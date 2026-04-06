Fan Tan, el callejón más angosto de Canadá que esconde un sinfín de misterios

El Callejón Fan Tan es la calle comercial más angosta de Canadá, con solo 90 centímetros en su punto más estrecho (Wikipedia)

En el corazón de Victoria, en la Columbia Británica, el Callejón Fan Tan se distingue como uno de los pasajes comerciales más estrechos del país, ubicado en el núcleo del barrio chino más antiguo de Canadá. Este corredor de ladrillo cuenta con apenas 90 centímetros de ancho en su punto más angosto, siendo todo un récord.

Según Atlas Obscura, el Callejón Fan Tan ha experimentado profundas transformaciones desde el siglo XIX, con la llegada masiva de inmigrantes chinos durante la fiebre del oro en Columbia Británica. Fue reconocido internacionalmente tanto por sus características estructurales como por mostrar cómo la comunidad china transformó un espacio inicialmente marginal.

Datos de la oficina oficial de turismo de Victoria señalan que figura entre los destinos más concurridos: cada año, miles de personas interesadas en su pasado visitan el lugar y recorren sus tiendas.

Actualmente, es un pasaje de ladrillo con puertas rojas, ventanas pequeñas y techos bajos, que transporta a los visitantes a una época marcada por apuestas, comercio y migración. En su interior, boutiques, galerías de arte y pequeños negocios mantienen visible la herencia asiática de la ciudad, lo que lo integra a los principales recorridos oficiales de turismo en Victoria.

Historia y transformación

El origen del Callejón Fan Tan se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, periodo en el que miles de inmigrantes chinos llegaron a Victoria durante la fiebre del oro en Columbia Británica. De acuerdo con Atlas Obscura, el nombre del pasaje proviene del popular juego de apuestas Fan Tan, frecuentado por esta comunidad.

Durante sus primeras décadas, el callejón funcionaba como centro social y comercial para los inmigrantes, además de albergar casas de juego y fumaderos de opio, prácticas comunes en esa época. Esta dinámica imprimió al lugar un carácter marcado tanto por la vida comunitaria china como por actividades consideradas ilícitas en ese entonces.

El pasaje destaca por su arquitectura tradicional, puertas rojas y ventanas pequeñas que recuerdan el pasado asiático (Wikipedia)

Para 1920, la población china de Victoria comenzó a dispersarse hacia otros sectores y disminuyó su número, lo que provocó una transformación gradual del callejón. Su rol como símbolo central del barrio chino y su arquitectura única, sin embargo, continuaron atrayendo la atención de residentes y turistas.

Con el tiempo, el callejón dejó de estar ligado a las apuestas y se abrió al flujo turístico y cultural. La restauración de sus estructuras y la llegada de nuevos comercios le valieron reconocimiento internacional. Su singularidad lo hizo aparecer en guías urbanas y en reportajes sobre curiosidades arquitectónicas en el mundo.

Hoy en día, su esencia histórica se mantiene, pero ofrece una experiencia adaptada al presente: es posible recorrer murales coloridos, ingresar a tiendas que ofrecen desde ropa hasta joyería y degustar productos asiáticos en cafeterías tradicionales.

Un símbolo de la herencia asiática en Canadá

El Callejón Fan Tan trasciende lo estrictamente espacial y fue parte central de la historia migratoria de Canadá. El barrio chino de Victoria, cuyo eje es este pasaje, se reconoce como el más antiguo del país y uno de los más antiguos de América del Norte.

Según la oficina oficial de turismo de Victoria, cada año llegan turistas para recorrer sus cien metros de extensión, fotografiar sus muros y descubrir negocios ocultos entre sus paredes. La interacción sostenida entre la historia y el comercio convierte al callejón en un ejemplo relevante de revitalización urbana y de integración cultural.

El sitio turístico oficial de Victoria indica: “Caminar por el Callejón Fan Tan es recorrer un fragmento vivo de la historia urbana canadiense”. Las puertas rojas y detalles arquitectónicos originales remarcan que allí coexisten pasado y presente.

El pasaje también fue escenario de filmaciones, como Bird on a Wire (1990), lo que contribuyó a que su notoriedad creciera a nivel nacional e internacional.

El barrio chino de Victoria, eje del Callejón Fan Tan, es reconocido como el más antiguo de Canadá y uno de los más antiguos de América del Norte (Wikipedia)

Turismo, récords y reconocimiento internacional

El callejón sostiene su atractivo más allá del aspecto arquitectónico. Posee el récord de ser la calle comercial más angosta de Canadá y figura junto a pasajes de Europa en listados internacionales de sitios urbanos peculiares.

Atlas Obscura señala que la vía, con apenas 90 centímetros de ancho, alberga una dinámica vida comercial donde locales y turistas exploran tiendas de música, zapatos y artesanías orientales. Esta diversidad refuerza el valor turístico del espacio y su importancia en las rutas por Victoria.

El reconocimiento internacional del callejón está ligado, en parte, a la capacidad de la comunidad china para preservar y resignificar su patrimonio. La convivencia de pequeños negocios y espacios culturales refleja la vitalidad de este barrio y su adaptación a los cambios, sin perder su identidad.