Estados Unidos

Estados Unidos ordenó a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar crímenes y abusos vinculados a la migración masiva

La medida busca identificar el impacto de las políticas migratorias regionales y presionar a los gobiernos a reforzar el control fronterizo ante el avance de redes criminales transnacionales

Guardar
El secretario de Estado Marco
El secretario de Estado Marco Rubio en conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

El gobierno de Estados Unidos ordenó a todas sus embajadas en América Latina y el Caribe que informen sobre delitos y violaciones de derechos humanos relacionados con la migración masiva y que analicen el impacto de políticas nacionales que faciliten estos flujos.

La directiva, anunciada por el Departamento de Estado, responde a la estrategia de la administración Trump de presionar a los gobiernos de la región a reforzar los controles fronterizos y combatir activamente a las redes criminales que operan en rutas migratorias.

Estados Unidos insta a los Gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, indicó el Departamento de Estado en un mensaje publicado en redes sociales.

La comunicación enfatizó que “la migración masiva y las redes criminales que la facilitan causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”.

La instrucción a las embajadas pide: recopilar y reportar información sobre crímenes resultantes de la migración masiva, evaluar políticas gubernamentales que puedan estar priorizando a los migrantes sobre los ciudadanos, y exhortar a las autoridades de cada país a tomar medidas contra lo que Washington define como amenazas para la seguridad hemisférica.

La medida busca identificar el
La medida busca identificar el impacto de las políticas migratorias regionales y presionar a los gobiernos a reforzar el control fronterizo ante el avance de redes criminales transnacionales (Foto AP/Jae C. Hong)

Según el Departamento de Estado, el objetivo es impulsar una respuesta coordinada ante organizaciones criminales transnacionales que, además de facilitar la migración irregular, estarían involucradas en delitos graves como trata de personas, explotación laboral, abuso sexual y tráfico de drogas.

El comunicado sostiene que millones de migrantes y “oleadas de drogas mortales” han llegado a las fronteras estadounidenses por corredores operados por organizaciones terroristas y narco-criminales.

Estas redes de narco-terrorismo que facilitan la migración masiva rutinariamente participan en tráfico de niños, trabajo forzado, agresiones sexuales y otros abusos graves que amenazan a ciudadanos de todo el hemisferio y socavan el Estado de derecho”, advirtió el Departamento.

La administración Trump ha endurecido las políticas migratorias desde su regreso a la Casa Blanca en enero, priorizando la seguridad fronteriza y las deportaciones. Durante el año, más de 600.000 personas han sido expulsadas del país y casi dos millones de indocumentados salieron voluntariamente, de acuerdo con cifras oficiales recientes. Además, se reactivaron restricciones para el ingreso desde casi 40 países, se redujeron los cupos de refugiados y se incrementaron las tarifas para visas de alta especialización.

La administración Trump ha endurecido
La administración Trump ha endurecido las políticas migratorias desde su regreso a la Casa Blanca en enero, priorizando la seguridad fronteriza y las deportaciones (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El Departamento de Seguridad Nacional calificó 2025 como “un año de logros sin precedentes” en materia migratoria, mientras la Casa Blanca insiste en que los flujos masivos representan un desafío para el sistema de asilo, la economía y la seguridad pública.

La administración ha señalado que la migración irregular también afecta a los países de tránsito y destino en Latinoamérica, donde las organizaciones criminales aprovechan la falta de controles para expandir sus actividades.

El enfoque de la actual política estadounidense contrasta con los esfuerzos realizados por el gobierno anterior, que se centraba en programas económicos y cooperación para abordar las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la corrupción y la violencia. Ahora, el énfasis está puesto en la acción inmediata, la presión diplomática y el fortalecimiento de las fronteras.

En su mensaje, el Departamento de Estado reiteró que “Estados Unidos está listo para trabajar junto a las naciones del hemisferio occidental para poner fin a la crisis global de migración masiva”.

El Gobierno estadounidense también ha advertido a Europa sobre los riesgos de políticas migratorias permisivas, alegando que la falta de control puede llevar a la “desaparición civilizatoria” y al auge de grupos extremistas.

La Casa Blanca aseguró que
La Casa Blanca aseguró que millones de migrantes y “oleadas de drogas mortales” han llegado a las fronteras estadounidenses por corredores operados por organizaciones terroristas y narco-criminales (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La directiva a las embajadas anticipa una mayor exigencia a los gobiernos latinoamericanos para adoptar medidas que limiten los flujos migratorios y refuercen el combate a las redes criminales asociadas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDepartamento de EstadoMigración masivaControles fronterizosÚltimas Noticias AméricaNarcoterrorismoTráfico de drogasTrata de personasEmbajadas de Estados UnidosCaribeAmérica Latina

Últimas Noticias

Wall Street cerró con leves pérdidas

El oro, la plata y el cobre reanudaron su ascenso tras fuertes caídas el día anterior

Wall Street cerró con leves

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

El estudio en el área de Pueblo Bonito y otros sitios relevantes identificó que aves exóticas originarias de regiones distantes tuvieron un papel ritual y simbólico central en las prácticas y la vida cotidiana de esta cultura

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados

19 estados de EEUU aumentarán el salario mínimo desde enero de 2026

La actualización impacta a millones de empleados de bajos ingresos tras la entrada en vigor de normas locales y mecanismos automáticos ligados al costo de vida

19 estados de EEUU aumentarán

Los científicos afirman que 2025 fue uno de los tres años más calurosos registrados

Los datos recopilados por organismos internacionales muestran que el promedio térmico del planeta alcanzó niveles inéditos y volvió a encender las alertas sobre el ritmo del calentamiento global

Los científicos afirman que 2025

Estados Unidos actualiza sus advertencias de viaje y establece qué países presentan mayor riesgo

La clasificación considera criminalidad, terrorismo, servicios médicos y capacidad consular en cada territorio evaluado

Estados Unidos actualiza sus advertencias
DEPORTES
Cristiano Ronaldo, a un paso

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

TELESHOW
La intimidad del regreso de

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

David Kavlin habló desde su internación tras sobrevivir a tres infartos: “Estoy con muchas ganas de vivir”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué desaparecieron los “hobbits”

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén