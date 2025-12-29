Un estudio de la Universidad de Standford reveló que la IA ha reducido las contrataciones de jóvenes programadores egresados

La inteligencia artificial reduce drásticamente las oportunidades laborales para ingenieros de software junior de Stanford y otras universidades de élite. (REUTERS/Noah Berger/File Photo)

El descenso en la demanda de programadores junior ha sorprendido a los graduados de informática de la Universidad de Stanford, considerada una de las universidades tecnológicas más prestigiosas de Estados Unidos, donde la inteligencia artificial ha transformado de manera inesperada las perspectivas de empleo en el mercado laboral tecnológico.

Un título en ingeniería de software, que antes se asociaba a ofertas garantizadas en las principales empresas del sector, ha dejado de ser un pasaporte seguro debido a que las herramientas de IA superan a los desarrolladores de nivel inicial.

Según detalla el Los Angeles Times, este cambio ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre quienes ingresan hoy al mercado de la tecnología, recortando notablemente las oportunidades disponibles para los recién egresados.

El empleo para desarrolladores entre 22 y 25 años ha caído casi un 20%

Un estudio de Stanford reporta una caída del 20% en empleos formales para desarrolladores jóvenes desde 2022, impulsada por la automatización y la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de plataformas como ChatGPT en 2022 marcó el inicio de una etapa diferente para los nuevos perfiles tecnológicos. Hoy, los sistemas de IA pueden ejecutar tareas de programación durante horas y realizar actividades básicas con mayor rapidez y precisión que la mayoría de humanos.

Esto ha llevado a las empresas a reducir de forma drástica la incorporación de talento joven: un estudio de Stanford reveló que el empleo para desarrolladores de entre 22 y 25 años cayó casi un 20% desde el máximo alcanzado a finales de 2022, mientras que las contrataciones de nivel inicial en empleos particularmente expuestos a la automatización descendieron un 13% respecto a otras profesiones, como la enfermería.

Esta problemática no es exclusiva de Stanford

Expertos prevén que hasta el 50% de los empleos de oficina de nivel inicial podrían desaparecer en cinco años por el avance de la inteligencia artificial. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En otras destacadas universidades californianas, como UC Berkeley, la Universidad del Sur de California y la Loyola Marymount University (LMU), los estudiantes también experimentan esta presión. El clima de frustración es evidente entre los graduados. “Definitivamente hay un ambiente muy sombrío en el campus”, declaró un recién graduado de Stanford al Los Angeles Times, resaltando el elevado nivel de estrés y las serias dificultades que existen para acceder al primer empleo.

Solo una pequeña fracción, compuesta por quienes tienen experiencia en investigación y currículos destacados, logra entrar en las escasas vacantes del sector. El resto, según testimonios recogidos por el medio, enfrenta un panorama marcado por la falta de oportunidades y una competencia que desborda las expectativas.

Eylul Akgul, egresada en informática de la LMU, caracterizó el momento como una “sobresaturación” de la industria para los programadores, tras buscar empleo sin éxito tanto en Turquía como en Estados Unidos. Finalmente consiguió trabajo como líder técnica en una consultora de software en Los Ángeles. Sin embargo, relató al Los Angeles Times que las exigencias han aumentado y ahora tiene la responsabilidad de cubrir tareas que antes correspondían a varios desarrolladores, gracias al uso de herramientas potenciadas por IA.

Reorganización empresarial y exigencias del nuevo mercado laboral tecnológico

Para acceder a empleos en la industria tecnológica, los graduados sin experiencia compiten en desventaja frente a la capacidad de IA generativa y agentes basados en LLM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial ha desplazado no solo a los programadores junior, sino también a perfiles de atención al cliente y contabilidad, empleos con alta exposición a la automatización. De acuerdo con datos recogidos por el Los Angeles Times, startups como OpenAI y Anthropic continúan sumando personal, pero la creación de nuevos puestos en estos emprendimientos no compensa el descenso ocurrido en otras empresas tecnológicas.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, afirmó que entre el 70% y el 90% del código de algunos productos en su compañía ya es generado por IA y pronosticó que cerca del 50% de los trabajos de oficina de entrada podrían desaparecer en un plazo de cinco años. Por su parte, Amr Awadallah, director de Vectara, declaró: “Ya no necesitamos a los desarrolladores junior. Ahora la IA puede programar mejor que el desarrollador junior promedio que sale de las mejores escuelas”.

El ajuste organizativo afecta tanto a grandes como a pequeñas compañías tecnológicas, que ahora reemplazan a diez programadores junior por dos ingenieros senior y una IA, según explicó Nenad Medvidović, profesor de informática en la USC. Como consecuencia, las tareas y los requisitos de los puestos han cambiado, y la atención se dirige a buscar perfiles con experiencia y conocimientos en la supervisión y el control del trabajo que realiza la IA.

Estrategias de adaptación y perspectivas para los graduados de informática

Crecen las matriculaciones para maestrías y alternativas laborales ante las dificultades de encontrar empleo tras una licenciatura en informática en universidades líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este nuevo escenario, muchos recién graduados están optando por alternativas para fortalecer su formación y facilitar su inserción laboral. Una parte importante ha decidido continuar con estudios de posgrado, aumentando su estancia universitaria con programas de maestría.

Un graduado de Stanford indicó al Los Angeles Times que el número de estudiantes inscritos en el “quinto año” de maestría se ha disparado en los últimos dos años, convirtiéndose en una opción para ganar tiempo y mejorar el currículum. Otros eligen bajar sus expectativas respecto a los empleadores y aceptar trabajos en empresas menos cotizadas, mientras algunos emprenden la creación de sus propias startups con la esperanza de aprovechar nichos menos saturados.

A pesar de las predicciones que apuntan a una posible eliminación de numerosos empleos, expertos señalan la importancia de orientar la formación hacia el aprendizaje de habilidades complementarias a la IA. John David N. Dionisio, profesor de informática en la LMU, recomendó a los estudiantes especializarse en supervisar y gestionar el trabajo que realizan estas herramientas, así como en obtener experiencia directa en la colaboración con soluciones de IA.

Mientras los sistemas automatizados resuelven tareas repetitivas y estructuradas, persisten limitaciones importantes: estudios recientes muestran que en ciertas circunstancias, programadores experimentados deben dedicar más tiempo a revisar y corregir el código generado por IA, lo que demuestra la relevancia de contar con competencias distintas y adaptables para competir en el nuevo entorno laboral.

En Stanford y en el resto de las universidades californianas, el prestigio de la empleabilidad casi automática de los ingenieros informáticos ha sido sustituido por la necesidad de adaptarse a un mercado transformado por la inteligencia artificial. Para los nuevos graduados, la certeza de un empleo inmediato pertenece ya al pasado, y el reto actual consiste en redefinir su camino profesional con la IA como protagonista central del sector.