Esto recomiendan los expertos para proteger a las mascotas durante los días más fríos

El auge de la ropa de invierno para perros ha transformado la manera en que los dueños protegen a sus mascotas durante los meses más fríos. En ciudades de Estados Unidos y Canadá, la tendencia de vestir a los animales de compañía no solo responde a motivos estéticos, sino que, según expertos consultados por The Washington Post, resulta fundamental para el bienestar de muchos perros ante el descenso de las temperaturas.

El mercado global de ropa para mascotas alcanzó los USD 5.560 millones el año pasado, reflejando una preocupación creciente por la protección animal frente al frío.

¿Por qué proteger a las mascotas del frío?

La domesticación y evolución de los perros ha provocado que muchas razas pierdan la protección natural que ofrecía su pelaje original. Nancy Kay, veterinaria y autora de “Speaking for Spot”, explicó a The Washington Post que “una idea común es que los perros, por tener pelo, no sufren con el frío, pero eso no es cierto en absoluto”.

El clima, la raza, la edad, el tamaño y la salud son factores determinantes para evaluar la necesidad de protección adicional. Lori Bierbrier, directora médica de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, advirtió que los perros pueden desarrollar hipotermia si permanecen expuestos a bajas temperaturas: “Si para ti hace demasiado frío, también lo es para tu mascota”.

¿Qué mascotas necesitan más protección?

No todos los perros requieren el mismo nivel de abrigo. Las razas árticas, como los huskies siberianos, malamutes o samoyedos, están adaptadas a la nieve y suelen prescindir de ropa extra. En cambio, razas pequeñas, de pelo corto o con extremidades delgadas, como los whippets o los chihuahuas, son especialmente vulnerables.

Kay subrayó que los perros de menor tamaño tienen más dificultades para regular su temperatura corporal y deberían usar capas cálidas y botas para perros, sobre todo en lugares donde el termómetro baja de 0℃ (32℉). La edad y el estado de salud también influyen: animales mayores o con enfermedades crónicas requieren mayor atención y abrigo. Incluso en climas templados, los perros pueden sentir frío, manifestando señales como temblores o rechazo a salir a pasear.

Ropa y accesorios: moda y función

La popularidad de la ropa de invierno para perros ha generado una oferta variada de abrigos, suéteres y botas, con marcas humanas lanzando líneas para mascotas y dueños que buscan combinar estilos. Mara Peverini, residente de Michigan, relató a The Washington Post que su chihuahua Layla puede disfrutar de la nieve durante una hora si está bien abrigada, pero se niega a caminar si no lleva suficiente ropa.

Otros dueños, como Danira Kucevic en California o Alvaro Millan en San Jose, han comprobado que sus perros se sienten más cómodos y activos con prendas adecuadas. Sin embargo, Kay recomendó a los propietarios preguntarse si visten a sus perros por necesidad o por moda: “Algunos lo hacen más como una declaración de estilo que por otra cosa”.

El ajuste de la ropa es clave. Bierbrier aconsejó elegir prendas impermeables que no limiten el movimiento, la visión ni la respiración del animal. Las botas, aunque a veces rechazadas por los perros, protegen las patas del frío, la sal y los productos químicos. El entrenamiento gradual ayuda a que los animales se adapten a los accesorios, según la entrenadora Sassafras Patterdale, quien sugirió introducir la ropa poco a poco y asociarla con experiencias positivas.

Riesgos y precauciones en invierno

El invierno implica riesgos específicos para las mascotas. La hipotermia en perros puede aparecer cuando la temperatura corporal baja de 37℃ (98℉), con síntomas como reflejos lentos, alteraciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria, y, en casos graves, puede ser mortal si no se trata. La congelación afecta principalmente a las patas, orejas y cola, sobre todo si el animal está mojado.

La sal y los productos químicos usados para derretir el hielo pueden irritar o quemar las almohadillas de las patas, e incluso provocar intoxicaciones si el animal se lame. El uso de botas, la limpieza de las patas tras los paseos y la aplicación de bálsamos específicos ayudan a prevenir estos problemas.

El anticongelante, presente en garajes y calles, representa otro peligro: una mínima cantidad puede causar insuficiencia renal y la muerte. Paige Andersen, vicepresidenta de la American Animal Hospital Association, advirtió que el etilenglicol, componente del anticongelante, resulta atractivo para los perros por su sabor dulce, por lo que es fundamental evitar el contacto.

Actividades recomendadas y alternativas en interiores

El frío no debe limitar por completo la actividad de los perros. Algunas razas disfrutan de deportes de invierno como el skijoring (esquí de fondo con perros), el canicross (correr con el perro tirando del dueño) o las caminatas con raquetas de nieve. Mantener el pelaje en buen estado, sin recortes excesivos ni enredos, ayuda a conservar el calor.

No obstante, en días de frío extremo, las actividades en interiores cobran protagonismo. Ally Judkins, de Vermont, entretiene a sus nueve perros y cuatro gatos con juegos de olfato, rompecabezas, pistas de carreras y juguetes rellenos de comida congelada. Los expertos recomiendan juegos de búsqueda, entrenamiento de obediencia y ejercicios mentales para mantener a las mascotas activas y estimuladas dentro de casa.

Consejos para otras mascotas y emergencias

Las precauciones invernales no se limitan a los perros. Los reptiles necesitan fuentes de calor alternativas ante posibles cortes de energía, mientras que las aves pueden verse afectadas por los humos de chimeneas y generadores, por lo que requieren buena ventilación. El ganado debe permanecer en zonas secas para evitar grietas en las pezuñas, y se recomienda aumentar la cantidad o frecuencia de la alimentación, ya que consumen más calorías en invierno.

Todos los animales deben estar identificados con microchip, ya que la nieve y el hielo pueden desorientarlos y dificultar su regreso a casa. Michael Bailey, presidente de la American Veterinary Medical Association, aconsejó preparar un kit de emergencia con comida, agua y medicación para las mascotas, anticipándose a tormentas o cortes de suministro.