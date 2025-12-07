Estados Unidos

Confirman 14 casos de enfermedad del legionario vinculados a gimnasio en Florida

La investigación sobre la legionelosis en Ocoee ha generado preocupación local y medidas inéditas en instalaciones deportivas

Los casos de legionelosis se
Los casos de legionelosis se han incrementado en un condado de Florida. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un brote de enfermedad del legionario o legionelosis vinculado a un gimnasio en Ocoee, en el área de Orlando, ha elevado a 14 el número de casos confirmados en el condado de Orange, marcando el mayor registro en una década en Florida. Según el Departamento de Salud de Florida, la investigación se centra en un gimnasio identificado por medios locales como Crunch Fitness, que ha implementado cierres parciales y pruebas en sus sistemas de piscina y spa como medida preventiva. El brote ha impulsado el total anual de casos en el condado a 82, la cifra más alta registrada en el estado.

El brote en cifras y la respuesta oficial

El Departamento de Salud de Florida confirmó, en comunicación con el senador estatal Carlos Guillermo Smith, que el brote está relacionado con la exposición en un gimnasio, aunque no especificó el nombre de la instalación. Newsweek y ABC News informaron que Crunch Fitness en Ocoee ha colaborado con las autoridades, cerrando áreas específicas y realizando pruebas en duchas, calentadores, fuentes y lavabos.

Hasta el momento, todas las muestras analizadas han resultado negativas para la bacteria Legionella, pero el gimnasio mantiene las restricciones y la vigilancia mientras continúan las investigaciones. El brote ha generado preocupación entre los usuarios y la comunidad local, ya que representa el mayor número de casos en una década en Florida.

La grave infección puede ser
La grave infección puede ser confundida inicialmente con una gripe común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según USA Today, el estado ha reportado 665 casos de legionelosis en 2025, con 72 confirmados solo en noviembre. El Departamento de Salud ha reiterado que la información epidemiológica es confidencial y que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger la salud pública.

Qué es la enfermedad del legionario y cómo se transmite

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que se encuentra de manera natural en ambientes de agua dulce, pero prolifera en sistemas de agua caliente y en temperaturas elevadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La transmisión ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados, como los que se generan en duchas, spas, piscinas climatizadas y torres de enfriamiento de sistemas de aire acondicionado.

A diferencia de otras enfermedades respiratorias, la enfermedad del legionario no se transmite de persona a persona. El contagio suele producirse cuando las personas inhalan pequeñas gotas de agua que contienen la bacteria. Además, la Legionella puede causar una variante más leve conocida como fiebre de Pontiac, que generalmente se resuelve sin tratamiento. Los CDC estiman que aproximadamente el 90% de los brotes podrían evitarse con una gestión adecuada de los sistemas de agua, incluyendo el mantenimiento de jacuzzis, sistemas de plomería y torres de enfriamiento.

La enfermedad puede tornarse mortal
La enfermedad puede tornarse mortal si no se recibe tratamiento oportuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas, riesgos y grupos vulnerables

Los síntomas iniciales de la enfermedad del legionario suelen aparecer entre dos y diez días después de la exposición y pueden confundirse con los de la gripe, incluyendo fiebre alta, dolor de cabeza y dolores musculares. Posteriormente, los afectados pueden desarrollar tos, que en ocasiones produce mucosidad o sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, diarrea y alteraciones mentales.

El Dr. Rajiv Bahl, citado por Newsweek, explicó que “si tienes la enfermedad del legionario, los síntomas aparecen uno o dos días después de la exposición, e incluyen tos, congestión y una forma más grave de neumonía”. La mayoría de las personas sanas se recuperan con tratamiento antibiótico, pero ciertos grupos presentan un riesgo elevado de complicaciones graves o incluso mortales.

Entre los más vulnerables se encuentran adultos mayores, personas con enfermedades pulmonares crónicas, fumadores, pacientes inmunodeprimidos y quienes padecen afecciones como cáncer, diabetes, insuficiencia renal o hepática. Los CDC señalan que uno de cada diez pacientes fallece por complicaciones, cifra que aumenta a uno de cada cuatro en casos asociados a estancias en centros de salud.

Los pacientes fumadores, inmunodeprimidos o
Los pacientes fumadores, inmunodeprimidos o con enfermedades como diabetes o cáncer tienen más riesgo de complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación y antecedentes del gimnasio

El edificio donde se ubica el gimnasio ya había registrado un brote menor en 2017, cuando era operado por otra cadena. Desde entonces, Crunch Fitness invirtió en renovaciones y actualizaciones de los sistemas acuáticos. Alex LeBeau, científico especializado en exposiciones, explicó a Newsweek que “cuando hay más de 10 o 15 casos, se considera un brote. En un gimnasio, los lugares de exposición suelen ser las duchas, spas o piscinas climatizadas”.

El aumento de casos en Florida refleja una tendencia nacional al alza. USA Today reporta que, desde el año 2000, la tasa de legionelosis en Estados Unidos se ha multiplicado por nueve, con un pico en 2018 y un descenso temporal durante la pandemia de COVID-19. Los casos volvieron a incrementarse en 2021 y la tendencia continúa en ascenso.

El CDC atribuye este fenómeno a factores como el envejecimiento de las infraestructuras, la proliferación de sistemas de enfriamiento y el impacto del cambio climático, que favorece condiciones más cálidas y húmedas, propicias para el desarrollo de la bacteria. Entre 8.000 y 18.000 personas requieren hospitalización por la enfermedad del legionario cada año en el país, según datos del Departamento de Salud de Florida.

