Estados Unidos

Donald Trump reemplazó al arquitecto encargado del salón de baile de la Casa Blanca por discrepancias

Shalom Baranes, especialista en obras federales, fue designado para liderar el proyecto, que prevé un espacio cuatro veces mayor que la sala del club Mar-a-Lago

Guardar
El nuevo salón de baile
El nuevo salón de baile de la Casa Blanca tendrá capacidad para cerca de 1.000 personas (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió modificar el rumbo de su ambicioso proyecto para la residencia presidencial y contrató a un nuevo arquitecto para el salón de baile que planea construir en la Casa Blanca, según confirmaron voceros gubernamentales el jueves.

El plan, uno de los más discutidos de la actual administración, tomó otra dimensión cuando Trump reemplazó al arquitecto James McCrery, tras discrepancias sobre el tamaño y alcance del proyecto.

McCrery y su firma dirigieron los trabajos durante más de tres meses, pero el vínculo terminó en octubre por desacuerdos con el presidente, según una investigación publicada por The Guardian.

James McCrery fue el arquitecto
James McCrery fue el arquitecto original a cargo del salón de baile (Reuters)

La administración sumó a Shalom Baranes, fundador de Shalom Baranes Associates, para liderar una nueva etapa.

Baranes es reconocido por su trabajo en proyectos federales de Washington DC, incluida la modernización del edificio del Tesoro de Estados Unidos y la restauración del Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Esta selección se concretó cuando Trump exigió ampliar el tamaño del salón, que ahora, de acuerdo con los últimos planos, sería incluso cuatro veces mayor que el de su club Mar-a-Lago, modelo de referencia para el mandatario al concebir este nuevo espacio.

Mar-a-Lago fue usado como referencia
Mar-a-Lago fue usado como referencia por Trump para concebir el nuevo salón de baile (Reuters)

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, sostuvo a la cadena CNN que Baranes “ha dado forma a la identidad arquitectónica de la capital de nuestra nación durante décadas” y consideró su designación como clave para alcanzar la visión presidencial.

Además, el primer diseño contemplaba una sala de 8.361 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) con capacidad para 650 personas sentadas. Las versiones recientes aumentan la cifra a cerca de 1.000 asistentes y estiman el costo final en USD 300 millones, monto superior a la previsión inicial de USD 200 millones.

La Casa Blanca aseguró que el financiamiento provendrá de donaciones privadas, incluyendo fondos propios del presidente, por lo que no implicaría costos para el erario público.

El proyecto del salón de
El proyecto del salón de baile marca la mayor expansión de la Casa Blanca en décadas (Reuters)

El reemplazo de McCrery también se debió a dificultades para cumplir plazos y a la escasa disponibilidad de personal en su firma. De todas formas, funcionarios del entorno presidencial indican que McCrery seguirá como consultor en la siguiente fase, lo que contradice versiones sobre una ruptura definitiva con la empresa autora de los planes originales.

Las diferencias con Trump sobre
Las diferencias con Trump sobre el tamaño y dirección del salón causaron su salida (Reuters)

La magnitud del proyecto despertó dudas en organismos de conservación patrimonial. La demolición completa del Ala Este de la Casa Blanca durante el verano, una medida que Trump había descartado anteriormente, generó cuestionamientos luego de que se avanzara sin revisión de las comisiones de obras federales en Washington.

La completa demolición del Ala
La completa demolición del Ala Este generó cuestionamientos de expertos en conservación (AP foto/Jacquelyn Martin)

Las imágenes satelitales del ala demolida circularon en la prensa a inicios de octubre, intensificando la preocupación de expertos en arquitectura y preservación histórica.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Casa BlancaDonald TrumpEstados Unidos

Últimas Noticias

Calendario lunar 2025: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Calendario lunar 2025: estas son

¿Vale la pena ir a la universidad? Dos de cada tres estadounidenses lo dudan

Una nueva encuesta reveló que la mayoría en Estados Unidos cree que cursar estudios superiores ya no garantiza empleo ni estabilidad, mientras las deudas y la tecnología cambian el panorama

¿Vale la pena ir a

Compradores en EEUU enfrentan cargos aduaneros inesperados por productos comprados en línea en el extranjero

Los afectados denuncian que, en muchos casos, la tarifas adicionales superan el valor de los productos pedidos, como resultado de la eliminación de la exención “de minimis”

Compradores en EEUU enfrentan cargos

FDA clasifica como clase II el retiro de barras de chocolate debido a alérgenos no declarados en EEUU

Autoridades sanitarias advierten sobre la presencia de trigo no especificado en el etiquetado de un lote de helados, lo que representa un riesgo para personas con sensibilidad alimentaria en varios estados

FDA clasifica como clase II

Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental: cuatro presuntos narcoterroristas fueron abatidos

La operación fue ordenada por el secretario de Defensa Pete Hegseth como parte de una ofensiva contra organizaciones designadas como terroristas y vinculadas al narcotráfico internacional

Estados Unidos destruyó otra embarcación
DEPORTES
“Me querés hacer llorar”: la

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

6 frases de Scaloni: su reacción por el papel protagónico que tendrá en el sorteo del Mundial, el futuro de Messi y la Finalissima ante España

Diego Flores le puso fin al sueño de Faustino Oro y se aseguró el primer puesto del Campeonato Argentino de Ajedrez

TELESHOW
Daniela Celis sorprendió con una

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

El acuerdo al que Wanda Nara y Mauro Icardi habrían llegado para las fiestas de Navidad y Año Nuevo de sus hijas

La emoción de Eugenia Tobal al ver la recuperación de su perro Romeo: “Me recuerda a mi madre”

Rocío Marengo compartió una foto del calostro para su hijo Isidro, tras convertirse en mamá: “Oro líquido”

Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio