Trump designó al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EEUU para Groenlandia

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo por la noche la designación del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, el territorio semiautónomo de Dinamarca sobre el que el mandatario insiste en que Washington necesita asumir control por razones de seguridad nacional.

“Jeff entiende cuán esencial es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país para la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo”, expresó Trump al comunicar la designación. El cargo, según precisó el propio Landry, se desempeñará de manera voluntaria.

La decisión reactiva un tema sensible en la política exterior estadounidense. Durante su transición presidencial y en los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca, Trump reiteró públicamente su intención de que Estados Unidos ejerza jurisdicción sobre Groenlandia, una isla estratégica en el Ártico, rica en minerales y clave para el despliegue militar y el control de rutas emergentes. En varias ocasiones, el mandatario no descartó el uso de la fuerza militar para tomar control del territorio, pese a que Dinamarca es aliada de Estados Unidos en la OTAN.

El asunto había perdido centralidad en la agenda mediática en los últimos meses, pero volvió a cobrar relevancia en agosto, cuando autoridades danesas convocaron al embajador estadounidense tras un reporte que indicó que al menos tres personas con vínculos con Trump realizaron operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia. Copenhague consideró esas acciones como una injerencia inaceptable en asuntos internos del territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo por la noche la designación del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia (REUTERS)

A comienzos de este año, el vicepresidente JD Vance visitó una base militar estadounidense remota en la isla y acusó a Dinamarca de invertir de manera insuficiente en la región. Sus declaraciones profundizaron la tensión diplomática y reforzaron la postura de la administración Trump sobre la necesidad de un mayor involucramiento directo de Washington en el Ártico.

Trump sostuvo en reiteradas oportunidades que Groenlandia resulta crucial para la seguridad de Estados Unidos, tanto por su ubicación estratégica como por su potencial económico. Aun así, Dinamarca y las autoridades de Groenlandia rechazaron de forma categórica cualquier posibilidad de venta del territorio.

Landry asumió como gobernador de Luisiana en enero de 2024 y su mandato se extiende hasta enero de 2028. Tras el anuncio presidencial, el funcionario agradeció públicamente la designación. “Es un honor servirle en esta posición voluntaria para lograr que Groenlandia sea parte de Estados Unidos”, escribió en la red social X. En el mismo mensaje, subrayó: “Esto no afecta de ninguna manera mi cargo como gobernador de Luisiana”.

Desde Europa, la reacción oficial fue cautelosa. La Embajada de Dinamarca en Washington no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el nombramiento de Landry. No obstante, las autoridades danesas ya expresaron en otras oportunidades su rechazo frontal a la postura estadounidense sobre Groenlandia.

Las fuerzas militares danesas participan en un ejercicio con cientos de soldados de varios miembros europeos de la OTAN en el océano Ártico, en Nuuk, Groenlandia, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, archivo)

En un informe publicado a comienzos de este mes, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca advirtió que Estados Unidos utiliza su poder económico para “imponer su voluntad” y “amenazar” con el uso de la fuerza militar tanto a adversarios como a países aliados. El organismo sostuvo que una mayor asertividad de Washington bajo la administración Trump se da en paralelo a los esfuerzos de China y Rusia por reducir la influencia occidental, en especial la estadounidense.

“El creciente valor estratégico del Ártico se vincula con la intensificación del conflicto entre Rusia y Occidente, y el mayor foco de seguridad y estrategia de Estados Unidos en la región acelerará aún más estos desarrollos”, señaló el informe en su evaluación anual.

La presión estadounidense sobre Groenlandia también genera resistencia fuera de Dinamarca. Rusia y amplios sectores de Europa manifestaron su oposición a cualquier intento de Washington por modificar el estatus del territorio. Para Moscú, el fortalecimiento de la presencia estadounidense en el Ártico altera el equilibrio estratégico en una región cada vez más disputada.

(Con información de Associated Press)