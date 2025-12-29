Estados Unidos

Estados Unidos destruyó una nueva embarcación con droga en el Pacífico Oriental: dos traficantes abatidos

El operativo fue ejecutado por fuerzas conjuntas bajo órdenes directas del secretario de Defensa y se llevó a cabo en aguas internacionales sobre una ruta utilizada por organizaciones narcoterroristas

Dos narcoterroristas fueron abatidos

Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque de precisión contra una embarcación cargada con drogas en el Pacífico Oriental como parte de su campaña militar para frenar las operaciones de narcotráfico en la región.

El Comando Sur anunció que la acción, realizada este lunes bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear en aguas internacionales. El objetivo era una nave identificada como operada por organizaciones terroristas y dedicada al transporte ilícito de drogas.

Según la información oficial, la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico de estupefacientes y fue detectada por inteligencia militar estadounidense.

Tras confirmar su implicación en actividades ilegales, se autorizó un ataque que resultó en la muerte de dos hombres señalados como narco-terroristas. No se reportaron bajas ni heridos entre los integrantes de la fuerza estadounidense.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran el momento en que la embarcación es alcanzada por el ataque, quedando envuelta en llamas y posteriormente a la deriva.

Este tipo de operaciones se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para cortar las redes de tráfico de drogas que operan desde América Latina y que, según Washington, financian tanto al crimen organizado como a regímenes considerados adversarios, como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han incrementado desde septiembre sus intervenciones marítimas, con decenas de ataques a embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, y la destrucción de áreas logísticas utilizadas para el despacho de cargamentos ilegales.

El presidente Donald Trump ha reiterado que estos operativos buscan “detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre regímenes que sostienen el narcotráfico en la región”, en referencia directa a Venezuela.

Este lunes, el propio Trump confirmó la destrucción de una “gran instalación” en la costa venezolana desde donde, según sus palabras, se organizaban envíos de drogas.

Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro”, declaró el mandatario. El gobierno estadounidense sostiene que Caracas utiliza la venta de petróleo y el envío de drogas para financiar actividades ilícitas y respaldar a organizaciones terroristas.

Desde el inicio de la intensificación de estas operaciones, más de un centenar de personas han muerto en al menos 29 ataques conocidos contra barcos sospechosos de narcotráfico. El gobierno estadounidense ha defendido la legitimidad de sus acciones, argumentando que todas las operaciones se fundamentan en inteligencia precisa y que la prioridad es neutralizar las amenazas antes de que alcancen territorio norteamericano.

Además de los ataques directos, Estados Unidos ha reforzado la vigilancia e interdicción de buques petroleros sancionados que operan en el Caribe y el Atlántico, confiscando al menos dos embarcaciones vinculadas al comercio de crudo venezolano. El objetivo es asfixiar económicamente a quienes, desde la perspectiva de Washington, facilitan el narcotráfico y la inestabilidad regional.

La estrategia de presión integral, que combina acciones militares, sanciones económicas y confiscación de activos, está orientada a desarticular las redes criminales que operan desde América Latina hacia Estados Unidos y Europa.

El Comando Sur subrayó que continuará ejecutando operaciones para garantizar la seguridad regional y evitar que las organizaciones designadas como terroristas utilicen el océano Pacífico y el Caribe como corredores seguros para sus actividades ilícitas.

