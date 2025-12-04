Estados Unidos

Trump aseguró que su despliegue militar en el Caribe “va mucho más allá de una campaña de presión” contra el régimen de Maduro

El presidente de Estados Unidos describió las operaciones antidrogas como parte de una estrategia ampliada que podría extenderse “pronto”

Las operaciones estadounidenses en el entorno de Venezuela, que han incluido bombardeos contra embarcaciones de narcotraficantes y la imposición de sanciones a individuos y organizaciones criminales venezolanas, fueron descriptas por el presidente Donald Trump como un esfuerzo que va “mucho más allá de una campaña de presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro. Así lo dijo el mandatario durante una conferencia de prensa este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca, ante preguntas sobre los despliegues militares en el Caribe y el océano Pacífico oriental.

La administración estadounidense ha defendido estas acciones alegando que busca combatir el narcotráfico y atacar las rutas y grupos responsables de la producción y transporte de drogas hacia Estados Unidos.

Además, Trump indicó que “pronto” podrían comenzar nuevas operaciones en territorio venezolano, similares a las militares ya realizadas contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.

“Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra”, señaló Trump, según recogió la conferencia de prensa, añadiendo que el gobierno estadounidense tiene identificados “cada ruta, cada casa” donde se fabrican drogas como la cocaína.

El Pentágono informó que se han ejecutado un total de 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental desde el inicio de la ofensiva, con un saldo reportado de 82 tripulantes muertos, dentro del marco de la estrategia antidrogas impulsada desde Washington. Las autoridades estadounidenses vinculan estas embarcaciones directamente con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, organizaciones consideradas terroristas por la Casa Blanca y a las que atribuyen estrechos vínculos con funcionarios del régimen de Maduro.

Por otra parte, desde el ámbito diplomático, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio denunció, durante una entrevista en la cadena Fox News, la presencia de actores extranjeros como Irán y la organización terrorista libanesa Hezbollah en territorio venezolano, subrayando la preocupación de Washington por los posibles riesgos para la seguridad nacional que supone la colaboración de estos grupos con el régimen de Maduro.

Rubio destacó que “cerca de ocho millones de venezolanos han huido a países vecinos” debido a la dictadura chavista y que “Irán muestra una clara hostilidad hacia Estados Unidos”, lamentando que la relación entre Caracas y Teherán no reciba suficiente atención.

El presidente Trump asistió a
El presidente Trump asistió a una reunión del gabinete con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Estado Marco Rubio en la Casa Blanca el 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

El jefe de la diplomacia estadounidense vinculó expresamente la permanencia de Maduro en el poder con actividades ilícitas como el narcotráfico y apuntó a las acusaciones presentadas por la justicia de Nueva York, que responsabilizan al dictador venezolano de mantener vínculos con redes internacionales delictivas. Rubio insistió en que la respuesta militar estadounidense responde a estos hechos y que “hasta que el presidente Trump dijo algo, nadie hablaba de la relación entre Maduro y el negocio de las drogas”.

En paralelo, Estados Unidos endureció este miércoles las sanciones contra supuestos colaboradores del Tren de Aragua, grupo criminal originado en Venezuela. Entre los afectados se encuentra la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro acusa de haber proporcionado apoyo material al grupo tras presuntamente ayudar a su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a escapar de la prisión de Tocorón en 2012. El Departamento de Estado estadounidense también aumentó la recompensa por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, quien figura en la Lista de los 10 Más Buscados del FBI luego de ser acusado de conspirar para el tráfico internacional de cocaína. Tras la reciente designación del Tren de Aragua como organización terrorista, Mosquera Serrano enfrenta cargos adicionales por presunto apoyo material a la banda.

La administración Trump ha responsabilizado al Tren de Aragua de la violencia y el tráfico ilegal de drogas en múltiples ciudades del país. En medio de la ofensiva, la Casa Blanca sostiene que el Tren de Aragua opera bajo el control directo de Nicolás Maduro.

(Con información de AP, EFE y EP)

