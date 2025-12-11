La pintura original de Star Wars se vende por una cifra récord en una subasta en Texas

La pintura original de Star Wars se vendió por USD 3,88 millones en una subasta en Dallas, marcando un récord para memorabilia de la saga. (Heritage Auctions)

La pintura original que presentó “Star Wars” al mundo y que se convirtió en el emblema visual de la saga, alcanzó un precio de 3,88 millones de dólares en una subasta celebrada en Dallas, Texas, estableciendo un nuevo récord para objetos de memorabilia de la franquicia y para cualquier obra de arte de cartel cinematográfico.

Este hito no solo refleja el valor de la pieza como objeto de colección, sino que también subraya su relevancia como artefacto cultural y parte de la historia estadounidense, de acuerdo con Charles Epting, director de consignaciones históricas y de cultura pop en Heritage Auctions.

El comprador, cuya identidad permanece reservada tras realizar la puja ganadora a través del sitio web de la casa de subastas, superó el récord anterior de la franquicia, que ostentaba el sable de luz de Darth Vader, vendido por 3,6 millones de dólares.

Además, la cifra obtenida por la pintura de Tom Jung sobrepasó ampliamente el máximo histórico para una obra de arte de cartel de cine, que hasta julio correspondía a la pieza de Bob Peak para Apocalypse Now, subastada por 687.500 dólares en la misma casa.

El cartel original de Star Wars debutó en mayo de 1977 y se convirtió en la primera imagen masiva de la galaxia creada por George Lucas. (Lucasfilm)

La obra, realizada en acrílico y aerógrafo por el artista y diseñador de carteles Tom Jung, debutó en anuncios de prensa el 13 de mayo de 1977, menos de dos semanas antes del estreno de la película dirigida por George Lucas. Posteriormente, la imagen se utilizó en vallas publicitarias, programas de cine y anuncios en revistas y periódicos, consolidándose como la primera visión masiva de la galaxia creada por Lucas. Epting explicó a The Associated Press “para la mayoría de Estados Unidos, esta fue la primera vez que vieron la galaxia muy, muy lejana”.

El productor de “Star Wars”, Gary Kurtz, conservó la pintura original, exhibiéndola primero en su oficina de San Rafael, California, y luego en su residencia, antes de legarla a su hija. La familia Kurtz decidió finalmente ponerla a la venta en la sede de Heritage Auctions en Dallas, donde la puja inicial se fijó en un millón de dólares.

La composición de la pintura muestra a Luke Skywalker alzando un sable de luz detrás de la princesa Leia, con Darth Vader dominando el fondo. En otro sector, un escuadrón de cazas X-wing inicia un ataque, mientras que Han Solo y Skywalker aparecen recibiendo medallas.

Star Wars se consolidó desde 1977 como una de las franquicias cinematográficas más exitosas e influyentes a nivel mundial. (Star Wars)

En la esquina inferior derecha figuran R2-D2 y C-3PO, personajes que, según Epting, se incorporaron en el último momento y no aparecen en las primeras reproducciones de la obra, sino que se añadieron cuando se produjo el cartel y la valla publicitaria, hacia junio o julio de 1977.

Epting destacó ante The Associated Press la evolución de la pieza: “se puede observar cómo iban decidiendo qué elementos incluir, qué querían representar y qué podía atraer al público”. Añadió que la pintura trasciende la categoría de memorabilia cinematográfica, ya que “es un artefacto cultural y parte de la historia de Estados Unidos”.

El vínculo emocional que los seguidores mantienen con la saga también explica el elevado precio alcanzado: “cualquiera que haya visto estas películas o su material promocional, al ver esta imagen, siente que el corazón se le acelera”.

Desde su estreno en 1977, “Star Wars” se ha consolidado como una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, con una legión de seguidores globales y una influencia que se extiende a secuelas, precuelas, libros, series y otros productos derivados.