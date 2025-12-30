El clima podría complicar las celebraciones de Año Nuevo para millones de personas en Estados Unidos

Millones de personas en Estados Unidos afrontan un fin de año marcado por lluvias intensas en California y nevadas en el noreste, según la NOAA. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una serie de sistemas meteorológicos afectará a millones de personas en Estados Unidos durante la celebración de Año Nuevo, con lluvias intensas previstas para California y nevadas en el noreste, según los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), The Weather Channel y ABC News. El fenómeno climático impactará principalmente a residentes y viajeros en zonas costeras y en la región de los Grandes Lagos, mientras que otras áreas del país experimentarán temperaturas inusualmente templadas para la época. Las previsiones fueron publicadas el 29 de diciembre y se extienden hasta la madrugada del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con ABC News, el oeste de Estados Unidos enfrentará nuevas precipitaciones, con riesgo de inundaciones locales en el sur de California. Mientras tanto, el noreste verá la llegada de un frente frío que podría generar nevadas, especialmente en áreas con efecto lago, como partes de Nueva York y Pensilvania. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), dependiente de la NOAA, detalló que la combinación de temperaturas bajo cero y acumulaciones de nieve podría complicar los desplazamientos en zonas puntuales, aunque en Nueva York capital no se esperan acumulaciones importantes.

La situación meteorológica de fin de año se presenta en el contexto de una temporada invernal marcada por variabilidad climática, según informes recientes del Centro de Predicción Climática de la NOAA. El país ha registrado eventos de lluvias intensas en la Costa Oeste, mientras que el noreste ha alternado entre olas de frío y episodios de nieve. El fenómeno de La Niña, presente durante el invierno 2025-2026, ha influido en los patrones de precipitación y temperatura, de acuerdo con la agencia federal.

¿Qué regiones serán más afectadas por la lluvia y la nieve?

Según ABC News, el sur de California continúa bajo alerta por lluvias tras las tormentas de la semana anterior. Las autoridades prevén que nuevas precipitaciones golpeen el estado durante la jornada del miércoles 31 de diciembre, extendiéndose hasta el jueves en ciudades como Los Ángeles, San Diego y áreas cercanas. La cadena meteorológica The Weather Channel indica que los totales acumulados de lluvia podrían superar los 50 milímetros (cerca de 2 pulgadas) en zonas localizadas, con potencial de inundaciones súbitas en áreas urbanas y valles.

En el noreste, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de nevadas asociadas al llamado “efecto lago”, fenómeno común en invierno cuando el aire frío pasa sobre las aguas no congeladas de los Grandes Lagos. El boletín de la NOAA subraya que regiones como Orchard Park y otras localidades del estado de Nueva York podrían recibir entre 30 y 90 centímetros de nieve (1 a 3 pies), especialmente durante el 1 de enero.

La ciudad de Nueva York se prepara para recibir el año con temperaturas cercanas a los 0 °C (32 °F). Según The Weather Channel, no se esperan acumulaciones de nieve en Times Square durante la tradicional celebración de fin de año, aunque existe la probabilidad de algunos copos aislados a la medianoche. Las autoridades no anticipan afectaciones para el evento principal.

La NOAA y The Weather Channel advierten sobre riesgo de inundaciones en el sur de California debido a precipitaciones acumuladas superiores a los 50 milímetros. (REUTERS/Jill Connelly)

¿Qué dice cada agencia sobre el pronóstico?

ABC News reporta que el clima adverso en la Costa Oeste podría complicar la movilidad de quienes buscan regresar tras las fiestas decembrinas. El medio cita análisis de la NOAA y de The Weather Channel, que identifican a California como el estado con mayor riesgo de precipitaciones fuertes. El informe meteorológico señala: “La amenaza de inundaciones persiste en el sur de California, donde las lluvias recientes han saturado el suelo”.

La NOAA publica actualizaciones periódicas en su portal, donde advierte sobre posibles alertas de inundación y pide a los residentes de las zonas vulnerables mantenerse informados. El organismo recomienda consultar los avisos locales antes de planificar traslados, especialmente en áreas con historial de deslaves.

The Weather Channel, en su boletín para el 31 de diciembre y 1 de enero, destaca que las ciudades de Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Portland y Seattle también verán lluvias, aunque de menor intensidad que en la costa californiana. La cadena apunta que el termómetro podría mantenerse por encima del promedio en gran parte del oeste y las Grandes Llanuras.

¿Cómo se presenta la situación en el resto del país?

Las previsiones coinciden en que el centro y el sur de Estados Unidos experimentarán condiciones relativamente estables. De acuerdo con The Weather Channel, zonas como el Medio Oeste y el Sur Profundo mantendrán temperaturas superiores al promedio estacional, con máximas que rondarán los 15 °C (59 °F) en ciudades como Dallas y Houston.

El Servicio Meteorológico Nacional observa que algunas áreas del noroeste del país, incluyendo partes de Minnesota y Dakota del Norte, podrían registrar temperaturas por debajo de lo habitual, con mínimas que descenderán hasta los -10 °C (14 °F). No se reportan eventos extremos en la región de las Rocosas.

Autoridades californianas y neoyorquinas emiten recomendaciones para evitar desplazamientos y preparan cuadrillas de limpieza por inundaciones y nieve. (REUTERS/Adam Gray)

¿Qué medidas han tomado las autoridades?

Las oficinas estatales de manejo de emergencias en California y Nueva York han emitido recomendaciones para la población. La Agencia de Manejo de Emergencias de California pidió evitar desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo y preparar suministros básicos en caso de inundaciones. El Departamento de Transporte de Nueva York indicó que las cuadrillas de limpieza de nieve estarán activas en las principales autopistas y rutas urbanas durante la noche del 31 de diciembre y todo el 1 de enero.

La NOAA recuerda en su boletín: “Solicitamos a los ciudadanos seguir reportes oficiales y no ignorar advertencias meteorológicas, especialmente ante posibles cambios súbitos en el pronóstico”. Además, la agencia recomienda verificar el estado de carreteras y aeropuertos antes de viajar por las fiestas.

¿Qué se sabe sobre el impacto en el transporte y los eventos masivos?

Según ABC News, los principales aeropuertos de la Costa Oeste y el noreste operan con normalidad, aunque las autoridades piden a los viajeros consultar el estado de vuelos debido al riesgo de demoras si las condiciones empeoran. Las compañías aéreas han flexibilizado políticas de cambios para pasajeros afectados por el clima.

En Nueva York, la alcaldía confirmó la realización del evento de Año Nuevo en Times Square y prevé un operativo especial de seguridad y limpieza. The Weather Channel indica que la posibilidad de nieve o lluvia durante la medianoche es baja, aunque se recomienda a los asistentes llevar ropa de abrigo adecuada por las bajas temperaturas.

La ciudad de Nueva York prevé temperaturas cercanas a 0 °C y baja probabilidad de nieve durante la celebración de Año Nuevo en Times Square. (REUTERS/Adam Gray)

¿Qué se espera para los próximos días?

Los modelos meteorológicos de la NOAA y The Weather Channel anticipan que las lluvias en la Costa Oeste continuarán al menos hasta el jueves 2 de enero, mientras que el noreste mantendrá condiciones invernales con nevadas intermitentes en áreas de efecto lago. El sur y el centro del país se mantendrán con clima seco y temperaturas por encima de la media.

Este panorama climático influye directamente en los planes de viaje, actividades al aire libre y operativos de emergencia en el país. Las autoridades mantienen la vigilancia ante eventuales cambios en los sistemas meteorológicos y actualizan recomendaciones según la evolución de los frentes de lluvia y nieve.