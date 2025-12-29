Tesla y Nvidia encabezan una jornada de caídas en Wall Street

Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones en Wall Street inician la última semana del año con una sesión a la baja, en un contexto de menor actividad por el feriado de Año Nuevo. A dos horas del cierre del mercado, el índice S&P 500 retrocede un 0,5%, aunque se mantiene con un avance superior al 17% en lo que va de 2025 y se encamina a cerrar su octavo mes consecutivo al alza. El Dow Jones Industrial Average desciende 251 puntos, equivalente al 0,5%, mientras que el Nasdaq composite pierde un 0,7%.

Entre los factores que influyeron en el desempeño del mercado destacaron las caídas de grandes tecnológicas con valoraciones elevadas. Tesla cede un 2,3%, mientras que Nvidia cae un 1,7% y Broadcom un 0,9%. El optimismo de los inversores en torno al desarrollo de la inteligencia artificial ha impulsado a este sector y al mercado en general a nuevos máximos durante el año. Sin embargo, hacia el cierre de 2025, las tecnológicas han mostrado mayor volatilidad: en noviembre registraron principalmente descensos y en diciembre solo han acumulado ganancias moderadas. Los inversores se muestran más cautelosos respecto a si las considerables inversiones en inteligencia artificial generarán los rendimientos esperados.

Por el contrario, los títulos energéticos avanzaron en línea con el aumento de los precios del petróleo. El crudo de referencia estadounidense subió un 2,2%, cotizándose en USD 58 por barril. El Brent, referencia internacional, se incrementó un 1,9%, alcanzando los USD 61,37 el barril. Exxon Mobil registró una subida del 1,3%.

En el mercado de metales preciosos, los precios del oro y la plata corrigieron a la baja tras las recientes ganancias. La Chicago Mercantile Exchange solicitó a los operadores mayores garantías para realizar transacciones con estos metales. El oro retrocedió un 4,6%, aunque acumula un alza de cerca del 64% en 2025. La plata descendió un 8,3%, pero su precio se ha más que duplicado en el año.

El mercado estadounidense afronta una semana reducida, ya que permanecerá cerrado el jueves por la festividad de Año Nuevo. En el mercado de bonos, los rendimientos de los Treasury estadounidenses descendieron. El rendimiento del bono a 10 años bajó al 4,11% frente al 4,13% del cierre previo.

A lo largo de 2025, los rendimientos de la deuda pública han caído sustancialmente, reflejando las expectativas y posteriores recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). La Fed redujo su tasa de referencia en tres ocasiones durante el año, buscando contrarrestar la desaceleración del mercado laboral. Esta estrategia conlleva el riesgo de que la inflación, que persiste por encima del 2% objetivo, se intensifique, contrarrestando el posible impulso económico derivado de menores costos de financiación.

En los mercados internacionales, la jornada mostró resultados mixtos. La bolsa de Taiwán subió un 0,9% pese a los ejercicios militares realizados por China en torno a la isla, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió un 0,7% tras revertir ganancias iniciales.

(Con información de AP)