¿Vale la pena ir a la universidad? Dos de cada tres estadounidenses lo dudan

Casi dos tercios de los estadounidenses consideran que la universidad no justifica su alto costo. (REUTERS/Reba Saldanha)

La percepción de la educación universitaria en Estados Unidos atraviesa un cambio de paradigma. Casi dos tercios de los estadounidenses creen hoy que obtener un título universitario de cuatro años no justifica su costo, según un sondeo publicado por NBC News y realizado entre el 24 y el 28 de octubre de 2025.

El estudio, que consultó a 1.000 votantes registrados, revela que el 63% opina que la universidad “no vale la pena porque muchos graduados carecen de habilidades laborales específicas y acumulan cuantiosas deudas”. Solo un 33% de los encuestados sostiene que obtener el título sí representa una mejor oportunidad de empleo a largo plazo.

Una diferencia marcada con respecto a encuestas de hace poco más de una década, en 2013, en las que el 53% consideraba que la educación universitaria sí justificaba la inversión financiera.

Solo el 33% de los encuestados cree que obtener un título universitario todavía ofrece una mejor oportunidad laboral. (Leslye Davis/The New York Times)

NBC News precisa que este descenso en la valoración del sistema universitario es transversal y afecta por igual a jóvenes y adultos, hombres y mujeres, así como a distintos grupos étnicos. Sin embargo, el sondeo expone una brecha política marcada.

Altos precios de las matriculas

El descontento se acentúa en un contexto de incremento constante en las matrículas universitarias. Según Education Data Collective, el precio promedio por cursar un año en una institución privada de cuatro años subió de 26.580 dólares en 2010 a 38.420 dólares en 2022, lo que representa un salto de cerca del 45%.

“Actualmente, una persona egresada de la universidad sigue teniendo más posibilidades de obtener un mayor ingreso, pero la diferencia salarial respecto a alguien sin título se está reduciendo”, advierte el economista Gad Levanon del Burning Glass Institute según declaraciones recogidas por USA Today.

Los egresados universitarios continúan ganando más que quienes no tienen título, pero la brecha salarial se achica. (REUTERS/Ryan Murphy)

Por su parte las propias cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que quienes completan estudios superiores mantienen un mejor desempeño en términos de ingresos y tasas de empleo. No obstante, el peso de la deuda estudiantil y la incertidumbre sobre la adecuación de los títulos a los requerimientos reales del mercado siguen erosionando la confianza pública.

NBC News apunta que el 63% de los estadounidenses se identifica con la frase “la universidad no vale el costo porque la gente suele graduarse sin habilidades laborales claras y con una gran deuda pendiente”.

Inteligencia artificial

El avance de la automatización y la inteligencia artificial se perfila como otro factor de preocupación. Levanon observa que los egresados universitarios deberían contemplar los efectos disruptivos que la tecnología tendrá en el mercado de trabajo.

“La automatización probablemente también impactará a quienes ejercen oficios manuales”, sostiene el especialista, para luego recalcar que “mirando hacia los próximos 10 o 20 años, podría cambiar el balance y hacer que la gente lamentara no haber obtenido una licenciatura”.

Un 33% de los encuestados sostiene que obtener el título sí representa una mejor oportunidad de empleo a largo plazo. (REUTERS/Rebecca Cook)

El reporte también recoge que la apreciación negativa hacia la universidad se incrementa con la edad y está presente en todos los niveles educativos, aunque es más pronunciada entre quienes no poseen estudios universitarios. Además, NBC News señala que solo un 33% de los encuestados “confía en que el título universitario proporcione una ventaja laboral notoria a lo largo de la vida”.

Otros expertos enlazan este fenómeno a la transformación del mercado del trabajo, argumentando que las habilidades que más importan hoy suelen obtenerse fuera de la universidad o requieren especialización posterior.

Los resultados de el estudio sostiene que el valor simbólico, económico y práctico de los estudios universitarios en Estados Unidos se encuentra bajo escrutinio general. Aunque las estadísticas históricas siguen mostrando ventajas para quienes cuentan con título superior, las dudas sobre la relación entre costo, deuda y beneficio real se vuelven más visibles.

Como sostuvo Gad Levanon, citado por USA Today, la baja confianza en la educación superior ya no es un fenómeno minoritario, sino una corriente de opinión que crece y atraviesa a distintas generaciones y partidos.