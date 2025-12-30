Estados Unidos

Estados Unidos impuso sanciones por la comercialización de drones de combate entre Irán y el régimen de Maduro

Las nuevas restricciones buscan obstaculizar el desarrollo y transferencia de aviones teledirigidos y tecnología asociada a misiles, involucrando a compañías como EANSA y otras firmas que proveen a los gobiernos iraní y venezolano

Guardar
EEUU impuso sanciones por la
EEUU impuso sanciones por la comercialización de drones de combate entre Irán y el régimen de Maduro (REUTERS/ARCHIVO)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes la imposición de sanciones a 10 personas y entidades de Venezuela e Irán vinculadas a la proliferación internacional de drones de combate y materiales relacionados con misiles balísticos. Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional SA (EANSA), con sede en Venezuela, señalada por su papel en la adquisición y ensamblaje de aeronaves no tripuladas de diseño iraní y la negociación de ventas millonarias de estos sistemas a las fuerzas armadas venezolanas.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró en un comunicado difundido por el propio Departamento que “el Tesoro está exigiendo responsabilidades a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”. Hurley añadió que Estados Unidos continuará actuando con rapidez para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense puedan beneficiarse de ello.

La medida responde a la directriz presidencial de seguridad nacional estadounidense destinada a frenar el programa de misiles balísticos iraní y a impedir el desarrollo y transferencia de armas convencionales y asimétricas por parte de Teherán. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, las actividades iraníes en este campo representan una amenaza tanto para personal estadounidense y aliado en Oriente Medio como para la estabilidad del transporte marítimo comercial en el mar Rojo. Además, la entrega de armas convencionales a Caracas se considera un riesgo directo para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental

El subsecretario del Tesoro para
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley (REUTERS/ARCHIVO)

La OFAC detalló que la compañía venezolana EANSA y su presidente, José Jesús Urdaneta González, están implicados en la adquisición y montaje de drones de la serie Mohajer, fabricados por la iraní Qods Aviation Industries (QAI), y que estos aparatos son reetiquetados en Venezuela bajo la denominación ANSU. Desde 2006, ambas naciones han coordinado la transferencia de estos sistemas aéreos, en particular el modelo Mohajer-6, un dron de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. EANSA, presidida por Urdaneta, mantiene y supervisa el ensamblaje y mantenimiento de estos dispositivos para las fuerzas armadas venezolanas, incluyendo el modelo Mohajer-2, conocido localmente como Arpía o ANSU-100, capaz de lanzar bombas guiadas iraníes de tipo Qaem.

El Departamento del Tesoro recordó que QAI fue sancionada en 2023 por su vinculación directa con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), que también está sujeto a sanciones estadounidenses desde 2020 por su papel en el suministro internacional de armas y materiales relacionados.

La OFAC también incluyó en su lista de designaciones a tres personas radicadas en Irán por su implicación en la adquisición de químicos estratégicos para la industria de misiles, como el perclorato de sodio, el ácido sebácico y la nitrocelulosa, para la empresa estatal Parchin Chemical Industries (PCI), parte de la Organización de Industrias de Defensa (DIO) de Irán. El perclorato de sodio es un componente esencial para la fabricación de combustibles sólidos de cohetes, mientras que el ácido sebácico y la nitrocelulosa se emplean en la producción de aditivos y resinas para propulsores avanzados.

EANSA, empresa venezolana, es señalada
EANSA, empresa venezolana, es señalada por adquirir y ensamblar drones de diseño iraní para las fuerzas armadas venezolanas, bajo sistemas denominados ANSU y Arpía (Credito: iranprimer.usip.org)

Uno de los sancionados, Mostafa Rostami Sani, presidente de la compañía iraní Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company, coordinó la adquisición de decenas de toneladas métricas de perclorato de sodio para PCI, en colaboración con otros individuos y firmas también incluidos en las sanciones. Tanto PCI como DIO ya estaban sujetos a medidas restrictivas por parte de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU desde 2007 y 2008.

La acción de la OFAC se extiende a otras empresas y directivos iraníes ligados al desarrollo de sistemas tecnológicos de uso militar, como Rayan Fan Kav Andish Co (RFKA) y sus subsidiarias, responsables de producir componentes para el programa de vehículos aéreos no tripulados de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Los sancionados incluyen a miembros de la alta dirección y empresas relacionadas, todos bajo la acusación de prestar apoyo material, financiero o tecnológico a programas militares iraníes sujetos a sanciones internacionales.

Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción relacionada con los sancionados, salvo autorización expresa. La violación de estas restricciones puede acarrear sanciones civiles o penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros, y los bancos extranjeros que realicen operaciones con las personas designadas hoy se exponen a sanciones secundarias, incluyendo la prohibición de operar cuentas en territorio estadounidense.

Temas Relacionados

SancionesDepartamento del Tesoro de Estados UnidosOficina de Control de Activos ExtranjerosQods Aviation IndustriesVenezuelaIránDrones de combateMisiles balísticosEmpresa Aeronáutica Nacional SAJosé Jesús Urdaneta GonzálezÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos actualiza sus advertencias de viaje y establece qué países presentan mayor riesgo

La clasificación considera criminalidad, terrorismo, servicios médicos y capacidad consular en cada territorio evaluado

Estados Unidos actualiza sus advertencias

Las fuerzas de Estados Unidos eliminaron a 25 integrantes del Estado Islámico en Siria

El ejército estadounidense, en conjunto con aliados locales, llevó a cabo diversas operaciones en territorio sirio durante diciembre, desmantelando arsenales y debilitando la estructura logística de la organización yihadista en la región

Las fuerzas de Estados Unidos

La gripe se intensifica en Estados Unidos con 4,6 millones de contagios en plena temporada de fin de año

Las cifras oficiales reflejan un aumento sostenido de infecciones respiratorias, con impacto creciente en hospitales y advertencias sanitarias ante el incremento de viajes y reuniones sociales

La gripe se intensifica en

El clima podría complicar las celebraciones de Año Nuevo para millones de personas en Estados Unidos

Pronósticos oficiales anticipan lluvias intensas en la Costa Oeste y episodios de nieve en regiones del norte del país, con posibles impactos en traslados, actividades al aire libre y operativos de emergencia

El clima podría complicar las

Miles de personas en un estado de EEUU reciben alertas para permanecer en sus hogares por niveles de contaminación

Los sistemas federales de monitoreo ambiental detectaron un deterioro de la calidad del aire en varias localidades, lo que activó recomendaciones sanitarias urgentes

Miles de personas en un
DEPORTES
El crudo relato de una

El crudo relato de una leyenda del tenis sobre las adicciones que pusieron en riesgo su vida: “Estaba perdido en este mundo”

“Enero será mejor”: la afección que sufre Lucas Ocampos, por la que le indicaron estricto reposo

Destino Top 100: quiénes son los tenistas argentinos que buscarán explotar en el circuito durante 2026

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic: un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión

El asombroso récord que logró el Mundial 2026 seis meses antes de su inicio

TELESHOW
Marta Fort deslumbró con un

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Wanda Nara repasó su año en fotos: la frase provocativa y el detalle que llamó la atención

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

INFOBAE AMÉRICA

Japón proveerá drones y tecnología

Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo

Cuál es el origen de los propósitos de Año Nuevo