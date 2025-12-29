Estados Unidos

El mayor comedor social de Long Island distribuye alimentos para mascotas entre familias vulnerables

La iniciativa contempla la entrega gratuita de suministros destinados a animales de compañía y fue implementada con apoyo de la sociedad local protectora de animales, con la meta de prolongarla después de las fiestas

La sede de la Mary
La sede de la Mary Brennan INN en Hempstead, donde se puso en marcha un programa piloto de distribución gratuita de alimentos para mascotas en colaboración con la Nassau County SPCA, dirigido a familias que atraviesan inseguridad alimentaria.

El mayor comedor social de Long Island ha comenzado a distribuir alimentos enlatados para mascotas entre las familias con dificultades económicas que acuden en busca de ayuda, en un esfuerzo por extender su asistencia no solo a las personas sino también a sus animales de compañía.

La iniciativa, impulsada por la Mary Brennan INN de Hempstead en colaboración con la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) de Nassau County, busca ofrecer alivio tanto a los residentes afectados por la inseguridad alimentaria como a sus mascotas, y los organizadores manifestaron el objetivo de ampliar el programa más allá de la temporada navideña.

Según datos recopilados por Feeding America, más de 175.000 personas en los condados de Nassau y Suffolk enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, una cifra que ilustra la magnitud del desafío en la región.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, el ejecutivo del condado, Bruce Blakeman, destacó que unas 100 familias ya recibieron alimentos y suministros no perecederos para mascotas desde noviembre. Blakeman señaló que el programa es consecuencia directa de la creciente demanda de asistencia, tanto para las personas como para las mascotas: “Hemos avanzado mucho en materia de inseguridad alimentaria, y muchas personas con mascotas también tienen problemas para alimentarlas. Esta época del año debería ser la más maravillosa”, afirmó.

Voluntarias preparan alimentos en las
Voluntarias preparan alimentos en las instalaciones de la Mary Brennan INN, uno de los mayores comedores sociales de Long Island, que ahora extiende su apoyo a las mascotas de las familias vulnerables.

Dana Lopez, portavoz de la Mary Brennan INN, expresó el entusiasmo del centro tras haber sido contactados por la SPCA del condado de Nassau para coordinar la entrega gratuita de comida para mascotas a los usuarios habituales que sufren inseguridad alimentaria. Según López: “Estamos muy contentos de que la Nassau County SPCA nos haya dado la oportunidad de proporcionar alimentos gratuitos para mascotas a los huéspedes a quienes ya ayudamos y que atraviesan inseguridad alimentaria”.

Este proyecto representa la primera iniciativa de este tipo en el condado, según subrayaron los organizadores, quienes aseguraron además que ningún programa similar existe actualmente en Suffolk County. El objetivo es mantener la provisión de estos recursos en el tiempo, no limitarla únicamente a las fiestas.

Afiche informativo de una despensa
Afiche informativo de una despensa de alimentos para mascotas impulsada por la Almost Home Humane Society, un modelo de asistencia que inspira iniciativas similares para garantizar el bienestar animal junto al apoyo a las personas.

Elaine Phillips, controladora del condado, remarcó la gravedad de la situación: “La inseguridad alimentaria es real y las mascotas sienten lo mismo”. Estas palabras fueron respaldadas por datos recientes difundidos por Feeding America, que muestran que cerca de 78.000 personas en Nassau County y otras 97.600 en el vecino Suffolk County padecen inseguridad alimentaria.

El refuerzo de estos servicios llega tras la declaración de estado de emergencia hecha por Blakeman el mes pasado, como consecuencia de la interrupción en los fondos federales del programa SNAP durante el cierre del gobierno federal. En ese contexto, el condado dispuso 50.000 dólares por semana para Island Harvest y Long Island Cares, las dos mayores organizaciones de ayuda alimentaria de la región, hasta que la asistencia federal se restableciera por completo.

