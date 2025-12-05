El padre de Meghan Markle sufrió la amputación de pierna tras una grave complicación arterial

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue sometido a una amputación de pierna de emergencia en Filipinas tras un coágulo sanguíneo. (Archivo)

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, fue sometido a una amputación de pierna de emergencia en la ciudad de Cebu, Filipinas, el miércoles 3 de diciembre de 2025, luego de sufrir un coágulo sanguíneo que le provocó necrosis en el miembro inferior izquierdo, según reportó Daily Mail. El procedimiento, realizado por un equipo médico local, se consideró una medida vital ante el riesgo de infección grave y sepsis, y mantiene al paciente bajo estricta vigilancia en cuidados intensivos mientras los médicos evalúan su evolución posquirúrgica.

De acuerdo con la información publicada por Daily Mail, Thomas Markle, de 81 años, fue trasladado a un hospital local por su hijo y cuidador principal, Thomas Markle Jr., tras notar la rápida aparición de manchas azuladas y negras en su pie izquierdo, lo que llevó a estudios de imágenes que confirmaron la oclusión arterial y la necesidad de amputación para salvarle la vida. El hospital dictaminó que la operación era la única salida ante el peligro inminente de muerte por gangrena o sepsis. Fuentes médicas consultadas por el medio británico advierten que los días siguientes a la intervención serán críticos por las posibilidades de infección y la situación clínica general del paciente.

El caso de Thomas Markle ha adquirido notoriedad internacional debido a su parentesco con Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, además de los antecedentes familiares que incluyen un distanciamiento público y medializado desde la boda real en 2018. El propio Markle ha residido en Filipinas desde enero, en busca de privacidad tras años de exposición constante en Estados Unidos y México, y de conformidad con declaraciones recogidas por Daily Mail, no mantiene contacto actual con su hija ni con sus nietos Archie y Lilibet.

¿Qué circunstancias llevaron a la amputación de Thomas Markle en Filipinas?

Antes de la intervención, Thomas Markle Jr. observó una rápida alteración en la coloración del pie izquierdo de su padre y procedió a llevarlo a un hospital de la localidad. Según la reconstrucción publicada por Daily Mail, las pruebas diagnósticas revelaron la presencia de un coágulo que interrumpió totalmente la circulación sanguínea, ocasionando necrosis en los tejidos. La determinación médica fue realizar una amputación por debajo de la rodilla al considerar que la única alternativa era el fallecimiento.

En palabras del propio Thomas Jr., recogidas por el diario inglés, “Su pie se volvió azul y después negro. La decisión de los médicos fue inmediata, no había otra opción si querían proteger su vida”. Posteriormente, Markle fue trasladado en ambulancia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Cebu, donde se llevó a cabo la operación bajo estrictos protocolos de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de Thomas Markle tras la operación?

El estado clínico de Thomas Markle se considera estable, aunque permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Cebu, bajo seguimiento permanente. De acuerdo con médicos consultados por Daily Mail, los próximos tres días serán determinantes, pues además persiste el riesgo de un segundo coágulo identificado en el muslo izquierdo, que podría requerir otra intervención quirúrgica.

“El paciente evoluciona favorablemente por el momento, pero su edad y antecedentes médicos complican el pronóstico,” informaron fuentes sanitarias a Daily Mail. Añadieron que la herida de amputación muestra señales de cicatrización, pero que la vigilancia frente a posibles infecciones constituye la principal preocupación actual del equipo médico.

¿Qué antecedentes de salud tenía Thomas Markle antes de la amputación?

La salud de Thomas Markle presentaba antecedentes de gravedad antes del suceso actual. Según el seguimiento periodístico de Daily Mail, fue diagnosticado con dos infartos previos a 2018 y sufrió un accidente cerebrovascular en 2022 que le afectó el habla y lo obligó a recurrir a terapias de rehabilitación. El traslado a Filipinas a inicios de este año respondió, en parte, a necesidades de tranquilidad personal y atención médica continua lejos de la exposición pública en Norteamérica.

En declaraciones previas a Daily Mail, Markle había manifestado: “Decidí mudarme a Filipinas porque no podía escapar de las noticias sobre Meghan y Harry en televisión y prensa de Estados Unidos y México. Buscaba una vida más tranquila aquí.”

¿Cómo ha reaccionado el entorno familiar y Meghan Markle?

El entorno más próximo a Thomas Markle, encabezado por su hijo Thomas Jr., expresó agradecimiento por el apoyo recibido desde distintas regiones. La familia comunicó al Daily Mail que se encuentra conmovida por la cantidad de mensajes provenientes especialmente del Reino Unido. Thomas Jr. solicitó públicamente que su hermana, Meghan Markle, “muestre compasión” hacia su padre en este momento y reiteró el deseo familiar de mantener la privacidad de la situación clínica.

El matrimonio conformado por Meghan Markle y el príncipe Harry no realizó comentarios oficiales tras la intervención quirúrgica de Thomas Markle, y un portavoz consultado por Daily Mail declinó brindar declaraciones al respecto. Los medios recogen que si bien el distanciamiento entre Meghan y su padre data del momento previo a la boda real, Markle padre había reiterado en entrevistas que su “único deseo antes de morir es conocer a sus nietos Archie y Lilibet”.

Durante la misma semana en la que se realizó la operación de emergencia, la duquesa de Sussex divulgó material promocional de su nuevo especial navideño “With Love, Meghan” en una plataforma de streaming,de acuerdo con información del medio Daily Mail.

¿Cuál es la importancia de la residencia de Thomas Markle en Filipinas?

Desde enero, Thomas Markle reside de modo permanente en Filipinas, buscando privacidad ante la reiterada aparición de su nombre en los medios estadounidenses y británicos. Según información reportada por Daily Mail, la mudanza fue motivada por un deseo explícito de reducir la atención mediática tras episodios de exposición pública a raíz de la boda real y posteriores entrevistas, libros y programas protagonizados por Meghan Markle y el príncipe Harry.

El paciente restringió su vida social a un pequeño círculo y mantuvo contacto sólo con su hijo mayor, quien funge como su principal cuidador y enlace con los servicios de salud.

¿Qué repercusiones tiene esta situación en la familia real británica y la opinión pública?

El episodio médico de Thomas Markle reavivó la atención sobre la relación entre la duquesa de Sussex y su progenitor. La noticia, difundida de manera prioritaria por Daily Mail, generó un debate sobre la posibilidad de reconciliación pública y las implicancias del distanciamiento en el contexto de la familia real británica. A pesar de los mensajes de solidaridad dirigidos a Markle padre, la Casa Real británica y el entorno de Meghan Markle y el príncipe Harry sostienen silencio institucional, de acuerdo con la cobertura brindada por los principales diarios británicos.

¿Qué se sabe sobre la recuperación y próximos pasos médicos de Thomas Markle?

El equipo médico del hospital de Cebu informó a Daily Mail que la principal prioridad consiste en evitar la aparición de complicaciones infecciosas y monitorear la evolución del muñón quirúrgico. De mantenerse la estabilidad clínica, la familia y el equipo sanitario evaluarán en los próximos días la necesidad de una segunda intervención para eliminar un coágulo remanente en el muslo. Los médicos destacan que “la respuesta al tratamiento inicial será crítica para determinar el pronóstico vital y funcional del paciente”, teniendo en cuenta la edad avanzada y los antecedentes cardiovasculares.

¿Qué impacto tiene este caso en la percepción sobre la familia Markle?

El caso de Thomas Markle expone la fragilidad en las relaciones personales al interior de familias altamente expuestas, como la de la duquesa de Sussex. Los reiterados llamados públicos de Markle padre pidiendo un acercamiento con su hija y nietos no han sido respondidos hasta el momento. El paciente permanece ahora bajo atención médica intensiva, mientras el interés internacional persiste debido al contexto familiar y la dimensión pública de la figura de Meghan Markle.

¿Qué pueden esperar los involucrados y el público en las próximas jornadas?

Las próximas 48 a 72 horas resultarán determinantes para el pronóstico sanitario de Thomas Markle, ya que la evolución de la herida, la aparición de infecciones o la necesidad de nuevas cirugías marcarán el rumbo futuro. La familia solicita respeto por la privacidad del paciente, y el entorno internacional permanece atento a eventuales actualizaciones médicas o declaraciones institucionales por parte de Meghan Markle o la familia real británica.