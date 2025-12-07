Estados Unidos

Esto dice la ley de Florida que prohíbe que los niños tengan cuentas en redes sociales

El fallo judicial abre un nuevo escenario de debate sobre la intervención estatal y la protección de la infancia digital

La ley de redes sociales
La ley de redes sociales en Florida tiene luz verde para aplicarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley HB 3 de Florida, que restringe el acceso de menores a redes sociales, ha entrado en vigor tras la decisión de un tribunal federal de apelaciones que levantó la orden judicial que la bloqueaba. El fallo, emitido por el 11º Circuito de Apelaciones, permite al estado aplicar la normativa mientras continúa la disputa legal, en medio de un intenso debate sobre la protección de los menores en internet y los límites de la intervención estatal.

Detalles de la ley HB 3 y su entrada en vigor

La ley HB 3, firmada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de 2024, prohíbe que menores de 14 años creen cuentas en determinadas plataformas de redes sociales y exige el consentimiento de los padres para que adolescentes de 14 y 15 años puedan abrirlas. Aunque la normativa no menciona explícitamente las plataformas afectadas, documentos judiciales citados por CBS News y Fox News indican que podrían incluir Instagram, Snapchat, Facebook y YouTube, entre otras que emplean funciones consideradas adictivas, como el scroll infinito, la reproducción automática y las notificaciones push.

La entrada en vigor de la ley se produce después de que una orden judicial la mantuviera suspendida desde su aprobación, a la espera de la resolución de una demanda presentada por asociaciones tecnológicas. El levantamiento de la suspensión, decidido a finales de noviembre, permite a Florida comenzar a aplicar las restricciones de inmediato, mientras el litigio sigue su curso.

La ley prohíbe que niños
La ley prohíbe que niños menores de 14 años tengan redes sociales debido al contenido no regulado dentro de ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ha pasado con la ley que prohíbe las redes sociales?

El recorrido judicial de la HB 3 ha estado marcado por la controversia. En junio, el juez federal Mark Walker había emitido una orden preliminar que bloqueaba la aplicación de la ley, argumentando que probablemente violaba la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, la reciente decisión del tribunal de apelaciones, adoptada por dos votos contra uno, revierte esa medida y da luz verde a la aplicación temporal de la ley.

La mayoría del panel, integrada por las juezas Elizabeth Branch y Barbara Lagoa, sostuvo que la ley no bloquea el acceso de los menores a las redes sociales en general, sino que limita la creación de cuentas en plataformas con características adictivas y con alto uso entre niños y adolescentes. Branch argumentó en su opinión que la normativa es “neutral en contenido” y que la justificación legislativa no está relacionada con la supresión de discursos o puntos de vista específicos.

En contraste, la jueza Robin Rosenbaum, en su voto disidente, calificó la ley de “manifiestamente inconstitucional” y advirtió que su alcance afecta no solo a los menores, sino también a los adultos, quienes deberán someterse a verificaciones de edad para acceder a las plataformas cubiertas. Rosenbaum subrayó que la ley regula la expresión de todos los usuarios y podría enfriar la libertad de expresión en asuntos personales, políticos, religiosos y familiares, lo que, a su juicio, atenta contra el espíritu de la Primera Enmienda.

De acuerdo con los expertos,
De acuerdo con los expertos, el uso excesivo de dispositivos afecta el desarrollo cognitivo y el ciclo de sueño de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argumentos a favor de la ley: protección de menores y salud mental

Los defensores de la HB 3 sostienen que la medida es necesaria para proteger la salud mental de los menores frente a los riesgos asociados al uso de redes sociales. Según NBC News y Fox News, los promotores de la ley argumentan que el uso de estas plataformas contribuye a la depresión, la ansiedad y el acoso entre adolescentes. El entonces presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner, citado por Tallahassee Democrat, afirmó que las funciones adictivas de las redes sociales han tenido un “efecto devastador” en la salud mental infantil.

El profesor Mark Kaplan, de la Universidad de California en Los Ángeles, especializado en salud mental juvenil, explicó a Fox News: “Existe un impacto de las redes sociales en el bienestar de los niños. Hablamos de depresión, síntomas depresivos, suicidio y autolesiones en menores”.

Desde el ámbito académico, el profesor de psicología David Bjorklund, de la Florida Atlantic University, declaró a NBC News: “Creo que el hecho de que los padres sepan a qué se exponen sus hijos y tengan cierto control sobre ello es positivo”. Bjorklund añadió que la adicción a las redes sociales responde a la necesidad de interacción social de los adolescentes y que el uso excesivo puede interferir con el sueño y el desarrollo cognitivo y social.

Algunos padres, como Nancy Fry, valoran que la ley establezca límites: “Agradezco que esta legislación ponga barreras, porque no todos los niños tienen un adulto en su vida que sea experto en tecnología o entienda lo que ocurre en internet”, comentó Fry a NBC News.

Los argumentos en contra manifiestan
Los argumentos en contra manifiestan que esta prohibición atenta contra la libertad de expresión de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas y argumentos en contra: derechos de los padres y libertad de expresión

Las críticas a la HB 3 se centran en la posible vulneración de derechos fundamentales y en la interferencia con la autoridad parental. Asociaciones tecnológicas como NetChoice y la Computer & Communications Industry Association, que agrupan a empresas como Google, Meta y Snap Inc., han presentado demandas argumentando que la ley viola la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

Paul Taske, codirector del NetChoice Litigation Center, expresó en un comunicado recogido por Tallahassee Democrat: “El régimen de censura de Florida no solo viola los derechos de libertad de expresión de sus ciudadanos, sino que también hace que todos los usuarios, especialmente los menores, estén menos seguros”.

Perspectivas de expertos, padres y empresas tecnológicas

Algunos padres esperan que la ley obligue a las empresas tecnológicas a reforzar la protección de los menores. Fry expresó su deseo de que las compañías “hagan más para proteger a los niños”. Mientras tanto, las plataformas han implementado medidas voluntarias, como cuentas especiales para adolescentes y herramientas de inteligencia artificial para detectar usuarios menores de edad.

Aunque la ley HB 3 ya puede aplicarse, la batalla legal continúa. El fallo del tribunal de apelaciones es temporal y no resuelve el fondo del litigio, que sigue su curso en los tribunales federales. Las asociaciones tecnológicas han anunciado que explorarán todas las opciones disponibles para impugnar la normativa y defender la libertad de comunicación en línea de los floridanos. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la decisión judicial y reiteró que la ley “es ahora la ley del estado y será aplicada”.

