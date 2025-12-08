La tormenta invernal obligó a una ciudad de Virginia a extender el plazo para el pago de impuestos

La tormenta invernal en Lynchburg obliga a extender el plazo para el pago del impuesto sobre bienes personales hasta el 9 de diciembre. (Photo by Angela Weiss / AFP)

La intensa tormenta invernal que afecta a Lynchburg, en el estado de Virginia, ha obligado a las autoridades locales a extender por un día el plazo para el pago del impuesto sobre bienes personales, una medida que impactó a miles de residentes.

La decisión responde al cierre de todas las oficinas municipales el lunes, cuando se esperaba una acumulación de entre 10 y 15 centímetros de nieve en la ciudad, según el informe oficial citado por Newsweek.

La nueva fecha límite para cumplir con la obligación fiscal pasó del 8 al 9 de diciembre, mientras los equipos de emergencia y Obras Públicas trabajan para mitigar los efectos del temporal y mantener la seguridad de la población.

Un evento en el aeropuerto de la ciudad fue cancelado debido a la acumulación de nieve

El Aeropuerto Regional de Lynchburg cancela el evento 'Papá Noel en el Aeropuerto' debido a las condiciones climáticas extremas. (REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo)

En el contexto de la tormenta, el Aeropuerto Regional de Lynchburg canceló el evento “Papá Noel en el Aeropuerto”, y el Ejército de Salvación amplió el horario de su centro de calentamiento para acoger a personas y familias sin refugio durante el pico de la nevada, según informó el medio el lunes por la tarde.

Además, la ciudad informó que las ventanillas de caja reabrirán el martes a las 8:30 horas (hora local), coincidiendo con la nueva fecha de vencimiento para los pagos de impuestos.

Las autoridades insisten en que los residentes utilicen las opciones de pago en línea, en quioscos o a través del buzón del Ayuntamiento ubicado en la calle 10, para evitar desplazamientos innecesarios.

El impacto de la tormenta se extendió más allá de las oficinas fiscales

La Biblioteca Pública, el Museo y los Centros Vecinales de Lynchburg cierran temporalmente por la tormenta invernal que afecta a la ciudad. (Photo by Kena Betancur / AFP)

De acuerdo con la información publicada por el medio Newsweek, tanto las sucursales de la Biblioteca Pública de Lynchburg como el Museo y Centro de Visitantes, los Centros Vecinales gestionados por Parques y Recreación, el Centro Miller y el Centro de Conveniencia Concord Turnpike permanecieron cerrados durante la jornada.

Los equipos de Obras Públicas se movilizaron para limpiar y tratar las principales arterias viales, manteniendo la recolección de basura hasta que las condiciones lo permitan.

Las autoridades emitieron una advertencia de tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional emite alerta de tormenta invernal y recomienda evitar viajes y extremar precauciones al conducir en Lynchburg. (Associated Press/Kiichiro Sato)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Blacksburg, responsable de los pronósticos para Lynchburg, emitió una alerta de tormenta invernal en la que recomendó: “Se aconseja retrasar cualquier viaje si es posible. Si es absolutamente necesario, conduzca con extrema precaución y esté preparado para cambios repentinos de visibilidad”.

La advertencia incluyó recomendaciones específicas para la conducción, como mantener distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y asegurarse de que los automóviles estén preparados para el invierno.

El paso de la tormenta en el Atlántico Medio ya ha causado el cierre de escuelas y retrasos en los servicios de traslado

La tormenta invernal que azota la región del Atlántico Medio ya había provocado el cierre de cientos de escuelas la semana anterior y, hasta el lunes por la tarde, se mantenían vigentes alertas y avisos de clima invernal en gran parte de Virginia, incluyendo Lynchburg, según Newsweek.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia continúan monitoreando la evolución del clima y recomiendan a la población evitar los desplazamientos salvo en casos imprescindibles, además de mantenerse informados a través de las alertas de Lynchburg y tomar precauciones para proteger tanto a los residentes como a sus mascotas durante el periodo de bajas temperaturas.