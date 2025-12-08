Despidieron a una empleada de famosa cafetería tras insultos racistas a una pareja de clientes

La famosa cadena de roles de canela aseguró que despidió a la empleada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una empleada de la cadena Cinnabon en Wisconsin fue despedida de manera inmediata tras la difusión de un video viral en el que insulta con expresiones racistas a una pareja de clientes. El incidente, ocurrido en la tienda ubicada en el centro comercial Bay Park Square en Ashwaubenon, suburbio de Green Bay, generó una rápida reacción de la empresa y se viralizó en redes sociales

El incidente en la tienda

El viernes anterior al 7 de diciembre de 2025, una empleada de Cinnabon fue grabada mientras profería insultos racistas, incluyendo el uso de la palabra N, contra una pareja de clientes. El video, publicado inicialmente en TikTok, muestra a la trabajadora, identificada como una mujer blanca, gritando desde detrás del mostrador y dirigiéndose a la pareja, descrita en una campaña de recaudación como “pareja negra, somalí y musulmana”. En la grabación, la empleada afirma: “Soy racista y se lo diré al mundo entero. No seas irrespetuoso”.

La persona que subió el video relató que el conflicto comenzó cuando solicitó más caramelo en su rollo de canela. La empleada respondió con un comentario despectivo hacia el hiyab de la clienta: “Podrías verme apretándolo a través de ese pañuelo de bruja que llevas en la parte superior de tu cabeza (básicamente refiriéndome a mi hiyab...)”. El video también muestra a la trabajadora haciendo gestos obscenos y amenazando con arrojar agua a la persona que grababa.

Reacción de Cinnabon y medidas tomadas

Cinnabon es una franquicia de postres que se especializa en roles de canela. (AP Foto/Terry Chea)

Tras la difusión del video y la creciente indignación en redes sociales, Cinnabon emitió un comunicado oficial en el que calificó las imágenes como “profundamente preocupantes”. Un portavoz de la empresa declaró: “Sus acciones y declaraciones son completamente inaceptables y de ninguna manera reflejan los valores de Cinnabon, nuestras franquicias o el ambiente acogedor que esperamos para cada cliente y miembro del equipo”. La compañía confirmó que la empleada fue “inmediatamente despedida” por el propietario de la franquicia y reiteró su compromiso con el respeto y la amabilidad hacia todos los clientes.

Cinnabon precisó que el incidente ocurrió en un local operado de manera independiente y subrayó que la identidad de la trabajadora no sería revelada. La empresa también aseguró que continuará trabajando para garantizar un ambiente inclusivo en todas sus tiendas.

Identidad y contexto de las partes involucradas

La pareja afectada fue descrita en las campañas de recaudación como “afrodescendiente, somalí y musulmana”. Según CBS News, la clienta y su esposo se encontraban en el centro comercial tomando un descanso de sus compras cuando ocurrió el altercado. La empleada, cuya identidad no ha sido divulgada, fue grabada mientras insultaba y hacía gestos ofensivos. Tanto la trabajadora como la pareja no han sido identificados públicamente.

La empresa dejó claro que la actitud de la empleada no refleja los valores de su marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones en redes sociales y campañas de recaudación

La difusión del video en TikTok y otras plataformas provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios condenaron el comportamiento de la empleada y exigieron medidas por parte de la empresa. Paralelamente, se organizaron campañas de recaudación en línea para ambas partes. Una iniciativa destinada a apoyar a la pareja afectada los describió como “traumatizados” por el incidente.

Por otro lado, una campaña separada, supuestamente creada para beneficiar a la empleada despedida, recaudó casi $100.000 hasta la noche del domingo, de acuerdo con NBC News. CBS News añade que esta recaudación se realizó en la misma plataforma cristiana de crowdfunding donde anteriormente se habían reunido cientos de miles de dólares para una mujer de Minnesota involucrada en un caso similar de insultos racistas.