la contaminación, activando medidas de prevención a partir de la alerta 'roja'.

¿Qué se espera para las próximas horas y cuál es el impacto para los residentes?

Las condiciones atmosféricas pueden cambiar con rapidez, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución de los niveles de PM2.5. En caso de persistir la contaminación, se podrían ampliar las recomendaciones o implementar restricciones adicionales, según la CARB. Las escuelas, centros de salud y otras instituciones públicas permanecen en contacto con los departamentos de salud para adaptar sus protocolos a la situación.

El impacto inmediato para los habitantes de las zonas afectadas consiste en la necesidad de ajustar sus rutinas diarias y limitar la exposición al aire exterior. Las autoridades recomiendan mantener un monitoreo constante de los avisos oficiales y estar atentos a nuevas actualizaciones sobre la calidad del aire.