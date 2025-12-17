Estados Unidos desplegó personal militar en una base estratégica de la costa de Ecuador para combatir el narcotráfico

U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem tours Eloy Alfaro Air Base accompanied by Ecuador’s President Daniel Noboa, November 5, 2025, in Manta, Ecuador (REUTERS/Alex Brandon/Archivo)

Estados Unidos confirmó este miércoles el despliegue temporal de personal de su Fuerza Aérea en Manta para una operación conjunta con el Ejército de Ecuador destinada a combatir el narcoterrorismo en la región.

El operativo se realiza bajo acuerdos de cooperación en materia de seguridad y marca el regreso de militares estadounidenses a una base ecuatoriana que funcionó como punto estratégico hasta 2009.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que el contingente ya se encuentra en la base aérea de Manta, ubicada en la provincia costera de Manabí, sobre el océano Pacífico.

Según la representación diplomática, se trata de una misión de duración limitada que forma parte de una estrategia bilateral de seguridad de largo plazo.

“Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana”, señaló la delegación estadounidense en un mensaje difundido en la red social X.

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que la misión tiene como objetivo reforzar las capacidades de las fuerzas armadas ecuatorianas frente a lo que describen como “narcoterrorismo”.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador

“La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas”, afirmó la Embajada, que añadió que el despliegue busca “proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos”.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respaldó la operación y subrayó su alcance operativo. En un mensaje difundido también en X, el mandatario afirmó que “con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”.

Según Noboa, la misión permitirá “identificar y desarticular las rutas del narcotráfico” y enfrentar a los grupos criminales que operan en el país.

Días antes del anuncio oficial, aviones con material militar estadounidense arribaron a la base aérea de Manta, lo que anticipó el inicio del despliegue. El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la llegada de equipos, aunque aclaró que la información relacionada con operaciones de seguridad es de carácter reservado.

“Cuando sea el momento adecuado entregaremos algún detalle adicional”, señaló el ministerio, que precisó que la misión estará enfocada en el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades locales contra el narcotráfico.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respaldó la operación de EEUU en el país (REUTERS/Santiago Arcos/Archivo)

La ciudad de Manta ocupa una posición estratégica para las operaciones de control marítimo. Es uno de los principales puertos del país y el punto continental más cercano al archipiélago de Galápagos, una zona clave para las rutas del tráfico de drogas, pero también para el combate a la pesca ilegal y al tráfico de personas.

Estados Unidos operó desde esa base durante una década, hasta que en 2009 el entonces presidente izquierdista Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo que permitía la presencia militar extranjera.

El despliegue se produce un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en un referéndum la posibilidad de autorizar bases militares extranjeras en su territorio. El Gobierno de Noboa defendió durante la campaña la cooperación en materia de seguridad, aunque el resultado electoral obligó a limitar el alcance de este tipo de acuerdos.

Las autoridades ecuatorianas han insistido en que la operación en Manta no implica la instalación de una base permanente y se ajusta a la legislación nacional.

La llegada de militares estadounidenses también ocurre en un contexto de deterioro acelerado de la seguridad interna en Ecuador. El país atraviesa una escalada de violencia vinculada al avance de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lo que llevó a Noboa a declarar en enero de 2024 un “conflicto armado interno” y a catalogar a estas bandas como organizaciones terroristas.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, recorre la Base Aérea Eloy Alfaro junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (Archivo)

La operación en Manta coincide con un fortalecimiento de la presencia militar de Estados Unidos en América Latina. Washington ha cerrado acuerdos similares con países como Perú y Paraguay para realizar ejercicios conjuntos, tareas de entrenamiento y cooperación en seguridad. Al defender estos acuerdos, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo recientemente que “el problema más grave que tenemos en nuestro hemisferio son estas organizaciones terroristas transnacionales”, que, según afirmó, operan principalmente con fines económicos.

(Con información de EFE y Europa Press)