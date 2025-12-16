Estados Unidos arrestó a cinco personas acusadas de planear ataques con explosivos en California en Año Nuevo

FOTO DE ARCHIVO: La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, habla en una conferencia de prensa después del arresto en la investigación del atentado con bomba en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EEUU, el 4 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jessica Koscielniak/Foto de archivo)

Las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron este lunes el arresto de cinco personas acusadas de planear una serie de ataques con explosivos en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo. La fiscal general, Pam Bondi, afirmó que la operación evitó un “complot terrorista masivo” que habría tenido como objetivo varios puntos de los condados de Los Ángeles y Orange.

Según informó Bondi en una publicación en la red social X, los detenidos integrarían un grupo descrito por el Gobierno como “de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista”. De acuerdo con esa versión, el plan incluía explosiones coordinadas y ataques dirigidos contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Departamento de Justicia sostuvo que la investigación, desarrollada junto al FBI, permitió desarticular la operación antes de su ejecución. La fiscal general señaló que las detenciones se produjeron tras una vigilancia prolongada y la recopilación de pruebas que llevaron a intervenir en el momento previo a la fase final del supuesto complot.

El director del FBI, Kash Patel, informó por separado de la detención de un quinto sospechoso en Nueva Orleans. Según indicó, esta persona estaría vinculada al mismo grupo y planeaba un “ataque violento aparte”, lo que amplió el alcance geográfico del caso más allá de California.

En documentos judiciales presentados ante tribunales federales, las autoridades identificaron a los cuatro detenidos en California como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai. La acusación describe un plan denominado “Operación Sol de Medianoche”, que contemplaba la colocación simultánea de mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas el 31 de diciembre.

Las bombas, según la querella, estaban destinadas a dos empresas estadounidenses cuyos nombres no fueron revelados en los documentos. Las autoridades no detallaron el tipo exacto de explosivos, pero sí indicaron que se trataba de artefactos de fabricación casera.

Los miembros del grupo Turtle Island Liberation Front capturados

Como parte de los preparativos, los acusados habrían viajado el fin de semana al desierto de Mojave, en el sureste de California, para realizar pruebas de detonación. Fue allí donde agentes del FBI procedieron a los arrestos, tras considerar que el riesgo era inminente, según consta en los escritos judiciales.

El FBI atribuyó la planificación de los supuestos ataques a una organización llamada Turtle Island Liberation Front. De acuerdo con la investigación, el grupo también habría discutido acciones contra agentes y vehículos de ICE en los primeros meses del próximo año, con el objetivo explícito de causar víctimas y generar intimidación.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, vinculó el operativo a la estrategia de la administración de Donald Trump para “extinguir las amenazas terroristas de extrema izquierda” en el país. Sus declaraciones enmarcan el caso en un contexto político de creciente polarización y énfasis gubernamental en la seguridad interna.

En redes sociales asociadas al grupo, presuntamente administradas por Carroll, la organización se presenta como un movimiento de “liberación” que promueve la “descolonización y la soberanía”. En Instagram, donde la cuenta suma 862 seguidores y comenzó a publicar contenidos el pasado verano, aparecen mensajes contra el capitalismo, en apoyo a Palestina y críticos de las políticas migratorias de Trump.

Las autoridades no han informado aún si los detenidos enfrentan cargos formales por terrorismo ni cuál será el calendario judicial del caso. La investigación sigue abierta y el Departamento de Justicia no descarta nuevas imputaciones, mientras subraya que la intervención evitó un episodio de violencia de gran impacto en una de las fechas más concurridas del calendario estadounidense.